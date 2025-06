Daftar Film Bioskop Rilis Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Sepanjang bulan Juni 2025, akan ada sederet film yang akan mewarnai bioskop tanah air, mulai dari film Indonesia hingga Hollywood.

Beberapa film sequel seperti How to Train Your Dragon dan Assalamualaikum Beijing 2 juga akan tayang pada Juni 2025.

Berikut daftar lengkap film yang akan tayang di bioskop sepanjang Juni 2025

Film Hollywood

The Phoenician Scheme | Focus Features 6 Juni

Film terbaru Wes Anderson, The Phoenician Scheme, dibuka pada 30 Mei dengan pendapatan $570.000 di enam layar, dengan rata-rata $95.000 per layar. Meskipun pendapatan tersebut lebih rendah dari debut Asteroid City pada tahun 2023 ($853.000 di enam layar), cerita Anderson yang dibuat dengan sangat cermat masih memiliki daya tarik tersendiri.

Ballerina | Lionsgate 6 Juni

Sebuah spinoff berisiko tinggi dari waralaba John Wick, Ballerina berlatar belakang peristiwa John Wick: Chapter 3 – Parabellum, berpusat pada Eve Macarro (Ana de Armas), seorang pembunuh muda yang berlatih di bawah tradisi mematikan kaum Ruska Roma. Disutradarai oleh Len Wiseman (Underworld), film ini juga menampilkan pemain yang mengesankan termasuk Anjelica Huston, Gabriel Byrne, dan Ian McShane, dengan Keanu Reeves yang kembali memerankan Wick. Setelah beberapa kali penundaan dan pengambilan gambar ulang, Ballerina memasuki bioskop dengan ekspektasi tinggi; bukan hanya merupakan spinoff pertama John Wick, tetapi juga yang pertama dalam seri tersebut yang memulai debutnya di musim panas.

How to Train Your Dragon | Universal 13 Juni

Adaptasi live-action Universal dari waralaba How to Train Your Dragon milik Dreamworks kembali disutradarai oleh Dean DeBlois, yang menyutradarai ketiga seri animasi tersebut. Setelah trilogi yang dimulai pada tahun 2010, Universal dan Dreamworks mengandalkan daya tarik lintas generasi, terutama mengingat kesuksesan global dan ekspansi waralaba tersebut ke taman hiburan.

Elio | Pixar 20 Juni

Film orisinal Pixar berikutnya, Elio, akan tayang di bioskop pada bulan Juni ini, menandai ujian penting lainnya bagi studio tersebut setelah kesuksesan Inside Out 2. Film ini mengikuti Elio, seorang anak laki-laki yang secara tak terduga menemukan dirinya mewakili Bumi dalam federasi antargalaksi. Meskipun Pixar telah meraih kesuksesan besar dengan IP orisinal melalui film-film seperti Coco, sebagian besar karya orisinal Pixar selama beberapa tahun terakhir (Soul, Luca, dan Turning Red) memulai debutnya di Disney+, bukan di bioskop. Jika promosi dari mulut ke mulut yang positif terjadi, kesuksesan Elio di box office dapat mencerminkan lintasan Elemental, yang berhasil mengatasi

28 Years Later | Sony 20 Juni

Penulis Alex Garland dan sutradara Danny Boyle bersatu kembali untuk bab ketiga dalam seri 28 Days Later, yang mengambil latar beberapa tahun setelah kekacauan film-film sebelumnya. Horor pasca-apokaliptik ini menghadirkan teror baru ke dunia yang masih dilanda virus. Antisipasi untuk kembalinya waralaba ini tinggi, terutama setelah keberhasilan film-film garapan Garland baru-baru ini, Civil War dan Warfare. 28 Years Later baru saja meraih tiket prapenjualan horor hari pertama terbaik Fandango tahun 2025, yang menandakan pembukaan yang kuat di musim panas yang telah diramaikan oleh sejumlah film horor terlaris (Sinners, Final Destination: Bloodlines).

