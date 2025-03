Sociolla Beauty Museum Gabungkan Teknologi, Seni, dan Kecantikan

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki usia ke-10, Sociolla menghadirkan Sociolla Beauty Museum, pameran interaktif pertama yang menggabungkan teknologi, seni, dan kecantikan untuk menunjukkan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di industri kecantikan.

Sociolla Beauty Museum yang berlangsung selama 21 Maret hingga 27 April 2025, di Lower 2 Ballroom Agora Mall, Thamrin Nine, Jakarta Pusat, mengusung tema "Celebrate All The Pretty Things Inside", pameran ini menawarkan pengalaman imersif yang unik dan tidak terlupakan.

Sociolla Beauty Museum menghadirkan berbagai area interaktif yang menawarkan pengalaman unik dan mengajak pengunjung mengeksplorasi dunia kecantikan secara menyeluruh. Terdapat tiga area immersive exhibition utama Skin Space, Color Studio, Scent Galler yang memberikan pengalaman mendalam menggunakan teknologi terkini, dan dapat diakses dengan membeli tiket masuk seharga Rp30.000.

Selain itu, pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas menarik secara gratis, termasuk menjelajahi perjalanan inovasi Sociolla selama 10 tahun di Sociolla Milestone, berbelanja produk eksklusif di Sociolla Gift Shop, mengikuti berbagai aktivitas interaktif di SOCO Star Lounge, hingga bersantai di Cafe.

Chrisanti Indiana, Co-founder & CMO Social Bella, menjelaskan anniversary kali ini sangat spesial karena menandai 10 tahun perjalanan Sociolla.

"Melalui Sociolla Beauty Museum, beauty exhibition terbesar dengan pengalaman interaktif yang memadukan seni, kecantikan, dan teknologi di Indonesia, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tak hanya seru tetapi juga bermakna. Kami berharap pameran ini menjadi simbol komitmen kami untuk terus berinovasi dan merayakan kecantikan di setiap langkah perjalanan bersama para Bestie.” ujarnya.

Pameran kecantikan ikonik Sociolla Beauty Bazaar juga digelar pada 21 – 29 Maret 2025 dengan diskon hingga 90% untuk ribuan produk kecantikan dari brand ternama seperti COSRX, Skin1004, Mediheal, Erha, Skintific, ESQA, Make Over, hingga Innisfree.

Sociolla turut memperkenalkan Connect by SOCO, sebuah acara diskusi yang berfokus pada peran SOCO sebagai platform yang menyatukan dan menginspirasi komunitas untuk berkembang. Acara ini akan berlangsung pada 14-17 April 2025 di SOCO Star Lounge, menghadirkan rangkaian diskusi inspiratif bersama para pemimpin terkemuka dari berbagai industri.

Inisiatif ini juga merupakan upaya Sociolla untuk menjadi wadah bagi pelanggan dan komunitas yang lebih luas lagi untuk berdiskusi secara langsung dan menciptakan koneksi serta kolaborasi lintas industri.

Christopher Madiam, Co-founder & CEO Social Bella, menegaskan bahwa inovasi berbasis teknologi menjadi inti dari strategi Sociolla dalam membangun ekosistem kecantikan yang terintegrasi.

“Berawal dari e-commerce kecantikan hingga menjadi pelopor omnichannel beauty retail dengan lebih dari 100 toko di lebih dari 45 kota di Indonesia kami berkomitmen untuk membangun ekosistem kecantikan yang luas, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam menjawab kebutuhan konsumen. Dengan penerapan teknologi AI, analitik data, serta inovasi toko omnichannel, kami berupaya memberikan pengalaman belanja kecantikan yang seamless, personal, dan berbasis wawasan data yang mendalam.” paparnya.

Sebagai pemimpin di sektor beauty-tech, Sociolla telah meluncurkan berbagai inovasi berbasis teknologi, seperti: SOCO App dan SOCO Review untuk memudahkan beauty enthusiasts dalam menemukan rekomendasi produk yang tepat; Insight Factory by SOCO, yang menyajikan data tren kecantikan terkini untuk membantu brand memahami kebutuhan pasar; Omnichannel Retail & Teknologi Distribusi, integrasi pengalaman belanja online dan offline melalui sistem Gudang Terintegrasi serta distribusi berbasis teknologi untuk mempercepat rantai pasok; hingga Beauty Journal, sebagai platform media yang memberikan konten edukatif berbasis data untuk meningkatkan literasi kecantikan di Indonesia.

“Dengan kombinasi inovasi ini, Sociolla tidak hanya menjadi destinasi belanja kecantikan, tetapi juga berkontribusi bagi industri melalui solusi berbasis teknologi yang mendalam dan berkelanjutan,” tambah Christopher.