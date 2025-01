Cek Deretan 36 Promo Imlek 2025, Siap-siap Berburu Diskon!

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang perayaan, banyak merek gaya hidup yang memberikan diskon atau promosi yang menarik bagi pelanggan setia saat Tahun Baru China.

Termasuk pada perayaan Imlek 2025, ada berbagai diskon dan promo yang diberikan oleh merek-merek, tak hanya makanan dan minuman tapi juga gaya hidup seperti perlengkapan olahraga sampai elektronik.

Berikut ini daftar diskon dan promo yang bisa diburu di pekan perayaan Imlek tahun ini:

Promo Allo Bank:

Pada periode: 27 Januari 2025 - 29 Januari 2025, Allo Bank memberikan diskon 50% maksimum hingga Rp250.000 untuk transaksi dengan Allo Prime & Allo PayLater untuk minimum transaksi Rp100.000

Adapun, diskon berlaku di seluruh outlet Trans F&B termasuk:

1. Coffee Bean & Tea Leaf

2. Wendy's

3. Baskin Robbins

Promo Hippindo

Selanjutnya, Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) juga memberikan berbagai diskon dari makanan, minuman, hingga barang elektronik.

4. Wetzels Pretzels: Promo spesial Imlek 2025 berupa Value Package, Bundle 1 seharga Rp90.000 dari Rp105.000 dan Bundle 2 seharga Rp145.000 dari harga asli Rp166.000

5. 6IXTY8IGHT: Sleepwear/Bawahan MIX IT UP beli 3 diskon 25% atau beli 2 diskon 15%.

6. Kafe Betawi: 26-29 Jan 2025 LUCKY ANGPAO Dapatkan Promo Lucky Angpao dengan min. transaksi Rp 350.000

7. Erafone: Imlek Meriah Hoki Berlimpah Hippindo Diskon Rp1 juta untuk pembelian selanjutnya Periode 17-31 Januari 2025.

8. Wingstop: Lucky Deal 10 Boneless + Mushroom Fritter (R) Rp50.000 khusus 24-31 Januari 2025

9. Watsons: Lucky Voucher Rp25.000

10. Alleira Boutique: Diskon hingga 50% item tertentu periode Januari 2025.

11. Electronic City: Angpao Hoki Periode 10 Januari - 7 Februari 2025 Berlaku di seluruh toko electronic city

12. MST GOLF: Lucky Tree Special pembelian di atas Rp5 juta periode 24 Januari -16 Februari 2025

13. GABINO: Diskon 50% Ekstra 30%

14. Pepper Lunch: Gratis 2 Happy Beef Pepper Rice periode 27-31 Januari 2025

15. PARIS BAGUETTE: GET LUCKY ANGPAO minimal pembelian Rp300.000 periode 25 - 29 Januari 2025

16. PARADISE DYNASTY: Feast of Fortune diskon hingga 30% dan diskon hingga Rp888.000 bagi pengguna Mandiri Kartu Kredit Mastercard Fengshui, World, dan World Elite.

17. OCEAN 8: Ocean of Prosperity diskon hingga 30% sampai 14 Feb 2025. BCA Promo Imlek 2025 diskon Rp188.000 untuk minimal transaksi Rp1 juta menggunakan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card dan BCA Mastercard World pada 27-29 Januari 2025.

18. LOAF BUN KOREAN BAKERY: Gratis Roti Korea setiap pembelian Rp30.000, maksimum 3x kelipatan, periode 22 Januari - 4 Februari 2025

19. KIMUKATSU: Bundling Gyukatsu Cheese Set + Karaage dan Iced Lemon Tea Rp150.000 Rp125.000 sampai dengan 31 Jan 2025

20. LÈTEN PARADISE DYNASTY: Diskon 50% untuk La Mian favorit semua orang, hanya dengan pembelian Es Teh sampai dengan 31 Januari 2025, dan Promo Bank BCA diskon Rp188.000 untuk minimal transaksi Rp1 juta untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card dan BCA Mastercard World.

Promo berlaku pada 27-29 Januari 2025.

