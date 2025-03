7 Pola Hidup untuk Cegah Tubuh Gampang Sakit

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah Anda merasa tubuh gampang sakit baik itu kena flu atau badan lemas?

Sering merasa tidak enak badan bisa membuat frustrasi dan melelahkan. Namun, bagaimana jika Anda dapat terbebas dari siklus itu dan membangun diri Anda yang lebih kuat dan lebih sehat?

Kabar baiknya adalah bahwa meningkatkan kekebalan tubuh Anda tidak harus rumit atau mahal. Kebiasaan sederhana dapat membuat perbedaan besar.

Dilansir dari timesofindia, berikut adalah 7 kebiasaan sehari-hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda dan mencegah penyakit.

Dengan memasukkan kebiasaan-kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian Anda, Anda akan mengucapkan selamat tinggal pada hari-hari sakit yang sering dan menyambut Anda yang lebih sehat dan lebih bahagia.

Berikut 7 pola hidup sehat untuk cegah tubuh gampang sakit

1. Pola makan seimbang

Menurut Dr. Kritarth, konsultan kedokteran paru di Rumah Sakit Livasa, Mohali, pola makan seimbang terdiri dari 55-60% karbohidrat, 25-30% protein, dan 10-15% lemak. Dari porsi lemak, 90% lemak harus berupa PUFA (asam lemak tak jenuh ganda), dan 10% harus berupa lemak jenuh.

"Katakan tidak pada makanan cepat saji, karena makanan tersebut memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Konsumsilah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah.” ujarnya.

2. Makan Buah, sayur, dan salad

Buah dan sayur musiman harus menjadi bagian dari pola makan sehari-hari, karena dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta memiliki kandungan serat yang baik, yang diperlukan untuk kebiasaan buang air besar yang sehat.

3. Buah kering dan kismis

Mereka dibutuhkan dalam jumlah kecil dan merupakan sumber minyak alami (asam lemak esensial), protein, dan serat yang baik.

4. Asupan air yang cukup

Kebutuhan air harian orang dewasa yang sehat adalah 2,5 hingga 3 liter. Sekitar 8-10 gelas air adalah suatu keharusan dalam sehari. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan musim dan status penyakit Anda.

5. Aktivitas fisik dan istirahat yang cukup

Menurut Dr. Tirath Singh, direktur asosiasi penyakit dalam di Rumah Sakit Livasa, Hoshiarpur, “Aktivitas fisik menurunkan kejadian kardiovaskular, menurunkan tekanan darah, dan memperbaiki profil lipid. Mulailah dengan 10 menit per hari, secara bertahap tingkatkan menjadi 20 menit per hari, lalu menjadi 30-40 menit per hari setidaknya 5 hari per minggu. Istirahat yang cukup juga sangat penting. Tidur selama 7-8 jam setiap hari dianggap cukup.”

6. Hindari Alkohol

80 gram/hari ( >200 ml wiski per hari) selama 10 tahun pada pria dan selama 5 tahun pada wanita dapat menyebabkan perkembangan sirosis, yang dapat dicegah. Jadi lebih baik menghindari alkohol.

7. Berhenti merokok

Asap rokok memiliki 5000 komponen, dan 43 di antaranya bersifat karsinogenik. Merokok menyebabkan 21,5% kematian karena CAD, 18% kematian karena stroke, risiko PPOK meningkat 10 kali lipat, dan risiko kanker paru-paru 20-40 kali lebih tinggi. Jika Anda berhenti merokok pada usia 30 tahun, harapan hidup Anda meningkat 10 tahun. Pada usia 40 tahun, harapan hidup Anda adalah 9 tahun; pada usia 50 tahun, harapan hidup Anda adalah 6 tahun; dan pada usia 60 tahun, harapan hidup Anda adalah 3 tahun. Jadi, semakin cepat Anda berhenti, semakin besar manfaatnya.