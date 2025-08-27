Segini Kekayaan Travis Kelce, Tunangan Taylor Swift

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar pertunangan Taylor Swift dan Travis Kelce langsung menjadi bahan perbincangan hangat media dan medsos di seluruh dunia.

Setelah menjalin hubungan selama dua tahun akhirnya keduanya resmi bertunangan.

Kabar tersebut langsung juga memicu warganet mengetahui profil dan berapa kekayaan dari tunangan salah satu penyanyi terkaya di dunia itu.

Baca Juga Perjalanan Cinta Taylor Swift dan Travis Kelce yang Kini Bertunangan

Dilansir dari timesofindia, kekayaan bersih Travis Kelce berasal dari gaji NFL, endorsement, dan usaha bisnis.

Travis Kelce dari Kansas City Chiefs sedang membangun kerajaan finansial di samping karier sepak bolanya. Pada tahun 2025, kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai $90 juta, didorong oleh gaji NFL-nya yang memecahkan rekor sebagai tight end dengan bayaran tertinggi.

Selain itu, dia juga mendapatkan banyak endorsement yang menguntungkan dengan merek-merek seperti State Farm dan Pfizer, dan usaha-usaha yang sukses termasuk podcast 'New Heights' dan investasi di Alpine F1.

Baca Juga Profil Travis Kelce yang Baru Saja Tunangan dengan Taylor Swift

Travis Kelce tidak hanya mendominasi di lapangan sepak bola, ia diam-diam membangun kerajaan di atasnya. Pada tahun 2025, tight end bintang Kansas City Chiefs ini telah mengubah cuplikan-cuplikan momen penting menjadi uang tunai, mengumpulkan jutaan dolar dari gaji NFL-nya yang memecahkan rekor, endorsement merek-merek besar, dan berbagai usaha bisnis yang sangat beragam.

Laporan terbaru mematok kekayaan bersih Travis Kelce pada tahun 2025 sekitar $90 juta, menjadikannya salah satu pemain non-quarterback terkaya di liga. Gaji Travis Kelce di NFL pada tahun 2025 menjadikannya pemain tight end dengan bayaran tertinggi di dunia sepak bola.

Pada April 2024, Travis Kelce menandatangani perpanjangan kontrak yang menjadikannya tight end dengan bayaran tertinggi di NFL, dengan gaji tahunan rata-rata $17,125 juta. Khusus untuk musim 2025, total gajinya diperkirakan hanya di bawah $20 juta, berkat gaji pokok yang besar ditambah bonus roster sebesar $11–12 juta. Jika ditotal, Travis Kelce meraup pendapatan setara quarterback sambil tetap menjalankan rute yang tidak dimiliki TE lain di liga ini.

Baca Juga Harga Cincin Tunangan Taylor Swift dan Travis Kelce Ditaksir hingga Rp81 Miliar

Endorsement di tahun 2025: Jajaran merek Travis Kelce sama kayanya dengan cuplikan videonya

Travis Kelce adalah salah satu wajah NFL yang paling laku, dan portofolio endorsement-nya membuktikan hal itu. Pada tahun 2025, ia bekerja sama dengan beberapa merek terbesar di Amerika, termasuk: State Farm

Kesepakatan ini saja telah menambah pendapatan tahunannya hingga jutaan dolar, membuatnya tetap tampil di layar TV bahkan saat tidak berada di lapangan. Melampaui sepak bola: kesepakatan media dan usaha bisnis mendongkrak kekayaan Travis Kelce

Meskipun cek NFL dan kontrak sponsornya sangat besar, Kelce telah menjadi raja dengan usaha di luar lapangan pada tahun 2025.

Berikut sumber kekayaan dan bisnisnya

1. Podcast New Heights

Pada tahun 2024, Kelce dan saudaranya, Jason, menandatangani kontrak bernilai sembilan digit dengan Wondery (Amazon) untuk podcast populer mereka, yang terus meroket pada tahun 2025.

2. Acara Prime Video

Travis Kelce juga merupakan pembawa acara "Are You Smarter Than a Celebrity?" di Prime, yang diluncurkan pada tahun 2024 dan berlanjut hingga tahun 2025 sebagai acara streaming yang populer.

3. Investasi tim F1 Alpine

Travis Kelce, bersama Patrick Mahomes, membeli saham tim Formula 1 Alpine sebagai bagian dari investasi grup senilai $218 juta, yang kini memperluas visibilitasnya pada tahun 2025.

4. 1587 Prime steakhouse

Restoran barunya di Kansas City bersama Patrick Mahomes resmi beroperasi, menjadi salah satu pembukaan paling ramai di kota tersebut.

5. Garage Beer & Club Car Wash

Travis Kelce juga memiliki saham di usaha minuman dan cuci mobil, ditambah festival musik tahunannya, Kelce Jam, yang tetap menjadi acara utama di Kansas City.

Gabungkan semuanya gaji NFL, dukungan, uang podcast, dan investasi bisnis yang cerdas dan perkiraan kekayaan bersih Travis Kelce pada tahun 2025 berada di sekitar $90 juta.

Hanya setahun yang lalu, beberapa outlet menempatkannya mendekati $50 juta, tetapi dengan kontrak barunya, kesepakatan podcast Wondery, dan perluasan portofolio merek, kekayaannya meroket.

Pada tahun 2025, Travis Kelce adalah bukti nyata bahwa bintang NFL bisa lebih dari sekadar atlet, ia telah menjadi merek yang berkembang pesat. Dengan $90 juta di bank, ia memiliki gaji Chiefs, cek dukungan, dan tanda terima investor yang sesuai.

Dan dengan cara berjalannya, jangan heran jika Kelce mencapai sembilan angka bahkan sebelum ia pensiun. Baca juga - Ed Kelce mengungkapkan mengapa bintang Kansas City Chiefs Travis Kelce begitu bahagia Pilih The Times of India sebagai sumber pilihan Anda di Google Penelusuran.