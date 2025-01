Ikut Tren Set-Jetting, Intip 9 Destinasi Film yang Wajib Dikunjungi di Seluruh Dunia!

Bisnis.com, JAKARTA — Pariwisata terinspirasi dari film telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini dijuluki "set jetting".

Tren tersebut mencerminkan minat orang-orang dalam bepergian ke pelosok dunia untuk melihat destinasi yang ditampilkan dalam program TV dan film favorit mereka.

Fenomena ini telah berulang kali terjadi, seperti ketika Maui dan Sisilia mengalami peningkatan pesat setelah film "The White Lotus" dan Kroasia mengalami masa kejayaan pariwisata, berkat "Game of Thrones."

Mengurip Forbes, jika Anda ingin merencanakan perjalanan tahun ke destinasi eksotis yang Anda lihat di layar, "seperti di film-film", berikut adalah beberapa tempat film dan TV yang wajib dikunjungi:

1. Bangkok, Thailand

Di Asia Tenggara dan destinasi populer tersendiri, Bangkok juga telah menjadi latar belakang beberapa film termasuk “Good Morning Vietnam” yang dibintangi Robin Williams, yang menggunakan jalan-jalan di kota Bangkok untuk menggambarkan pemandangan kota Vietnam.

Kemudian “Bridget Jones: The Edge of Reason” yang dibintangi Hugh Grant dan Renee Zellweger, dan “The Hangover II” yang dibintangi Bradley Cooper dan Ed Helms juga memgambil gambar di kota ini.

Anda dapat melihat salah satu adegan ikonik dari “The Hangover II” dengan mengunjungi Sky Bar yang ikonik di Lebua di State Tower. Di sini, antrean terbentuk dengan cepat, jadi datanglah lebih awal.

Kuil dan pura yang penuh warna, tempat makan jalanan yang unik, pasar malam, dan naik perahu di sepanjang Sungai Chao Phraya adalah kegiatan wisata populer lainnya yang bisa dinikmati di Bangkok.

2. Danau Como, Italia

Pemandangan menakjubkan dari sudut-sudut melengkung di sepanjang tepi danau ini menjadi latar yang sempurna untuk sebuah film romantis. Bahkan banyak hotel spektakulernya telah memainkan peran utama di layar, seperti Villa d'Este (anggota The Leading Hotels of the World dan ditampilkan dalam film Alfred Hitchcock "The Pleasure Garden," film Federico Fellini "La Dolce Vita" dan "The Lizzie McGuire Movie") dan Grand Hotel Tremezzo (tempat Greta Garbo muncul dalam "Grand Hotel").

Villa Balbianello ditampilkan dalam "Star Wars: Episode II - Attack of the Clones" di adegan terakhir. Wisatawan juga dapat naik feri antara berbagai kota di danau seperti Bellagio, Tremezzo, dan Como, tempat toko-toko dan restoran menarik menanti dengan pemandangan latar belakang yang indah. Musim panas adalah waktu terbaik untuk berkunjung karena banyak hotel, restoran, dan toko tutup selama bulan-bulan musim dingin.

3. Wadi Rum, Yordania

Lanskap gurun pegunungan yang menakjubkan ini telah muncul dalam beberapa film terkenal. Film-film tersebut termasuk "Lawrence of Arabia," "The Martian", yang diperankan Matt Damon), "Star Wars: The Rise of Skywalker," dan "Aladdin" produksi Disney yang memulai debutnya pada 2019.

Pengunjung dapat berkemah di gurun dengan tenda glamping yang merupakan salah satu yang paling populer. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah musim semi dan musim gugur untuk menghindari panasnya musim panas yang berlebihan. Menatap bintang, menunggang unta, hiking, dan pesta Badui merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Petra, salah satu dari 7 Keajaiban Dunia Baru, juga bisa dijangkau dengan jarak sekitar 1,5 jam perjalanan dengan mobil.

4. London, Inggris Raya

Tidak mengherankan bahwa salah satu kota paling terkenal di dunia ini muncul dalam film dan TV. Namun, banyak hotel di London, khususnya, akan mengizinkan Anda tidur dan makan persis seperti yang pernah dilakukan para aktor.

Royal Suite di Lanesborough adalah tempat Tom Cruise dan Sydney Pollack memerankan adegan terkenal dari "Eyes Wide Shut." The Langham di London memiliki peran aktingnya sendiri, berpura-pura menjadi Grand Hotel Europe di St. Petersburg dalam salah satu film James Bond: "GoldenEye." Bradley Cooper juga mengambil gambar adegan di sini dalam film "Burnt."

Selain itu, The Ritz dan The Savoy muncul dalam "Notting Hill," dan yang terakhir juga menjadi rumah bagi karakter Meryl's Streep dalam "The French Lieutenant's Woman."

