Ini Dia 24 Album KPop Terbaik 2024 Versi Billboard

Bisnis.com, JAKARTA - Industri K-pop tahun 2024 menampilkan pencapaian yang memecahkan rekor, terobosan inventif, dan banyak proyek berdampak untuk memperkuat kehadiran global K-pop yang terus berkembang sebagai kekuatan komersial dan kreatif.

Stray Kids, ATEEZ, dan TWICE mendominasi Billboard 200, masing-masing meraih album No. 1 kelima, kedua, dan pertama mereka di Amerika.

Keberhasilan mereka berkontribusi pada momen bersejarah ketika tiga artis K-pop—Jin BTS, ENHYPEN, dan ATEEZ—secara bersamaan menduduki peringkat 10 besar.

Di tempat lain, proyek yang dirayakan membawa beberapa artis ke penampilan pertama mereka di Billboard 200, sementara bintang generasi baru yang sedang naik daun P1Harmony dan BOYNEXTDOOR menanjak ke puncak baru.

Namun, tahun 2024 bukan hanya tentang memecahkan rekor, tetapi juga tahun ketika para artis menarik pendengar lebih dalam ke dunia mereka. Bintang solo yang dicintai seperti ONEW, Baekhyun, Yves, dan D.O merilis proyek pertama mereka di bawah label baru, menunjukkan individualitas mereka setelah meninggalkan agensi lama.

Sementara itu, para superstar seperti IU, RM, DAY6, SEVENTEEN, dan tripleS mempersembahkan beberapa karya mereka yang paling ambisius, memadukan konsep inovatif dengan cerita pribadi.

Dari ikon K-pop hingga artis pendatang baru yang menjanjikan, anak ajaib R&B, dan bahkan satu boy band virtual.

Berikut daftar lengkap album K-pop terbaik versi Billboard

24. SCENEDROME, RESCENE

23. Jin, Happy

22. EPEX, Youth Chapter 2 : Youth Days

21. BOYNEXTDOOR, 19.99

20. IVE, IVE SWITCH

19. Stray Kids, ATE

18. DK, NAKSEO

17. ENHYPEN, ROMANCE : UNTOLD -daydream-

16. D.O., BLOSSOM – The 3rd Mini Album

15. ZEROBASEONE, You Had Me at HELLO

14. SEVENTEEN, 12th Mini Album ‘Spill the Feels’

13. Yugyeom, Trust Me

12. ARTMS, DALL

11. DAY6, Fourever

10. NMIXX, Fe304: Break

9. Baekhyun, Hello World – The 4th Mini Album

8. Yves, I Did

7. ONEW, FLOW

6. tripleS, ASSEMBLE24

5. NCT 127, Walk: The 6th Album

4. PLAVE, ASTERUM : 134-1

3. TWICE, With YOU-th

2. IU, The Winning

1. RM, Right Place, Wrong Person