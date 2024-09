This Is April Gandeng Kolaborasi dengan Penyanyi Mahalini

Bisnis.com, JAKARTA - This Is April menggandeng kolaborasi dengan penyanyi Mahalini yang terinspirasi personality Mahalini.

Koleksi kolaborasi ini memiliki tiga main style yaitu Romantic koleksi yang menggambarkan Mahalini melalui karakter lagu dan moment Mahalini setiap kali manggung di stage, Bold - koleksi yang membawa fashion trend 2024 yang bold, confident dan sexy dalam setiap looknya dan Classy - koleksi yang mewakili brand identity This Is April yang selalu memberikan produk yang timeless, elegance & mudah untuk digunakan di kegiatan sehari - hari.

Koleksi This Is April x Mahalini menampilkan sisi berbeda This Is April dengan ragam produk dari knit yang menjadi signature This Is April, leather skirt dengan trend warna saat ini silver, dan top with unique cut.

Dalam kolaborasi ini, This Is April dan Mahalini mengambil tema campaign THE STAGE yang terinspirasi dari seorang Mahalini saat berada di atas panggung dan bebas mengekspresikan dirinya sendiri.

“Mahalini telah menjadi inspirasi perempuan Indonesia dengan proses karir bermusiknya hingga saat ini dan we are so honoured berkolaborasi dengan Mahalini. Kolaborasi kali ini tidak hanya dari sisi campaign yang kami harap sampai ke para perempuan tapi koleksi yang ditampilkan juga sangat berbeda dan tentunya sangat Mahalini, kami berharap semuanya suka dengan produk koleksi ini” ujar Maria Anggraini, Founder This Is April.

Dia mengatakan koleksi dengan Mahalini Mahalini memberikan ide untuk bahan dan style yang Mahalini sukai untuk dikembangkan dengan style This Is April, lalu ide tersebut dikembangkan lagi oleh tim This Is April.

Tema Romantic, Bold dan Classy muncul dari This Is April setelah diskusi dan bertemu dengan Mahalini yang merupakan penggabungan dari karakter Mahalini dan This Is April.

"Material yang digunakan ada fabric yang jadi best seller dan khas This Is April yaitu knit dan denim. Namun koleksi kali ini kita coba material leather (kulit) dan penggunaan bahan polyester juga ada di koleksi ini, dan koleksi This Is April x Mahalini ini adalah edisi terbatas," paparnya.

Mahalini juga menyampaikan “excited banget akhirnya kolaborasi aku dan This Is April bisa launching. Suka banget dengan hasil koleksinya dan tentunya campaign THE STAGE yang aku berharap bisa relate dengan kalian semua”

Dalam launching kolaborasi ini, This Is April mengadakan special intimate concert bersama dengan Mahalini yang diadakan pada Jumat, 30 Agustus 2024 di Black Owl Kelapa Gading. This Is April mengundang #tiawomen yang menjadi salah satu support system This Is April, Mylinz fanbase Mahalini, fashion creator seperti Anastasia Siantar, Elxi Elvina, Nazla Alifa, Eva Alicia dan selain itu juga mengundang keluarga dan sahabat dari Mahalini seperti Rizky Febian, Putri Delina, Tiara Andini dan Keisya Levronka. Acara ini diisi dengan special performance Mahalini dan semua produk This Is April x Mahalini ditampilkan secara apik dalam rangkaian fashion show.