St. Pancras Renaissance Hotel London, bagian dari Marriott Bonvoy, juga telah menjadi tuan rumah adegan dari film-film seperti "Batman," "Bridget Jones' Diary," dan "Harry Potter and the Chamber of Secrets." Sekilas pandang pada fasad bangunan akan segera menjelaskan apa yang membuatnya begitu populer bagi para produsen.

London memang menarik sepanjang tahun, tetapi cuaca terbaiknya adalah selama musim panas saat suhu berada pada titik tertingginya.

5. Tokyo, Jepang

Salah satu adegan paling terkenal di Tokyo berasal dari "Lost in Translation," yang dibintangi Scarlett Johansson dan Bill Murray, yang difilmkan di Park Hyatt Tokyo. Film ini membuat New York Bar yang indah di hotel tersebut sangat populer di kalangan wisatawan yang berbondong-bondong ke sini dan mengantre panjang untuk mendapatkan meja. Hotel ini juga menjadi favorit penggemar World of Hyatt.

Hotel tersebut saat ini tengah ditutup untuk renovasi menyeluruh, tetapi saat dibuka kembali akhir tahun ini, bar yang terkenal itu menjanjikan akan terlihat lebih baik dari sebelumnya.

Adapun, yang dapat Anda kunjungi sekarang adalah Karaoke Kan di Shibuya, yang merupakan tempat berlangsungnya adegan karaoke yang terkenal dalam film tersebut.

Film seri X-Men "The Wolverine," yang dibintangi Hugh Jackson, menampilkan adegan yang diambil di Kuil Zojoji, yang dapat dimasuki wisatawan secara gratis. Restoran Gonpachi, yang dekat dengan Roppongi, dikenal karena adegannya yang berantakan dalam "Kill Bill: Volume 1" karya Quentin Tarantino. Tidak heran bahwa film tersebut tidak direkam di restoran tersebut, tetapi replika lengkapnya di lokasi syuting di Tiongkok.

6. Hawaii

Ritz-Carlton Oahu, Turtle Bay menjadi latar belakang film "Forgetting Sarah Marshall." Meskipun telah direnovasi sejak film yang dirilis pada 2011 itu tayang perdana, tapi destinasi ini tetap indah.

Penggemar "Jurassic Park" tidak perlu mencari lebih jauh dari Kualoa Ranch di Pulau Kauai. Sewalah mobil untuk menjelajahi berbagai lokasi syuting lainnya di seluruh pulau seperti Air Terjun Manawaiopuna dan Taman Allerton.

Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada musim semi dan gugur saat keramaian lebih sedikit. Akhir Maret dan April juga menjadi musim favorit untuk menonton ikan paus bagi mereka yang dapat mengatur waktu dengan tepat.

7. Buenos Aires, Argentina

Pembuatan ulang film "Evita" yang dirilis pada 1996, yang dibintangi Madonna dan Antonio Banderas mengambil beberapa bagian film di Buenos Aires, meskipun ada protes dari beberapa penduduk setempat yang khawatir tentang bagaimana penggambaran baru tersebut dapat mengubah kisah nyata.

Para kru diizinkan untuk merekam beberapa adegan, termasuk lagu terkenal "Don't Cry For Me Argentina," di Casa Rosada yang sebenarnya, yang dapat dikunjungi wisatawan.

Adegan lainnya sebenarnya difilmkan di Budapest dengan latar belakang yang terkenal termasuk Basilika Santo Stefanus sebagai latar belakang untuk pemakaman kenegaraannya.

Francis Ford Coppola memilih lingkungan terkenal La Boca dan San Telmo untuk memfilmkan adegan "Focus," yang dibintangi Will Smith dan Margot Robbie. Mereka juga mengunjungi beberapa bagian kota baru di Puerto Madero, yang akan langsung dikenali.

Karena berada di Belahan Bumi Selatan, waktu terbaik untuk berkunjung adalah selama musim dingin di belahan bumi utara, yang berarti musim panas di belahan bumi selatan.

8. Salzburg, Austria

Turis dan penggemar "The Sound of Music" dapat mengikuti tur lengkap (lengkap dengan sesi karaoke bersama) untuk menjelajahi berbagai lokasi di sekitar kota tempat film tersebut mengambil gambar.

Termasuk Taman Istana Mirabell dan gazebo terkenal di Istana Hellbrun. Pengunjung juga dapat menginap di Schloss Leopoldskron, istana tempat banyak adegan film diambil gambarnya. Adegan dari "Night and Day," yang menampilkan Tom Cruise dan Cameron Diaz juga diambil gambarnya di kota tersebut.

9. Casablanca, Maroko

Rick’s Café di Casablanca menjadi tujuan wisata berkat film dengan nama kota itu, “Casablanca” garapan Humphrey Bogart.

Adegan dari “Mission: Impossible – Rogue Nation” juga menampilkan Masjid Hassan II yang menjadi ikon kota ini di latar belakangnya. Keduanya terbuka untuk wisatawan yang berkunjung ke kota ini, meskipun waktu yang ideal untuk datang adalah pada musim semi dan gugur karena musim panas bisa sangat panas.