Anak Pertama Mahalini dan Rizky Febian Lahir, Ini Nama Lengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pasangan artis penyanyi Mahalini Rahardja dan Rizky Febian tengah berbahagia karena anak pertama mereka telah lahir.

Dalam akun instagram Mahalini disampaikan anak pertamanya itu lahir kemarin, Sabtu 15 Februari 2025.

Anak berjenis kelamin perempuan itu diberi nama Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian

"Bismillahirahmanirahim. Telah lahir buah hati kami “Zairee Selina Quinlyn Kareema Febian” dengan selamat walafiat pada tanggal 15 februari 2025 . Selamat datang little. Semoga kelak menjadi anak yg berbakti, solehah, dan memberikan berkah untuk orang banyak ya nak," tulis Rizky Febian.

Mahalini, adalah seorang penyanyi-penulis lagu dan pemeran berkebangsaan Indonesia. Lahir dan besar di Denpasar, Bali, Mahalini mengawali kariernya di industri musik dengan singel berjudul "Bawa Dia Kembali" pada 2015.

Namun, ia mulai mendapat perhatian publik setelah menjadi lima besar ajang Indonesian Idol musim kesepuluh.[2] Pasca kompetisi Mahalini bergabung dengan perusahaan rekaman Hits Records dan merilis singel solo "Melawan Restu" yang membawanya meraih penghargaan pertamanya di industri musik sebagai New Artist of the Year dari Indonesian Music Awards 2021.