Daftar Lengkap Pemenang Piala Oscar 2025, Anora Borong Penghargaan

Bisnis.com, JAKARTA - "Anora" sukses membawa lima piala sekaligus dalam penghargaan piala oscar 2025 atau Academy Awards ke-97.

Dilansir dari cbs, Sean Baker, yang menyutradarai, mengedit, menulis dan ikut memproduseri "Anora," memenangkan empat Oscar menyamai rekor Walt Disney untuk Academy Awards terbanyak yang dimenangkan oleh satu orang dalam satu tahun.

Baker membedakan dirinya dengan memenangkan keempat penghargaan untuk film yang sama, sementara Disney memenangkan empat proyek berbeda pada upacara tahun 1954.

Baca Juga Nominasi Oscar Diundur karena Kebakaran Hutan di Los Angeles

(Bong Joon-Ho menerima empat patung pada upacara tahun 2020, namun kemenangan untuk fitur internasional terbaik secara teknis diberikan kepada Korea Selatan, dan bukan dirinya secara individu.)

"Emilia Pérez" mendapat nominasi terbanyak tahun ini dengan 13 nominasi, termasuk nominasi film terbaik, sutradara terbaik, penulisan terbaik, dan beberapa nominasi akting. Karla Sofía Gascón membuat sejarah Oscar ketika ia menjadi wanita transgender pertama yang dinominasikan dalam kategori akting mana pun ketika ia menerima nominasi aktris terbaik untuk memainkan peran utama dalam film tersebut.

"Wicked", berdasarkan musikal terkenal Broadway, dan "The Brutalis" berada di posisi kedua dengan masing-masing 10 nominasi, dan juga bersaing untuk film terbaik, sutradara terbaik, dan sejumlah nominasi akting.

Baca Juga Academy Rilis 323 Film Penuhi Syarat Masuk Nominasi Piala Oscar 2025

Zoe Saldaña — yang menjadi orang Amerika keturunan Dominika pertama yang memenangkan Oscar — memenangkan aktris pendukung terbaik, satu dari dua kemenangan untuk "Emilia Pérez" pada Minggu malam.

Adrian Brody memenangkan Oscar aktor terbaik keduanya untuk perannya sebagai arsitek László Tóth dalam "The Brutalis." Ketika Brody memenangkan Oscar pertamanya untuk "The Pianist" tahun 2002 pada usia 29, ia menjadi orang termuda yang memenangkan penghargaan tersebut. Timothée Chalamet juga dinominasikan sebagai aktor terbaik atas penampilannya sebagai penyanyi folk ikonik Bob Dylan dalam "A Complete Unknown", dan berharap dapat memecahkan rekor Brody. Yang juga dinominasikan dalam kategori ini adalah Ralph Fiennes, yang membintangi "Conclave", Colman Domingo dan Sebastian Stan, yang bisa menjadi orang pertama yang memenangkan aktor terbaik karena berperan sebagai presiden AS seandainya ia pulang dengan membawa penghargaan tersebut.

Mantan pembawa acara "Late Night" dan "The Tonight Show" Conan O'Brien memimpin upacara tahun ini. Menjadi pembawa acara Emmy dua kali, ini adalah pertama kalinya O'Brien menjadi pembawa acara Academy Awards.

Baca Juga Pulang Kampung, Oscar Balik ke Sao Paulo Setelah Dilepas Klub China

Berikut daftar lengkap pemenang piala oscar 2025

Best picture: "Anora"

Best actress: Mikey Madison, "Anora"

Best actor: Adrian Brody, "The Brutalist"

Best supporting actor: Kieran Culkin, "A Real Pain"

Best supporting actress: Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Best director: Sean Baker, "Anora"

Best cinematography: "The Brutalist," Lol Crawley

Best animated feature: "Flow"

Best animated short: "In the Shadow of the Cypress

Best costume design: "Wicked," Paul Tazewell

Best original screenplay: "Anora," Sean Baker

Best adapted screenplay: "Conclave," Peter Straughan

Best makeup and hairstyling: "The Substance"

Best film editing: "Anora," Sean Baker

Best production design: "Wicked," Nathan Crowley, Lee Sandales

Best original song: "El Mal," "Emilia Pérez" (Clement Ducol, Camille & Jacques Audiard)

Best documentary short: "The Only Girl in the Orchestra"

Best documentary feature: "No Other Land," Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham & Rachel Szor

Best sound: "Dune: Part Two"

Best visual effects: "Dune: Part Two"

Best live-action short: "I'm Not a Robot"

Best international feature: "I'm Still Here," Walter Salles (Brazil)

Best original score: "The Brutalist," Daniel Blumberg