M3GAN 2.0 | Universal 27 Juni

Setelah sukses besar M3GAN pada Q1 2023, waralaba horor bertema AI kembali dengan M3GAN 2.0, melanjutkan kisah bot AI nakal yang menjadi sensasi tari viral di awal 2023. Gemma (Allison Williams) telah menjadi pendukung regulasi AI, sementara keponakannya Cady (Violet McGraw), yang kini menjadi remaja pemberontak, berjuang melawan perwaliannya yang terlalu protektif. Sementara itu, teknologi M3GAN telah digunakan kembali oleh kontraktor pertahanan untuk menciptakan Amelia (Ivanna Sakhno), senjata kelas militer yang dengan cepat menjadi ancaman yang sadar diri.

F1 The Movie | Warner Bros 27 Juni

Disutradarai oleh Joseph Kosinski dari Top Gun: Maverick, F1 The Movie menghadirkan dunia balap Formula 1 berkecepatan tinggi ke layar lebar. Dibintangi Brad Pitt sebagai Sonny Hayes, mantan bintang balap fenomenal yang kembali ke olahraga ini 30 tahun setelah kecelakaan yang mengancam kariernya, film ini mengikuti upayanya untuk menghidupkan kembali tim F1 yang sedang berjuang bersama pendatang baru Joshua Pearce (Damson Idris). Menampilkan rekaman yang diambil selama akhir pekan Grand Prix sungguhan, F1 The Movie berjanji untuk menghadirkan pengalaman sinematik beroktan tinggi lainnya, dengan manfaat tambahan layar IMAX untuk sensasi balap yang mendalam.

Film Indonesia

Sarung untuk Bapak Tanggal rilis: 06-06-2025

Tak ingin dipandang sebelah mata, Rusli (Omar Daniel) memutuskan menjadi buruh migran ke Korea. Dia bercita-cita ingin membahagiakan keluarganya, terutama bapaknya (Cok Simbara) yang penyabar dan tetap rajin ke masjid meskipun dengan sarung usang. Setelah lima tahun bekerja keras, Rusli pulang dan membuktikan dirinya telah ...

Sutradara: Suroso MYS

Pemeran: Omar Daniel, Cok Simbara, Stefhanie Zamora

Ruang Rahasia Ibu Tanggal rilis: 06-06-2025

Erin (Sandrinna Michelle) yang selalu ceria, menjadi berubah selepas kehilangan ibunya (Davina Veronica) dalam kecelakaan pesawat. Alex (Rassya Hidayah), temannya, hanya ingin Erin ceria kembali, saat membantu Erin untuk membuka ruang studio mendiang ibunya. Masalah muncul dan menjadi rumit ketika mereka menemukan sebuah kotak musik ...

Sutradara: Eddy Prasetya

Pemeran: Rassya Hidayah, Sandrinna Michelle, Davina Veronica, Marcelino Lefrandt

Tenung Tanggal rilis: 05-06-2025

Ira (Aisyah Aqilah) hidup bersama Linda (Seroja Hafiedz), ibunya. Suatu hari sebuah kejadian mistis membuat Linda bertingkah seperti orang gila, sakit secara fisik, dan sering berhalusinasi. Ira yang tidak tahan dengan keadaan ibunya itu, meminta Ara (Sonia Alyssa) dan Ari (Emir Mahira), saudaranya, untuk ikut ...

Sutradara: Rizal Mantovani

Pemeran: Emir Mahira, Sonia Alyssa, Aisyah Aqilah, Seroja Hafiedz

Basement: Jangan Turun ke Bawah Tanggal rilis: 05-06-2025

Raka (Nicharter) dihantui oleh penampakan perempuan menangis di basement kantornya. Teror semakin menjadi ketika gangguan itu menyebar hingga ke rumahnya. Bersama Adnan (Johfi Syahzeli) dan rekan-rekannya, Raka menyelidiki rahasia kelam gedung, yang terkait dengan sosok misterius Sugondo (Agus Subekti), pemilik lama yang diduga melakukan ritual ...