21. OCEAN 11: Hari kerja HEMAT hingga 45% periode sampai denhan 31 Jan 2025

22. PUTU MADE: Gratis Rujak Rambutan Setiap Pembelian sampai dengan 31 Jan 2025 di semua Putu Made kecuali T3 Soetta.

23. EBIGA JJAMPPONG: Gratis Upgrade Wang Seafood Jjamppong atau Dakganjeong periode hingga 31 Jan 2025.

24. BAKERZIN: Kejutan Ulang Tahun Diskon 30% untuk semua menu sampai dengan 31 Jan 2025.

25. SHABURI & KINTAN BUFFET: Diskon hingga 30% periode 1-31 Januari 2025

26. Ta Wan: Tebus murah menu ayam goreng Rp1 dengan minimal transaksi Rp500.000 untuk pembayaran dengan QRIS di myBCA. Berlaku di seluruh outlet Ta Wan pada 28-29 Januari 2025.

27. Hai Di Lao: BCA Promo Imlek 2025 cashback Rp188.000 untuk minimal transaksi Rp1 juta. Berlaku untuk pembayaran dengan kartu kredit BCA berlogo BCA Card, BCA JCB Black dan BCA UnionPay dalam periode promo 28-29 Januari 2025.

28. Yamatoten Abura Soba: Diskon Rp88.000 untuk minimal transaksi Rp300.000 di Yamatoten Abura Soba untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit berlogo BCA Card, BCA JCB/Mastercard/Visa Black dan UnionPay.

29. Ramen Girl: Diskon Rp 38.000 di Ramen Girl selama periode promo Imlek BCA periode 27-29 Januari 2025 khusus untuk 99 transaksi pertama, menggunakan kartu kredit BCA berlogo BCA Card, BCA JCB/Mastercard/Visa Black dan BCA UnionPay.

30. Dragon Hot Pot: Promo Imlek BCA 2025 diskon Rp 88.000 untuk minimal transaksi Rp 300.000 dan pembayaran menggunakan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card, BCA JCB/Mastercard/Visa Black dan UnionPay.

31. Fat Duck & Fei Duck: Diskon Rp 88.000 untuk minimal transaksi Rp500.000 untuk 50 transaksi pertama per hari bagi pengguna QRIS myBCA, dan untuk 25 transaksi pertama per hari dengan Kartu Kredit BCA berlogo BCA Card. Promo berlaku untuk satu kali per customer per hari dalam periode 28-30 Januari 2025.

32. Promo Bank Mandiri diskon hingga Rp 888.000, cashback menarik, dan berbagai kemudahan transaksi di merchant terkemuka mulai dari restoran ternama seperti Angke Restaurant, Maystar, hingga Paradise Dynasty, dengan diskon hingga Rp 888.000 bagi pengguna Mandiri Kartu Kredit Mastercard Fengshui, World, dan World Elite.

33. Chatime: Paket promo selama periode 25 Januari 2025 hingga 2 Februari 2025 untuk mendapatkan es krim gratis untuk menu Brown Sugar Boba Milk dan Lucky Sundae dengan harga Rp35.000 dan Boba Sundae dan Ice Cream Latte dengan harga Rp33.000.

34. KFC Indonesia: Promo spesial Imlek 2025 untuk menu Double Hoki seharga Rp80.000-an khusus 20 pelanggan pertama, bakal mendapatkan buket tin, box, dan kartu QR berlaku sampai 31 Januari 2025 di seluruh gerai, kecuali gerai di bandara.

35. Gokana Ramen Teppan: Promo Gokana Ramen Teppan paket hemat Hoki 1 berisi Gokana 1, Chicken Original Bento, dan 2 Iced Tea dan Hoki 2 yang terdiri dari Gokana 2, Chicken Hot Ramen, dan 2 Iced Tea seharga Rp88.000. Promo tersedia sampai 16 Februari 2025.

36. Yoshinoya: Promo Tahun Baru Imlek, cashback Rp60.000 hanya pada Rabu, 29 Januari 2025. Untuk mendapatkan promo, pelanggan wajib belanja minimal Rp180.000 untuk semua menu, kecuali menu promo, saat Imlek.