10 Artis Korea Ini Ternyata Keturunan Miliarder

Bisnis.com, JAKARTA – Hal utama yang dikagumi dari para aktor dan aktris Korea selain parasnya yang memukau adalah bakat mereka di depan kamera yang tak diragukan lagi.

Dalam dunia hiburan Korea, tidak jarang kita menemukan aktor dan aktris yang terlahir dari keluarga kaya raya.

Orang-orang ini telah mengalami kehidupan yang bergelimang harta, tetapi hasrat mereka untuk tampil membuat mereka menjadi pusat perhatian, berkat bakat dan pesona mereka yang unik.

Baca Juga Profil Lee Ji Han, Artis Korea Selatan yang Meninggal dalam Tragedi Halloween Itaewon

Melansir dari beberapa sumber, Senin (17/7/2023), berikut adalah deretan artis Korea yang berasal dari keluarga Kaya Raya.

1. Choi Siwon

Choi Siwon terkenal sebagai anggota grup K-pop populer Super Junior yang berasal dari keluarga kaya. Bahkan sebelum terjun ke dunia akting dalam She Was Pretty, Revolutionary Love, dan yang terbaru Love Is for Suckers, Siwon sudah memiliki latar belakang yang kuat untuk namanya.

Ayahnya, Choi Ki Ho, adalah CEO Boryung Medience, sebuah perusahaan farmasi terkemuka di Korea Selatan. Sementara itu, keluarganya memiliki aset yang cukup besar, seperti Hyundai Department Store dan beberapa bisnis lainnya.

2. Choi Soo Young

Bahkan sebelum terjun ke dunia K-pop di Girls' Generation, Soo Young memiliki kekayaan yang mengalir dari keluarganya. Kakeknya adalah orang di balik Seoul Arts Center dan juga CEO dari sebuah perusahaan arsitektur besar.

Baca Juga Daftar 10 Kasus Artis Korea Selatan yang Bunuh Diri

Terlepas dari pendidikannya yang istimewa, Soo Young mengejar karir di bidang akting dan musik untuk menunjukkan fleksibilitasnya lewat beberapa drama dan film, termasuk Tell Me What You Saw dan Run On.

3. Jung Hae In

Jung Hae In mungkin dikenal karena penampilannya dalam drama Something in the Rain, D.P., dan Snowdrop. Tetapi, Jung Hae In juga memiliki latar belakang yang mengesankan.

Aktor K-drama ini dilaporkan merupakan cucu dari Jeong Yak Yong, seorang tokoh yang sangat dihormati pada era Joseon (dinasti yang pernah berkuasa di Korea antara 1397-1897), karena karyanya yang berkaitan dengan filsafat, sains, dan jabatan publik. Orang tua Hae In juga dikatakan memiliki sebuah rumah sakit di Korea Selatan.

Baca Juga Psy hingga Jay Park, Ini Deret Artis Korea Berdonasi Miliaran untuk Banjir Seoul

4. Kim Tae Hee

Kim Tae Hee, aktris veteran Stairway to Heaven ini memiliki daftar prestasi yang luar biasa. Selain lulus dari Universitas Nasional Seoul yang bergengsi, Kim Tae Hee telah mengumpulkan banyak penghargaan di bidang akting, dan bahkan mengumpulkan investasi real estat yang cukup besar bersama suaminya, Rain.

Namun sebelum itu, ayahnya, Kim Yoo Moon, sebenarnya adalah ketua Hankook Union Transportation Company, yang memiliki penjualan satu tahun sebesar 13,8 juta dolar AS (sekitar Rp207 miliar).

5. Le Yi Kyung

Lee Yi Kyung, yang dikenal karena peran komedinya dalam drama seperti Welcome to Waikiki dan Go Back Couple, juga merupakan salah satu selebriti yang terlahir dengan latar belakang keluarga yang kaya raya. Ayahnya dikatakan sebagai CEO besar di balik LG Innotek.

6. Park Hyung Sik

Aktor K-pop lainnya, Park Hyung Sik yang terkenal dengan Hwarang dan Strong Woman Bong Soon juga memiliki kekayaan keluarga yang ia akui.

Dalam sebuah penampilan di TV, sang bintang menanggapi desas-desus tentang latar belakangnya, dengan mengklarifikasi bahwa ayahnya bukanlah seorang CEO. Namun, ayah Hyung Sik masih mempertahankan perawakannya yang mengesankan di dunia bisnis, karena ia sebenarnya adalah anggota dewan BMW Korea.

7. Yook Sung Jae

Masih ingat Deok-hwa dari Goblin? Ternyata perannya di TV mirip dengan sosoknya di kehidupan nyata. Yook Sung Jae, seorang penghibur multi-talenta dan anggota grup K-pop BtoB, juga berasal dari keluarga kaya raya.

Neneknya dilaporkan memiliki peternakan ikan yang besar, sementara pamannya adalah pemilik perusahaan bernama Space Max. Tidak hanya itu, ayah Sung Jae adalah CEO dari sebuah perusahaan semikonduktor di Korea Selatan.

8. Jung Il Woo

Melasir K-Media, Jung Il Woo juga berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang direktur perusahaan besar dan kakeknya adalah direktur rumah sakit besar di Korea.

9. Tzuyu Twice

Tzuyu, artis K-pop berusia 22 tahun ini lahir dari pasangan wirausahawan di Taiwan. Orang tuanya menghasilkan kekayaan mereka di pasar malam Tainan, dan kemudian berinvestasi di rumah sakit.

Ibunya rupanya adalah pemegang saham utama sebuah rumah sakit di Taiwan, dan mengepalai beberapa klinik dan kafe bedah plastik besar.

10. Mina Twice

Penyanyi dan penari Jepang kelahiran Amerika Serikat ini memulai debutnya dengan girlband K-pop Twice pada tahun 2015. Ayahnya adalah seorang ahli bedah ortopedi dan profesor terkenal di Jepang, dan ia bersekolah di salah satu sekolah swasta terbaik di Osaka, Obayashi Sacred Heart.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News