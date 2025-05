Josh Freese Akhiri Karier Bersama Foo Fighters, Siapa Penggantinya?

Bisnis.com, JAKARTA - Foo Fighters kembali menjadi sorotan setelah drummernya, Josh Freese, mengumumkan bahwa dirinya telah resmi berpisah dari band legendaris tersebut.

Kabar ini mengejutkan para penggemar, mengingat Freese baru bergabung sekitar dua tahun lalu sebagai pengganti mendiang Taylor Hawkins. Meskipun tidak ada alasan resmi yang diberikan atas pemecatannya, Freese mengungkapkan perasaannya dengan jujur melalui akun Instagram pribadinya.

Siapa itu Band Foo Fighters?

Dilansir britannica.com, Sabtu (17/5/2025) Foo Fighters adalah sebuah band rock asal Amerika Serikat yang dibentuk oleh Dave Grohl, mantan drummer Nirvana, pada tahun 1994 setelah kematian Kurt Cobain.

Band ini dikenal dengan gaya musik rock alternatif dan telah merilis banyak album sukses serta memenangkan berbagai penghargaan Grammy. Foo Fighters juga dikenal sebagai salah satu band rock paling berpengaruh sejak tahun 1990-an.

Siapa itu Josh Freese?

Dilansir dari nbcnews.com, Sabtu (17/5/2025) Josh Freese adalah seorang drummer profesional berusia 52 tahun yang telah bermain drum selama lebih dari 40 tahun. Ia dikenal sebagai musisi serba bisa yang telah bekerja dengan berbagai band terkenal seperti Nine Inch Nails, Devo, dan Guns N’ Roses. Ia bergabung dengan Foo Fighters sekitar setahun setelah meninggalnya Taylor Hawkins, drummer lama band tersebut.

Apa Alasan Josh Freese Dipecat?

Tidak ada alasan resmi yang diberikan. Josh Freese menulis bahwa pada Senin malam, Foo Fighters menelepon untuk memberi tahu bahwa mereka "memutuskan untuk mengambil arah berbeda dalam hal drummer," tanpa memberikan alasan lebih lanjut. Seorang perwakilan Foo Fighters juga belum memberikan komentar atas keputusan ini.

Freese menyatakan bahwa meskipun dia tidak marah, dia merasa terkejut dan kecewa. Namun, karena ia terbiasa bekerja secara freelance dan berpindah antar band, ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja.

Perjalanan Karier Josh Freese

* The Vandals (1989–sekarang)

* Devo (1996–sekarang)

* Guns N' Roses (1997–2000)

* A Perfect Circle (1999–2004, 2010–2011)

* Sting (2005, 2016)

* Nine Inch Nails (2005–2008)

* Black Light Burns (2007)

* Weezer (2009–2011)

* Paramore (2010)

* The Replacements (2013)

* The Offspring (2021)

Lagu Terbaik dari Foo Fighters

Dilansir dari rollingstone.com, Sabtu (17/5/2025) Berikut adalah daftar 10 lagu Foo Fighters:

1. Everlong

Lagu ikonik yang sering menjadi penutup konser mereka. Dirilis pada 1997, "Everlong" dikenal karena kekuatan emosional dan dinamika musiknya. Lagu ini juga menjadi salah satu yang paling sering dimainkan dalam konser mereka.

2. My Hero

Dirilis pada 1998, lagu ini sering dianggap sebagai salah satu lagu klasik Foo Fighters dan menjadi favorit dalam konser mereka.

3. Best of You

Lagu ini dirilis pada 2005 dan menjadi salah satu lagu paling sukses secara komersial dari Foo Fighters. Lagu ini juga mendapatkan pujian kritis dan menjadi favorit penggemar.

4. All My Life

Dirilis pada 2002, lagu ini memenangkan Grammy Award dan menjadi salah satu lagu paling sukses dari Foo Fighters.

5. Learn to Fly

Dirilis pada 1999, lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer dari Foo Fighters dan mendapatkan pujian kritis.

6. The Pretender

Dirilis pada 2007, lagu ini menjadi salah satu lagu paling sukses dari album "Echoes, Silence, Patience & Grace" dan mendapatkan pujian kritis.

7. Times Like These

Dirilis pada 2003, lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer dari album "One by One" dan mendapatkan pujian kritis.

8. Monkey Wrench

Dirilis pada 1997, lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer dari album "The Colour and the Shape" dan mendapatkan pujian kritis.

9. Walk

Dirilis pada 2011, lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer dari album "Wasting Light" dan mendapatkan pujian kritis.

10. Rope

Dirilis pada 2011, lagu ini menjadi salah satu lagu paling populer dari album "Wasting Light" dan mendapatkan pujian kritis.

Lagu-lagu ini mencerminkan perjalanan musikal Foo Fighters, dari era grunge hingga rock modern, dan menunjukkan kemampuan mereka dalam menciptakan lagu-lagu yang resonan dengan penggemar di seluruh dunia. (Siti Laela)