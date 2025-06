Pekan Raya Jakarta, Ini Harga dan Cara Membeli Tiket Jakarta Fair

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran, kembali hadir dan menyajikan berbagai kegiatan menarik seperti konser musik, sajian kuliner, otomotif, games, dan lainnya.

Jakarta Fair resmi dibuka pada tanggal 19 Juni - 13 Juli 2025 di Arena JIEXPO Kemayoran. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan dari HUT Jakarta ke-498.

Pekan Raya Jakarta (PRJ) hadir untuk menyapa masyarakat Jakarta dan sekitarnya, serta menunjukan eksistensi nyata setiap tahunnya. Tahun ini, PRJ menghadirkan banyak musisi papan atas yang siap menyambut dan merayakan para pengunjung.

Musisi tersebut terdiri dari genre pop, dangdut, dan lainnya yang disukai oleh banyak generasi. Sambil menonton konser musik, para pengunjung juga dapat menikmati kuliner, berbelanja pakaian dan kebutuhan rumah tangga, serta keseruan games lainnya. Tahun ini, doorprize akan dimeriahkan dengan hadiah utama 2 mobil, 25 motor, dan 5 emas.

Pada tahun ini, tema yang diangkat adalah “Jakarta Fair Kemayoran Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa Berkelanjutan" dengan subtema "Mari Kita Bersama Mengembangkan UMKM dan Industri Kreatif Lainnya agar Tumbuh Tangguh dan Mampu Bersaing di Pasar Internasional".

Adapun jam operasional event Jakarta Fair:

Senin - Jumat dimulai pada pukul 15.00 - 22.30 WIB

Sabtu - Minggu dimulai pada pukul 10.00 - 23.00 WIB.

Harga tiket masuknya pun berbeda

Senin Rp40.000

Selasa - Jumat Rp50.000

Sabtu - Minggu serta libur nasional sebesar Rp60.000.

Kabar baiknya, tiket masuk PRJ akan dapat diakses secara gratis kepada:

1. Lansia diatas 60 tahun, dengan menunjukan e-KTP & hanya berlaku 1 kali kunjungan

2. Anak-anak, yang tinggi badannya dibawah 1 meter

3. TNI/POLRI, dengan menggunakan Kartu Tanda Anggota (KTA) aktif



Harga tiket PRJ tahun 2025:

1. Tiket masuk tanpa konser mulai Rp40.000- Rp60.000

2. Bundling tiket masuk + konser mulai reguler mulai dari Rp80.000 - Rp120.000

3. Bundling tiket masuk + konser VIP mulai dari Rp100.000 - Rp150.000

4. Paket liburan & hemat keluarga mulai dari Rp42.000- Rp 55.000



Berikut tata cara pembelian tiket online PRJ tahun 2025:

1. Akses halaman www.jakartafair.co.id

2. Klik “Beli Tiket” di sebelah kanan atas

3. Pilih bagian “Tiket” dan sesuaikan dengan tanggal kunjungan yang Anda inginkan

4. Silahkan isi data diri lengkap

5. Klik lanjut untuk memilih jenis metode pembayaran

6. Setelah membayar silahkan tunggu konfirmasi pembelian melalui Whatsapp maupun email aktif

7. Silahkan tunggu konfirmasi pembelian tiket

8. Jika sudah, silahkan simpan e-tiket dan tidak perlu dicetak secara fisik

9. Simpan kode barcode e-tiket untuk proses registrasi saat kunjungan

Bagi Anda yang tertarik untuk hadir di PRJ, pembelian tiket dapat dilakukan secara online maupun on the spot dengan metode pembayaran tunai dan non tunai. Silahkan abadikan momen bahagia bersama keluarga para kemeriahan PRJ tahun 2025. (Maharani Dwi Puspita Sari)