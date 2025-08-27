Bisnis Indonesia Premium
Taylor Swift dan Travis Kelcer Tunangan/instagram Taylor Swift
Entertainment

Selamat! Taylor Swift dan Travis Kelce Resmi Tunangan

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Rabu, 27 Agustus 2025 - 07:38
Bisnis.com, JAKARTA - Akhirnya Taylor Swift dan Travis Kelce bertunangan.

Penyanyi "Cruel Summer" dan tight end Kansas City Chiefs itu, mengumumkan pertunangan mereka dalam sebuah unggahan bersama di Instagram, disertai beberapa foto lamaran mereka yang dihias bunga di taman pada hari Selasa, 26 Agustus.

"Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah," tulis Swift dalam keterangan foto.

Baca Juga Madame Tussauds Catat Rekor Luncurkan 13 Patung Lilin Taylor Swift 'The Eras Tour'

Dilansir dari People, Kelce melamar dengan cincin rancangannya bersama Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry. Batu yang berkilauan itu berpotongan "Old Mine brilliant cut," yang dipamerkan Swift dalam serangkaian foto yang mengumumkan kabar bahagia tersebut.

Foto pertunangan pertama menampilkan Kelce melamar sambil berlutut sementara Swift meletakkan satu tangan di wajahnya. Foto-foto lainnya menunjukkan keduanya berpelukan dan duduk di bangku di bawah teralis bunga berwarna merah muda dan putih.

Awal bulan ini, Swift memulai debutnya di podcast 'New Heights', yang menurut Guinness World Records memecahkan rekor dunia baru untuk "penayangan bersamaan terbanyak untuk sebuah podcast di YouTube" pada 13 Agustus dengan total 1,3 juta.

Baca Juga Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Swift tidak hanya mengumumkan album studio ke-12nya yang akan datang, The Life of a Showgirl, dengan bantuan tunangannya dan saudara laki-lakinya, Jason, di podcast mereka, tetapi ia juga berterus terang tentang hubungannya dengan Kelce, termasuk mengisyaratkan bahwa mereka tinggal bersama.

Bintang pop itu kemudian menggambarkan pemain sepak bola tersebut sebagai "penguat semangat dalam kehidupan setiap orang yang ia jalani."

Pada bulan Juli, Kelce membagikan unggahan Instagram yang manis yang menawarkan sekilas momen-momen spesial dalam hubungan mereka. 

Baca Juga Mengenal Lucy Guo, Geser Tahta Taylor Swift Jadi Miliarder Wanita Termuda Hasil Usaha Sendiri

Unggahan tersebut menampilkan beberapa foto pasangan itu dengan penampilan yang serasi dan menghabiskan waktu di luar musim bersama teman-teman.

Dalam satu foto, pasangan itu mengenakan pakaian hitam yang serasi, dan penggemar yang jeli melihat sebuah pengungkapan halus di layar ponsel Kelce di sudut foto, yang menunjukkan dia dan Swift sebagai layar kunci masing-masing.

Pasangan ini pertama kali berkencan pada musim panas 2023, dan dengan cepat menjadi salah satu kisah cinta yang paling banyak ditonton di budaya pop.

Selama berbulan-bulan, para penggemar Swift berspekulasi bahwa Kelce akan melamar, dan rumor tersebut semakin kencang setelah orang dalam NFL, Adam Schefter, mengisyaratkan di NFL Live pada Agustus 2024 bahwa lonceng pernikahan mungkin akan menjadi hal berikutnya.

Munculnya rumor kencan pada musim panas 2023 setelah bintang NFL tersebut menghadiri konser Eras Tour-nya di Arrowhead Stadium.

Bintang pop itu bercerita bahwa mereka mulai berkencan secara pribadi tak lama setelah itu. 

Taylor bahkan memberikan pujian manis kepada Travis dalam dua lagu barunya, "So High School" dan "The Alchemy," dari album terbarunya Tortured Poets Department.

