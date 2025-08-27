Profil Travis Kelce yang Baru Saja Tunangan dengan Taylor Swift

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift akhirnya bertunangan dengan kekasihnya, Travis Kelce, baru-baru ini.

Seorang informan mengatakan bahwa kedua pasangan Hollywood ini telah bertunangan tepatnya ada 2 minggu lalu pada pertengahan Agustus 2025.

Namun Taylor Swift baru mengumumkan pertunangan mereka dalam sebuah unggahan Instagram pada Selasa (26/8/2025).

Baca Juga Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Ia mengunggah foto bersama dengan Travis Kelce disertai beberapa foto lamaran mereka yang dihias bunga di taman.

"Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah," tulis Swift dalam keterangan foto.

Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Taylor Swift (@taylorswift)

Baca Juga Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

Profil Travis Kelce

Travis Kelce dan Taylor Swift telah menjalin hubungan sejak Oktober 2023 yang lalu. Hubungan mereka tercium setelah muncul bersama di depan publik.

Adapun, Kelce merupakan Atlet National Football League (NFL) yang lahir di Ohio pada 5 Oktober 1989.

Ia saat ini bermain sebagai Tight end di tim Kansas City Chiefs (NFL) dengan nomor punggung 87.

Atlet asal Ohio ini sudah bermain sepak bola sejak ia masih berada di bangku kuliah. Pada 2008-2012, ia aktif membela tim kampusnya University of Cincinnati.

Karier profesionalnya dimulai saat ia terpilih oleh Kansas City Chiefs pada putaran ketiga NFL Draft 2013.

Meski menerjang hambatan, Kelce akhirnya meraih prestasi gemilang seperti saat ia berhasil membawa tim meraih tiga gelar Super Bowl serta berkali-kali masuk daftar Pro Bowl dan All-Pro.

Ia pernah mencetak lebih dari 1.000 yard selama tujuh musim berturut-turut. Kelce bahkan berhasil memenangkan gelar Super Bowl LIV dan LVII.

Travis Kelce tercatat juga pernah menerima tight end terbanyak dalam satu musim dengan 1,416 yard pada tahun 2020.

Menariknya, ia menjadi tight end pertama yang berhasil mencetak lebih dari 100 penerima dalam tiga musim yang berbeda.

Tak hanya aktif dalam olahraga, Kelce juga aktif dalam kegiatan sosial seperti mendirikan fondasi 87 and Running untuk membantu anak-anak kurang beruntung.

Ia pun kini dikenal sebagai salah satu tight end terbaik dalam sejarah NFL.

Perjalanan cinta Travis Kelce dan Taylor Swift