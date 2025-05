Aksi Robert Pattinson di Mickey 17 Kini Hadir di Max

Bisnis.com, JAKARTA - Mickey 17 dari Warner Bros. Pictures memulai debut streaming globalnya di Max pada hari ini, Jumat, 23 Mei.

Dari Penulis dan Sutradara pemenang Academy Award®Parasite, Bong Joon Ho, hadir pengalaman sinematik inovatif berikutnya, Mickey 17.

Tokoh pahlawan yang tak terduga, Mickey Barnes (Robert Pattinson) menemukan dirinya dalam situasi genting bekerja untuk seorang majikan yang menuntut komitmen tertinggi terhadap pekerjaan tersebut untuk berkorban nyawa, demi hidup.

Ditulis dan disutradarai oleh Bong Joon Ho, Mickey 17 dibintangi oleh Robert Pattinson (The Batman, Tenet), Naomi Ackie (Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker), peraih nominasi Academy Award® Steven Yeun (Minari, Beef), dengan peraih nominasi Academy Award®Toni Collette (Hereditary), serta peraih nominasi Academy Award® Mark Ruffalo (Poor Things).

Film ini diproduseri oleh Dede Gardner dan Jeremy Kleiner (pemenang Oscar® untuk Moonlight dan 12 Years a Slave), Bong Joon Ho dan Dooho Choi (Okja, Snowpiercer). Film ini berdasarkan novel "Mickey 7" karya Edward Ashton. Produser Eksekutif adalah Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd dan Marianne

Sutradara Korea Bong Joon-ho telah merilis film pertamanya sejak Parasite yang memenangkan Oscar enam tahun lalu, dan film ini adalah fantasi fiksi ilmiah yang hebat, besar, dan sedikit lembut. Diadaptasi oleh Bong dari novel Edward Ashton Mickey7, film ini dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai pekerja kasar bio-kloning masa depan yang dikutuk untuk hidup abadi, atau kematian abadi, dengan berulang kali dibunuh saat bekerja di perusahaan eksplorasi ruang angkasa yang melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya dan kemudian bereinkarnasi.

Mickey 17 memiliki gaya yang mirip dengan Snowpiercer (2013) atau Okja (2017), dan refleks "fitur makhluk" Bong adalah gaya yang luar biasa yang telah dinikmati di masa lalu. Mickey 17 secara visual spektakuler, dengan beberapa momen kesedihan dan kengerian yang sangat tajam dan bersudut - mungkin tak terelakkan, ini muncul di babak pertama ketika premis yang aneh dan mengejutkan ditetapkan dan sebelum cerita mulai berjalan lebih simpatik. Namun, dengan durasi dua jam dan 17 menit, film ini terasa hambar dan terkadang longgar, dengan alur cerita yang terkadang agak kendur; perubahan karakter penjahat dari Mark Ruffalo dan Toni Collette terkadang membuatnya tampak – sebenarnya tidak terlalu buruk – seperti acara TV khusus anak-anak.

Pattinson berperan sebagai Mickey Barnes, seorang pecundang malang yang berutang uang kepada rentenir yang menakutkan, bersama dengan rekan bisnisnya yang sama-sama licik, Timo (Steven Yeun). Untuk melarikan diri dari para penjahat ini, Mickey dan Timo mendaftar untuk ekspedisi antarplanet berbahaya yang didalangi oleh seorang populis-plutokrat menyeramkan dengan gigi mengilap dan rambut disisir ke belakang: Kenneth Marshall (Ruffalo) dan istrinya Ylfa (Collette); kehadiran mereka mengingatkan kita pada ketertarikan Bong pada Roald Dahl.

Max adalah platform streaming global dari Warner Bros yang menghadirkan kisah-kisah paling unik dan memikat, mulai dari program berdasarkan skrip, film, dokumenter, kejahatan nyata, animasi dewasa, serta siaran olahraga dan berita langsung.