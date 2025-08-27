Blue Origin Group Hadirkan Konsep Ritel Baru untuk Belanja dan Bermain di Satu Tempat

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan ritel dan hiburan Blue Origin Group menghadirkan konsep ritel yang segar dan kreatif ke pasar Indonesia lewat dua brand utamanya OH!SOME dan FuniFun!.

Melalui dua brand tersebut, Blue Origin menggabungkan elemen ritel, hiburan, dan edukasi dalam satu pengalaman menyenangkan yang utuh bagi seluruh anggota keluarga.

"Sebagai grup yang mengusung konsep gaya hidup modern, Blue Origin Group percaya bahwa ritel dan hiburan bukan hanya tentang konsumsi, melainkan tentang menciptakan pengalaman yang bermakna. Melalui OH!SOME dan FuniFun!, Blue Origin Group menghadirkan ruang di mana pengunjung dapat tertawa, belajar, dan menciptakan memori bersama," ungkap Bella, Public Relation Specialist Blue Origin, Selasa (26/8/2025).

Dengan membuka toko OH!SOME terbesar di Indonesia, dan bergabung bersama FuniFun!, Blue Origin ingin menghadirkan konsep paling lengkap yang memadukan ritel, interaksi, dan hiburan dan menciptakan pengalaman baru dengan menggabungkan produk, cerita, dan budaya.

OH!SOME semakin menarik dengan berkolaborasi bersama sederet IP spesial seperti Disney, dengan mengeluarkan produk bertema, dan aktivitas interaktif.

"Kami ingin setiap kunjungan menjadi pengalaman yang penuh keceriaan dan tak terlupakan," lanjut Bella.

Hingga saat ini, OH!SOME telah membuka lebih dari 140 toko dan secara resmi berekspansi ke tujuh negara, termasuk Indonesia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

"Indonesia juga menjadi pasar yang besar, terlebih banyak anak-anak juga di sini. Jadi ke depan kami berencana akan membuka lebih banyak store, termasuk di kota-kota lain," lanjutnya.

Tahun ini OH!SOME jga yang merayakan ulang tahun pertamanya dengan meluncurkan funfunland, sebuah ruang interaktif penuh warna yang mengajak para pelanggan dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang tua untuk bermain, belajar, dan berkreasi bersama.

Saat ini Funfunland bisa ditemukan di dua cabang OH!SOME, yakni di Central Park, Jakarta dan Kota Bintang, Bekasi.

Selain itu, FuniFun! (dibaca Fanifani) menawarkan dan memfasilitasi hiburan taman bermain tak hanya bagi anak-anak tapi juga bagi segala.

Dikembangkan secara mandiri oleh Blue Origin Group, FuniFun! menawarkan zona untuk anan-anak seperti Sandpool & Wonderland tempat bermain pasir dan mandi bola, taman trampoline, panjat tebing untuk pemula hingga yang sudah terlatih, jungle gym, dan masih banyak lagi.

Selain itu ada pula tempat bermain go kart, pusat permainan arkade dan satu yang membuatnya unik adalah Claw Machine Zone, dan Trendy Capsule Toy Zone alias Gachapon, semuanya dapat ditemukan sekaligus dalam satu tempat.

"FuniFun! menawarkan aktivitas interaktif yang mendorong para pengunjung untuk aktif bergerak, berimajinasi, sekaligus bersosialisasi dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan," imbuh Bella.