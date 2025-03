Siapkan Dompet, Ini Deretan Tur Konser yang Bakal Hadir di Asia!

Bisnis.com, JAKARTA -- Sederet musisi besar menjadwalkan turnya ke Asia tahun ini. Namun, tidak semuanya bakal mampir di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menonton konser artis favorit Anda, mungkin harus merogoh kocek lebih dalam karena harus ke luar negeri.

Tak hanya mengatur finansial, Anda tentu juga harus mengatur jadwal agar bisa hadir ke konser musisi favorit, mulai dari Lady Gaga, Blackpink, sampai Oasis.

Berikut ini daftar musisi besar yang bakal menggelar konsernya di Asia tahun ini:

1. Lady Gaga 'Mayhem' World Tour

Sang Mother Monster akan hadir di Asia, tetapi dia hanya akan tampil di satu kota saja. Superstar global Lady Gaga akan tampil selama empat malam yang berharga di Singapura pada Mei mendatang.

Turnya, yang diberi nama "Mayhem" dari album terbarunya, akan memeriahkan Stadion Nasional Kota Singa pada 18, 19, 21, dan 24 Mei. Para fans dari seluruh Asia Tenggara tentu berharap dia akan meniru Taylor Swift dan mengumumkan lebih banyak tanggal untuk mengakomodir jutaan penggemar di seluruh Asia.

2. Tur Dunia 'Chromakopia: Tyler the Creator' akan hadir di Asia

Akan ada "Earfquake" dari tur dunia Chromakopia milik Tyler, the Creator. Rapper Amerika itu akan tampil di empat kota yang beruntung dalam tur Asia-nya: Tokyo (9 September), Seoul (13 September), Bangkok (16 September), dan Manila (20 September), sayangnya dia tak menyambangi Indonesia.

Tahun ini Asia bisa disebut beruntung, karena dua tur dunia terakhirnya tidak diadakan di Asia. Tiket untuk pertunjukan Chromakopia di Seoul, Bangkok, dan Manila mulai dijual pada 5 Maret, dan penjualan tiket di Tokyo dimulai pada tanggal 20 Maret.

3. G-Dragon 'Übermensch' World Tour

Sang Raja K-pop bakal melakukan tur setelah merilis album penuh pertamanya dalam 12 tahun pada Februari tahun ini.

G-Dragon mengumumkan tur dunia yang telah lama dinantikan, dan akan singgah di delapan kota di Asia. Selain negara asalnya Korea, pemimpin Bigbang ini juga akan mengadakan tur di Tokyo, Bulacan, Osaka, Macau, Taipei, Kuala Lumpur, Jakarta, dan Hong Kong.

Bersiaplah untuk melambaikan lightstick Anda diiringi lagu-lagu dari album Übermensch-nya yang memecahkan rekor – kita akan membahas lagu-lagu hits seperti “Drama” dan “Home Sweet Home”.

4. Blackpink 2025 World Tour

Jadi salah satu yang paling dinanti pada penggemar, Grup K-pop wanita mega ini meluangkan waktu dari karier individu mereka yang sibuk untuk tur dunia yang telah lama ditunggu-tunggu.

Jennie, Lisa, Rose, dan Lisa akan memainkan lima pertunjukan besar di Asia, khususnya Seoul dan Tokyo, dengan masih akan ada lebih banyak tanggal yang akan datang. Para penggemar berharap mereka juga akan mengumumkan tur di Asia Tenggara, termasuk ke Jakarta.

5. Taeyeon 'The Tense' Asia Tour

Leader girl grou, Girls' Generation kembali ke panggung solo dengan tur Asia yang sangat dinanti-nantikan pada 2025 ini. Taeyeon, yang dianggap sebagai salah satu vokalis paling terampil di K-pop, akan memulai turnya dengan pertunjukan tiga hari yang tiketnya terjual habis di KSPO Dome Korea pada Maret ini.

Dia baru-baru ini tampil di Taipei dan akan segera menuju Filipina, Indonesia, Jepang, Tiongkok, Singapura, Thailand, dan Hong Kong.

Para penggemar memuji penampilan awalnya yang sangat bagus, dari set Taeyeon yang rumit, penampilan panggung yang mengesankan, dan tentu saja suaranya yang luar biasa.

Bersiaplah untuk konser yang menguji emosi, dengan Taeyeon membawakan lagu-lagu malaikat seperti "Heaven", lagu-lagu hebat seperti "Cold as Hell", dan lagu-lagu ceria seperti "Why".

6. J-Hope 'Hope on the Stage' World Tour

Tur dunia Hope on the Stage milik anggota BTS J-Hope saat ini sedang berlangsung di Amerika Utara, dan telah menerima banyak ulasan positif.

Dibagi menjadi lima bagian – Ambition, Dream, Expectations, Fantasy, Wish/Encore – tur solo pertamanya dinilai penuh dengan kreativitas dan ambisi”.

Para penggemar sudah begitu menantikan penampilan penari dan rapper yang sangat berbakat ini, yang memulai kariernya di dunia tari bawah tanah Korea sebelum menjadi terkenal bersama BTS.

Tur Asianya sendiri akan dimulai pada 12 April 2025 di Pasay, Filipina, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang, Indonesia, Thailand, Taiwan, dan Jepang.

7. Oasis 'Reunion' World Tour

Tak perlu diragukan lagi, para penggemar tentu menghela napas lega ketika legenda pop Inggris Liam dan Noel Gallagher mengakhiri perseteruan lama yang menyebabkan bubarnya Oasis pada 2009.

Diikuti dengan kegembiraan ketika mereka mengumumkan tur dunia Oasis yang besar. Untuk tur Asia, tur tersebut akan berlanjut ke Korea Selatan pada 21 Oktober dan Jepang pada 25 dan 26 Oktober, tempat mereka terakhir kali tampil 16 tahun lalu.

8. Gracie Abrams 'The Secret of Us' Tour

Musisi kesayangan indie-pop Amerika, yang dikenal dengan "sad-girl bedroom pop", akan menggelar tur The Secret of Us yang sukses di Asia, tur pertamanya di kawasan ini.

Gracelanders (atau Gracies) dapat menantikan lagu-lagu terbaru dari album studio kedua sang bintang, seperti "I Love You, I'm Sorry", "Tough Love", dan "Good Luck Charlie". Namun, sayangnya para penggemar dari Indonesia harus pergi ke negara-negara ini untuk menyaksikan penampilannya.

Pasalnya Gracie Abrams hanya akan tampil di Singapura pada 3 April, sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke Seoul, Tokyo, Shanghai, Hong Kong, Taipei, dan Bangkok.

9. Saosin Indonesia Tour 2025

Berbeda dari musisi lain yang keliling Asia, band rock asal Amerika Serikat, Saosin, justru akan berkeliling di Indonesia.

Saosin akan tampil di lima kota di Indonesia, yaitu di Bandung, Medan, Jakarta, Surabaya, dan Solo dimulai pada 24 sampai 31 Mei 2025 mendatang.

Selain bernostalgia dengan penampilan Saosin, penggemar juga bisa menyaksikan penampilan dar sederet musisi indie Indonesia seperti St. Loco, Sisi Selatan, Ghostline dan lain-lain. Tiketnya juga sudah dijual di www.hammersonic.com mulai hari ini, Jumat (21/3/2025) dengan harga mulai dari Rp327.750.