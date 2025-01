Academy Rilis 323 Film Penuhi Syarat Masuk Nominasi Piala Oscar 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang pemungutan suara piala Oscar yang dimulai pada hari Rabu, Academy of Motion Picture Arts and Sciences secara resmi mengumumkan 323 film layar lebar yang memenuhi syarat untuk Academy Awards ke-97.

207 film dianggap memenuhi syarat untuk Film Terbaik, dengan pesaing utama seperti “Anora”, “The Brutalis”, dan “Conclave” semuanya terdaftar.

Dilansir dari variety, agar sebuah film memenuhi syarat dalam kategori entri umum, film tersebut harus dibuka di Los Angeles County, Kota New York, Bay Area, Chicago, Dallas-Fort Worth atau Atlanta dengan kualifikasi tujuh hari.

Persyaratan tambahan harus dipenuhi untuk pertimbangan Film Terbaik, dengan formulir pendaftaran Rahasia Representasi dan Standar Inklusi Akademi diperlukan dan pertunjukan teater tujuh hari berturut-turut atau tidak berturut-turut di 10 dari 50 pasar teratas AS, selambat-lambatnya 45 hari setelah penayangan perdananya. rilis tahun 2024.

Beberapa film terlaris tahun ini termasuk “Inside Out 2,” “Deadpool & Wolverine,” “Moana 2,” “Despicable Me 4” dan “Beetlejuice Beetlejuice” masuk dalam daftar Film Terbaik, bersama dengan film-film yang lebih kritis- lagu terkenal seperti “Babygirl,” “A Different Man” dan “I'm Still Here.”

Film-film internasional mempunyai penampilan yang kuat dengan “Evil Does Not Exist,” “Green Border” dan “Queens.” Bahkan film seperti “All We Imagine as Light” yang tidak dipilih oleh negara resminya untuk nominasi Film Internasional Terbaik masih bisa masuk nominasi Film Terbaik.

Nominasi Academy Awards ke-97 akan diumumkan pada hari Jumat, 17 Januari setelah pemungutan suara berakhir pada hari Minggu, 12 Januari. Upacara tersebut akan berlangsung pada hari Minggu, 2 Maret di Dolby Theatre di Ovation Hollywood, streaming langsung di Hulu.

Berikut link untuk melihat daftar lengkap 323 film yang penuhi syarat academi award ke-97 disini.

Dalam daftar tersebut, film produksi Indonesia berjudul Women from Rote Island yang semula disebutkan tengah dalam proses masuk nominasi tidak terdaftar.