Sutradara: Endjah Praboe

Pemeran: Agus Subekti, Nicharter, Johfi Syahzeli

Gowok: Kamasutra Jawa Tanggal rilis: 05-06-2025

Ratri (Alika Jantinia), anak seorang pelacur, tak mengetahui siapa ayahnya. Sejak bayi, ia diasuh oleh Nyai Santi (Lola Amaria), seorang gowok bijaksana dan disegani (perempuan–dalam kebudayaan Jawa–yang disewa untuk mengajarkan perihal rumah tangga dan seksualitas kepada laki-laki sebelum menikah). Ratri tumbuh menjadi gadis cantik dan ...

Sutradara: Hanung Bramantyo

Pemeran: Devano Danendra, Lola Amaria, Reza Rahadian, Raihaanun, Alika Jantinia

Tak Ingin Usai di Sini Tanggal rilis: 05-06-2025

K, produser radio, bertemu dengan Cream ketika SMA dan semenjak itu selalu tinggal bersama. Suatu hari K mendapatkan vonis bahwa nyawanya akan segera berakhir karena penyakit leukemia yang dideritanya. K yang diam-diam mencintai Cream mengetahui bahwa Cream sangat takut akan kesendirian. Ia tidak ingin Cream ...

Sutradara: Robert Ronny

Pemeran: Vanesha Prescilla, Davina Karamoy, Bryan Domani, Rayn Wijaya

Sampai Jumpa, Selamat Tinggal Tanggal rilis: 05-06-2025

Wyn (Putri Marino) tiba di Seoul untuk mencari kekasihnya yang hilang, Dani (Jourdy Pranata). Di sana ia bertemu dengan Rey (Jerome Kurnia), seorang pekerja Indonesia yang kemudian mau membantunya. Saat mereka semakin dekat, Rey menemukan identitas baru Dani, namun merahasiakannya kepada Wyn. Ketika Wyn bertemu ...

Sutradara: Adriyanto Dewo

Pemeran: Putri Marino, Jerome Kurnia

Love Therapy Tanggal rilis: 01-06-2025

Martin (Fachri Albar) dan Dara (Wulan Guritno) kehilangan keintiman setelah 17 tahun menikah. Dalam kebingungan, mereka memutuskan untuk mencoba terapi seksual, dengan harapan dapat menghidupkan kembali hubungan mereka. Namun, alih-alih membantu, klinik tersebut malah menjebak mereka—mengirim aktor untuk memikat mereka ke kamar hotel. Martin dan ...

Sutradara: Ody C Harahap

Pemeran: Wulan Guritno, Fachri Albar

GJLS: Ibuku Ibu-Ibu Tanggal rilis: 12-06-2025

Rigen (Rigen Rakelna), Hifdzi (Hifdzi Khoir), dan Rispo (Rispo Ananta) adalah tiga bersaudara tanpa arah hidup, yang terus bergantung pada ayah mereka, Tyo (Bucek), juragan kos-kosan yang belum lama ditinggal istrinya. Tyo terpuruk, sementara anak-anaknya sibuk dengan masalah pribadi: Hifdzi, si MC dangdut, butuh uang ...

Sutradara: Monty Tiwa

Pemeran: Rigen Rakelna, Bucek, Nadya Arina, Ananta Rispo, Reynavenzka, Hifdzi Khoir, Luna Maya

Keluarga Super Irit Tanggal rilis: 12-06-2025

Keluarga Sukaharta yang terdiri dari Tony (Dwi Sasono), Linda (Widi Mulia) dan ketiga anak mereka: Sally (Widuri Putri Sasono), Billy (Dru Prawiro Sasono), dan Kenny (Den Bagus Satrio Sasono), menjalani hidup dengan prinsip hemat yang nyaris tak masuk akal. Dari numpang isi daya di kantor ...

