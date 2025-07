Profil Band Rock, My Chemical Romance yang Bawa Lagu Welcome To The Black Parade

Bisnis.com, JAKARTA - My Chemical Romance band asal New Jersey, Amerika ini akan konser di Indonesia pada Mei 2026.

My Chemical Romance juga dikenal karena mempopulerkan lagu Welcome To The Black Parade. Lagu ini dirilis sekitar 15 tahun lalu dan telah ditonton hingga 376 juta kali di Youtube.

Sebagai informasi, band My Chemical Romance atau yang disingkat MCR dibentuk pada bulan September tahun 2001 oleh Gerard Way dan Matt Pelissier. Saat ini, band ini beranggotakan Gerard Way di posisi vokal, Mikey Way di posisi bass, Ray Toro sebagai lead guitar, dan Frank Iero pada gitar ritme.

Adapun nama band MCR terinspirasi oleh buku karangan Irvine Welsh yaitu Ecstasy: Three Tales of Chemical Romance. Mereka dianggap sebagai salah satu grup rock paling berpengaruh di tahun 2000-an dengan albumnya telah terjual lebih dari 10 juta keping dan sebagai artis besar dalam genre pop-punk dan emo, meskipun band menolak diklasifikasikan dalam genre yang terakhir.

Media-media di Amerika menyebutkan bahwa My Chemical Romance adalah band bergenre pop punk, punk revival, dan juga rock alternatif.

Selain menyanyikan lagu Welcome To The Black Parade, MCR juga pernah merilis debut album mereka pada 2002, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love.

Saat merilis debut tersebut, My Chemical Romance juga menandatangani kontrak dengan label besar Reprise Records pada tahun 2003 dan merilis debut album mereka melalui label besar, Three Cheers For Sweet Revenge di tahun 2004. Ini membuat nama MCR semakin harus hingga ke penggemar aliran rock.

Namun, band rock sempat vacum sementara, Pelissier pun digantikan oleh Bob Bryar. Lewat single hit "I'm Not Okay (I Promise)", "Helena", dan "The Ghost of You", album ini sukses secara komersial, menjadi salah satu album yang mempopulerkan musik emo, mendapat status platinum di Amerika dalam waktu setahun dan terjual lebih dari 3 juta keping di seluruh dunia.

My Chemical Romance juga pernah memulai tur pada awal 2005 dengan The Used and Killswitch Engage, sebelum menjadi band pembuka selama konser American Idiot tour milik Green Day. Mereka kemudian tampil di Warped Tour 2005 bersama Fall Out Boy and menggelar tur bersama Alkaline Trio and Reggie and the Full Effect di Amerika.

Band ini pun akan melakukan tour di Asia, mulai dari Korea Selatan, Thailand, Bangkok, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Para penggemarnya bisa melihat langsung dan menyaksikan musisi kesayangannya bernyanyi.

Simak Jadwal Konser Asian Tour My Chemical Romance 2026

1. Saturday 18 April - Incheon, Korea Selatan - Paradise City Culture Park

2. Wednesday 22 April - Bangkok, Thailand - IMPACT Challenger Hall

3. Saturday 25 April - Bulacan, Filipina - Philippine Arena

4. Tuesday 28 April - Singapore, Singapura - Indoor Stadium

5. Thursday 30 April - Kuala Lumpur, Malaysia - National Stadium Bukit Jalil

6. Sunday 03 May - Jakarta, Indonesia - Hammersonic Festival