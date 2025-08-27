Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Taylor Swift bertunangan dengan Travis Kelce/Instagram @taylorswift
Entertainment

Profil Travis Kelce yang Baru Saja Tunangan dengan Taylor Swift

Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
 Rabu, 27 Agustus 2025 - 14:12
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Swift akhirnya bertunangan dengan kekasihnya, Travis Kelce, baru-baru ini.

Seorang informan mengatakan bahwa kedua pasangan Hollywood ini telah bertunangan tepatnya ada 2 minggu lalu pada pertengahan Agustus 2025.

Namun Taylor Swift baru mengumumkan pertunangan mereka dalam sebuah unggahan Instagram pada Selasa (26/8/2025).

Baca Juga Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Ia mengunggah foto bersama dengan Travis Kelce disertai beberapa foto lamaran mereka yang dihias bunga di taman.

"Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah," tulis Swift dalam keterangan foto.

Baca Juga Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

Profil Travis Kelce

Travis Kelce dan Taylor Swift telah menjalin hubungan sejak Oktober 2023 yang lalu. Hubungan mereka tercium setelah muncul bersama di depan publik.

Adapun, Kelce merupakan Atlet National Football League (NFL) yang lahir di Ohio pada 5 Oktober 1989.

Ia saat ini bermain sebagai Tight end di tim Kansas City Chiefs (NFL) dengan nomor punggung 87.

Baca Juga Madame Tussauds Catat Rekor Luncurkan 13 Patung Lilin Taylor Swift 'The Eras Tour'

Atlet asal Ohio ini sudah bermain sepak bola sejak ia masih berada di bangku kuliah. Pada 2008-2012, ia aktif membela tim kampusnya University of Cincinnati.

Karier profesionalnya dimulai saat ia terpilih oleh Kansas City Chiefs pada putaran ketiga NFL Draft 2013.

Meski menerjang hambatan, Kelce akhirnya meraih prestasi gemilang seperti saat ia berhasil membawa tim meraih tiga gelar Super Bowl serta berkali-kali masuk daftar Pro Bowl dan All-Pro.

Ia pernah mencetak lebih dari 1.000 yard selama tujuh musim berturut-turut. Kelce bahkan berhasil memenangkan gelar Super Bowl LIV dan LVII.

Travis Kelce tercatat juga pernah menerima tight end terbanyak dalam satu musim dengan 1,416 yard pada tahun 2020.

Menariknya, ia menjadi tight end pertama yang berhasil mencetak lebih dari 100 penerima dalam tiga musim yang berbeda.

Tak hanya aktif dalam olahraga, Kelce juga aktif dalam kegiatan sosial seperti mendirikan fondasi 87 and Running untuk membantu anak-anak kurang beruntung.

Ia pun kini dikenal sebagai salah satu tight end terbaik dalam sejarah NFL.

Perjalanan cinta Travis Kelce dan Taylor Swift

Halaman:
  1. 1
  2. 2
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025
Premium

Perbandingan ARPU dan Pelanggan XLSmart (EXCL), Indosat (ISAT) dan Telkomsel Semester I/2025

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)
Premium

Balik Arah BlackRock di Saham Sido Muncul (SIDO)

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade
Premium

Tobacco Production Takes a Hit as Amid High Excise Tax, Illicit Cigarette Trade

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift
Entertainment

Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift

2 jam yang lalu
Perjalanan Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce yang Kini Bertunangan
Entertainment

Perjalanan Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce yang Kini Bertunangan

5 jam yang lalu
Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar
Entertainment

Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

9 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift
Entertainment

Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift

2 jam yang lalu
Blue Origin Group Hadirkan Konsep Ritel Baru untuk Belanja dan Bermain di Satu Tempat
Info Travel

Blue Origin Group Hadirkan Konsep Ritel Baru untuk Belanja dan Bermain di Satu Tempat

2 jam yang lalu
Ajak Anak Bermain dan Belanja Bersama, Bisa Dorong Tumbuh Kembang dan Bikin Bahagia!
Relationship

Ajak Anak Bermain dan Belanja Bersama, Bisa Dorong Tumbuh Kembang dan Bikin Bahagia!

4 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

2

Jadwal, Line Up, dan Harga Tiket Pestapora 2025

3

Profil Travis Kelce yang Baru Saja Tunangan dengan Taylor Swift

4

Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro