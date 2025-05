Rayakan Pesta Musik Kekinian Bersama Vierratale, Bernadya, dan Hindia di Malang

Bisnis.com, MALANG — Akhirnya kerinduan Gen Z atas penampilan band dan musisi idolanya, Vierratale, Bernadya, dan Hindia terobati dan terpuaskan dengan event bergengsi yang menggabungkan konser musik dan kuliner.

Penonton maupun musisi seolah merayakan pesta musik bersama dalam perhelatan Rasvara Festival 2025 di SM Boomi Carnival Malang, Sabtu (17/5/2025) malam.

Selama hampir 7,5 jam, mulai pukul 16.00-22.30 WIB, penonton menikmati sajian dari musisi dan band berkualitas dari Tanah Air.

Pentas musik diawali dengan dua band pembuka, eleventwelfth dari Jakarta dan Eastcape dari Malang.

Pukul 18.30 WIB, pentas dibuka dengan penampilan Bernadya, musisi yang sedang naik daun, selama satu jam.

Lewat sajian slow pop yang mellow, Bernadya berkisah tentang anak muda, aktivitas, dan harapannya tentang karier, cinta, dan lainnya dengan diiringi musik yang apik.

Bernadya membawakan lagu-lagu andalan seperti "Kata Mereka Ini Berlebihan", "⁠Lama-lama", "⁠Untungnya Hidup Masih Berputar", "⁠Kini Mereka Tahu", "⁠Apa Mungkin", dan "Satu Bulan".

Bernadya juga komunikatif dalam aksi panggungnya. Selain menyapa penonton, dia juga menceritakan cerita di balik lagu yang dia bawakan.

Acara dilanjutkan dengan penampilan Hindia yang menghentak dengan irama yang didominasi rock dan funky untuk meningkatkan adrenalin penonton.

Ada sekitar 11 lagu yang ditampilkan musisi dengan nama asli Baskara Putra itu. Musisi yang tampil energik dan teatrikal itu menyajikan lagu-lagunya dengan gaya bertutur tentang perlunya melestarikan lingkungan, reliji, cinta, harapan, bahkan kegetiran hidup dengan gaya jenaka. Seakan dia menertawakan saja kegetiran hidup.

Dengan aksi panggung yang atraktif, belasan lagu yang dibawakannya tidak menjadikan penonton bosan.

Penonton yang hampir semua Gen Z menonton sambil berjingkrak, melompat, sampai menyanyi mengikuti syair yang dibawakan Hindia.

Hindia juga berinteraksi dengan audiens. Pada momen perlunya backing vocal pada lagu yang dibawakan, dia mengajak penonton untuk ikut menjadi penyanyi latar.

Walhasil, SM Boomi Carnival Malang pun malam itu menjadi lautan paduan suara penonton. Komunikasi Hindia dan pononton pun menjadi sangat cair dan hidup.

Lagu-lagu yang dibawakan Hindia antara lain "Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah", "Everything You Are", "⁠Untuk Apa", "Secukupnya", "⁠Alexandra", "Semua Lagu Cinta Terdengar Sama", "⁠Rumah ke Rumah", "⁠Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya", "⁠Kita ke Sana", "⁠Cincin", dan "Evaluasi".

Puncak pesta musik itu diakhiri dengan penampilan Vierratale. Band yang diawaki Kevin Aprilio (piano dan keyboard), Widy Soediro Nichlany (vokal), dan Raka Cyril Damar (gitar) itu menggebrak dengan lagu hit yang dibawakan secara medley, yakni "Seandainya" dan "⁠Perih".

Lewat intro synthesizer Kevin dan sayatan gitar Raka, Widy melengkapi tampilan Vierratale dengan apik.

Widy memakai kostum yang menawan dengan cardigan panjang dengan motif gambar waru merah lambang cinta.

Dia juga komunikatif dalam penampilannya. Selain menyapa penonton, dia juga mengajak penggemar untuk menyanyi dan bergembira bersama.

Selain "Seandainya" dan "⁠Perih", Vierratale juga menampilkan lagu-lagu andalan seperti "Bersamamu", "⁠Kesepian", "⁠Rasa Ini", "Terlalu Lama", dan "Jadi Yang Kuinginkan".

Dengan sajian pentas yang menarik dan apik, penonton tetap bertahan meski sudah lama menyaksikan acara tersebut sejak pukul 16.00 WIB.

Setelah konser rampung, mereka pun pulang dengan tertib dengan wajah riang, tanda mereka puas terhadap pesta musik yang digelar malam itu.

G. Arivia, salah penonton konser Rasvara Festival 2025 asal Blimbing, mengaku puas dengan penampilan musik, baik band pembuka maupun Bernadya, Hindia, dan Vierratale. Penampil dalam pesta tersebut cukup apik dan penghibur.

"Kehadiran Bernadya, Hindia, dan Vierratale menjadi pengobat rindu penggemarnya di Malang sejak mereka tampil terakhir di kota ini satu tahun lalu," ucapnya.

Direktur Mits Entertainment, Wafiy Laki Meteora, Promotor Rasvara Festival 2025, mengatakan puas dengan totalitas dari penampil, yakni band dan musisi. Mereka dinilai all out dalam memabwakan lagu-lagunya.

"Yang juga perlu diapresiasi, loyalitas dari penonton. Mereka tidak beringsut menyingkir dari venue untuk berteduh meski saat penampil utama mulai manggung di sana sempat gerimis. Alhamdulillah Rasvaria Festival 2025 berjalan lancar karena ternyata cuaca terang benderang," ujarnya.

Selain itu, tenant dalam perhelatan tersebut puas karena penontonnya yang membeludak. Tiket yang disediakan pun sold out.

"Karena itulah, tahun depan kami akan datang lagi dengan menampilkan band dan musisi yang tidak kalah keren dan terkenal," ucapnya.