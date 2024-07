Kejutan! Robert Downey Jr Kembali ke Marvel Sebagai Doctor Doom

Bisnis.com, JAKARTA - Robert Downey Jr. bawa kabar mengejutkan dimana dia akan bergabung kembali dengan franchise tersebut sebagai salah satu penjahat terbesar Marvel bernama Doctor Doom.

Kejutan itu ditampilkan pada penggemar saat dia melepaskan topengnya pada panel Hall H San Diego Comic-Con.

Panel tersebut dibanjiri oleh sosok-sosok berkerudung yang disembunyikan oleh topeng yang menyerupai penjahat buku komik ikonik yang terkenal karena keahliannya dalam ilmu sihir dan sains ketika Downey Jr. menampakkan dirinya.

“Saya suka memainkan karakter yang rumit,” ujar aktor pemeran Iron Man tersebut dilansir dari Reuters.

Russo Brothers, yang kembali menyutradarai "Fantastic Four: First Steps" dan "Avengers Secret Wars", percaya bahwa meskipun Downey Jr. memiliki "topeng baru", memiliki "tugas yang sama" untuk membantu "menciptakan pengalaman sebesar mungkin" di bioskop.

Penjahat besar lainnya yang bergabung dengan Marvel Cinematic Universe adalah entitas kosmik bernama Galactus, yang akan menjadi antagonis "The Fantastic Four: First Steps."

Panel tersebut memiliki lebih banyak momen menarik, karena dimulai dengan "paduan suara Deadpool" yang riuh, terinspirasi oleh film terbaru "Deadpool and Wolverine", yang menurut presiden Marvel Kevin Feige memecahkan rekor box office untuk film dengan rating R terlaris yang pernah ada. Sabtu ini.

Iterasi berbeda dari karakter berkostum merah konyol bernama "Deadpool" menari di sekitar lantai Hall H, berjalan di tengah-tengah penonton yang duduk saat lagu film "Like a Prayer" oleh Madonna dimainkan.

"Deadpool & Wolverine" memiliki pembukaan box office domestik terbesar pada tahun 2024, menurut analis industri. Penjualan di AS dan Kanada hingga Minggu diperkirakan mencapai antara $175 juta dan $185 juta, kata Paul Dergarabedian, analis media senior di Comscore.

Pemeran film mendatang "Captain America: Brave New World," kemudian bergabung di atas panggung dengan pemeran utama Anthony Mackie berbagi bagaimana versi pahlawan supernya berbeda dari versi aktor Chris Evans.

Setelah itu aktor "Indiana Jones" Harrison Ford, yang menggantikan peran William Hurt sebagai antagonis 'Thunderbolt' Ross, bergabung dengan para pemain dan dengan bercanda "bergerak keluar" dengan tangan terentang dan mulut terbuka lalu mengejar Mackie di sekitar panggung

David Harbour kemudian masuk ke Hall H di tengah-tengah penonton yang duduk mengenakan kostum untuk karakter "Black Widow" miliknya yang bernama Alexei Shostakov.

Dia mendekati panggung untuk berbicara dengan anggota pemeran "Thunderbolts" lainnya, yang berpusat pada tim anti-pahlawan Marvel, dengan monolog yang mengeluh tentang mereka yang mengabaikan idenya agar mereka semua berdandan untuk film tersebut.

