OH! Some Gandeng Karakter Disney Winnie The Pooh

Bisnis.com, JAKARTA - OH!SOME retailer gaya hidup meluncurkan pop-up store spesial yang menghadirkan berbagai produk kolaborasi eksklusif dengan karakter Disney Winnie the Pooh di Urban Forest Cipete.

Pop-up store ini dibuka mulai 13 Februari hingga 13 April 2025 dan menghadirkan beragam koleksi eksklusif yang bertemakan Winnie the Pooh Picnic, dan menampilkan karakter-karakter lainnya seperti Piglet, Eeyore, dan Tigger yang mengajak pengunjung seakan merasakan perjalanan ke "Hundred Acre Wood".

Koleksi yang tersedia beragam hal seperti boneka plush dari setiap karakter, alat kosmetik, tas, aksesori, hingga perlengkapan piknik outdoor. Di pop-up store ini, OH!SOME juga akan menawarkan "Big Plush" Winnie the Pooh, boneka raksasa dengan tinggi hampir satu meter.

Pengunjung dapat menikmati berbagai pengalaman menyenangkan dan interaktif bersama keluarga seperti berfoto di berbagai spot foto Instagramable, melakukan stretching seperti yang dilakukan oleh Winnie the Pooh di serialnya dalam "Up Down Touch the Ground", bermain lompat-lompatan di "Tigger's Bouncy Trail", berlatih ketepatan dengan archery dalam "Eeyore's Calm Target Practice", serta aktivitas menarik untuk keluarga yang dapat ditemukan dalam rangkaian tantangan arcade berupa "Piglet’s Balance Challenge", "Shoot The Hunny Jar" dan "Pin the Tail on Eeyore".

OH!SOME, adalah brand belanja trendi dari Singapura, yang menjual poduk kecantikan, mainan fesyen, makanan ringan, minuman, kebutuhan sehari-hari, elektronik.