Sutradara: Danial Rifki

Pemeran: Widuri Puteri, Widi Mulia, Dwi Sasono, Den Bagus Sasono, Dru Prawiro Sasono

Senyum Manies Love Story Tanggal rilis: 12-06-2025

Kisah masa muda Anies Baswedan (Fahad Haydra) yang baru bergelar mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada. Secara tidak sengaja Anies bertemu dengan Fery Farhati (Kathy Indera). Keduanya mulai saling menyimpan rasa namun tidak ada yang berani mengutarakan perasaannya. Anies merupakan pemuda aktivis yang ...

Sutradara: Ronny Mepet

Pemeran: Fahad Haydra, Kathy Indera, Chelsea Sepyani, Lala Sawer, Riki Panap

The Dark House Tanggal rilis: 12-06-2025

Dewi (Karina Ranau) yang tengah menjalani program kehamilan bersama suaminya, Arya (Ade Bilal Perdana), penderita psikosis, pergi berlibur ke sebuah rumah tua yang pernah punya kisah tragis yang terletak di kaki Gunung Selamet. Sesampainya di rumah itu, Arya, Dewi, dan anjing kesayangannya, Gomes, mulai merasakan ...

Sutradara: Hans Wanaghi

Pemeran: Karina Ranau, Delia Alena, Ade Bilal Perdana, Theo Culver, Roy Turaekan

Hayya 3: Gaza Tanggal rilis: 12-06-2025

Abdullah Gaza (Azamy Syauqi), biasa dipanggil Gaza, adalah bocah yatim piatu. Ayahnya seorang relawan kemanusiaan meninggal dunia sekembalinya dari Palestina. Sejak kematian ayahnya, Gaza dititipkan dirumah panti yang dikelola Ustazah Dewi (Oki Setiana Dewi) dan adiknya Rafah Shafira (Cut Syifa). Di sana Gaza bertemu dengan ...

Sutradara: Jastis Arimba

Pemeran: Amna Shahab, Arafah Rianti, Husein Alatas, Adhin Abdul Hakim, Oki Setiana Dewi, Cut Syifa, Azamy Syauqi

Assalamualaikum Beijing 2: Lost in Ningxia Tanggal rilis: 19-06-2025

Reporter televisi Aisha (Yasmin Napper) meliput acara di Ningxia dan berniat memberi kejutan pada kekasihnya, Arif (Emir Mahira), yang sedang S2 di sana. Namun, Arif menghilang, dan Aisha dibantu Mo (Baskara Mahendra), pemuda Tionghoa-Indonesia yang tinggal di sana, untuk mencarinya. Pencarian ini menjadi perjalanan religi ...

Sutradara: Guntur Soeharjanto

Pemeran: Baskara Mahendra, Yasmin Napper, Ria Ricis, Emir Mahira, Lolox

Jalan Pulang Tanggal rilis: 19-06-2025

Setelah kematian janggal suaminya, Lastini (Luna Maya) meyakini bahwa sakit yang dialami putrinya Arum (Saskia Chadwick) bukanlah gangguan biasa, melainkan ada sosok lain yang menguasai tubuh Arum yang mengancam nyawa. Lastini menemukan fakta bahwa dia harus menyembuhkan Arum sebelum hari ulang tahunnya di tahun kabisat. ...

Sutradara: JeroPoint

Pemeran: Saskia Chadwick, Shareefa Daanish, Luna Maya, Taskya Namya

Malam Jahanam Tanggal rilis: 19-06-2025

Di sebuah kota kecil, Indah (Pamela Bowie), yang tinggal sementara di rumah neneknya, mulai mengalami kejadian supranatural yang mengganggunya setelah neneknya pergi untuk sementara waktu. Kejadian aneh mencapai puncaknya menjelang malam satu Suro. Ia sering melihat bayangan perempuan bernama Ayu, yang terlihat marah dan agresif. ...

Sutradara: Hanny R Saputra

Pemeran: Pamela Bowie