Jadwal, Line Up, dan Harga Tiket Pestapora 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pestapora 2025 akan segera digelar selama tiga hari pada 5,6 dan 7 September 2025.
Nama-nama musisi yang akan tampil juga sudah dirilis.
Adapun harga tiket yang dijual dalam Pestapora 2025 yakni mulai Rp225.000 early entry per day, dan Rp650.000 untuk reguler 3 day pass.
Berikut perinciannya.
Berikut jadwal penampil dari hari 1 hingga hari ketiga
Hari 1
ZEKE AND THE POPO
YUPS
TOUGH LOVE
THIRTEEN WITH JODI
THE UPSTAIRS
THE SKIT
THE SASTRO
THE MISKINS
THE JANSEN MEMBAWAKAN JASON RANTI
THE FLOWERS
THE ADAMS
TEXPACK
TENHOLES
TEDDY ADHITYA
SUNDIALLL
SUN D
SUB
SUARA DARI TIMUR (FRESLY NIKIJULUW, JACZON ZERAN, M.A.C, TOTON CARIBO, SILET OPEN UP)
SOUP SNAKES
SORE MEMBAWAKAN PAYUNG TEDUH
SONETA GROUP X MALIQ & D'ESSENTIALS
SLANK X SAL PRIADI
SISITIPSI
SALUTE FROM PEE WEE GASKINS
ROCK N ROLL MAFIA
REALITY CLUB MEMBAWAKAN MOCCA
re:NAN
RAN MEMBAWAKAN J-ROCKS
PROTO ANIMALIA PROJECT
PASAMOAN ART INITIATED
PARASUPRA
PARADE HUJAN (PAYUNG TEDUH X PUSAKATA) MEMBAWAKAN SORE
P'DOUBLE & POPSICKLE (SOUL MENACE)
OLDPAPER
NTRL X MORFEM
NISKALA
NDX AKA
NARA
NAMOY BUDAYA
MUCH
MOCCA MEMBAWAKAN REALITY CLUB
MILITARY REGGAE FRONT
MAJELIS LIDAH BERDURI
MADMAX
MAD MADMEN
LIGA SENIRUPA (JUMEKTUS VS UDINRESE)
LIAR'S WIFE
L'ALPHALPHA
KINDER BLOOMEN
KC JONES
KAPALA ITANG
KANGEN BAND MEMBAWAKAN SHEILA ON 7
JUICY LUICY MEMBAWAKAN PETERPAN
JASON RANTI MEMBAWAKAN THE JANSEN
J-ROCKS MEMBAWAKAN RAN
IRAMA PANTAI SELATAN
HULUBALANG FEAT BRANDON TAY
HIP HOP REGGAE CONNECTION
HINDIA MEMBAWAKAN BERNADYA
FUNERUUU
FUFU CLAN
FIRSTRATE
EGNEVER
EFEK RUMAH KACA MEMBAWAKAN BANDA NEIRA
EBIET G. ADE X IWAN FALS
DPMB X SERIGALA MALAM
DIRAYHA & FRIENDS
DIPHA BARUS
DENTAL SURF COMBAT
DANILLA ON 7
COLORCODE
CLUB EIGHTIES BAKAR BAKARAN
CÉCIL YANG
BIANCA DA SILVA
BERNADYA MEMBAWAKAN HINDIA
BEIJING CONNECTION
BARASUARA MEMBAWAKAN .FEAST
BANI HAYKAL
BANGKUTAMAN
BANDA NEIRA MEMBAWAKAN EFEK RUMAH KACA
ASIAN EXPRESS
ALONE AT LAST X 510
ADRIAN KHALIF
ACI RESTI
.FEAST MEMBAWAKAN BARASUARA
Day 2
YOUNG LEX
YoRI
YACKO
XIN LIE
WHITE CHORUS
TWENTY NINE TEENS
TULUS
TRIPOV
TRIBUTE TO BAREFOOD
THE POPSTAR
THE PANTURAS
THE LANTIS
THE COTTONS
THE CHANGCUTERS
THE ADAMS X FSTVLST
TENXI, JEMSII, NAYKILLA
TARRKAM
SWELLOW
SUKATANI
SUKA SUKA ANAK SLANK
SPLITZ
SLANK
SILAMPUKAU
SICK ZOMBIES
SHEILA ON 7
SETIA BAND
SENTIMENTAL MOODS
SALMA SALSABIL
SABRINA
RRAG
RONY PARULIAN
ROCKET ROCKERS
RHOMA IRAMA AND SONETA GROUP
RERUNTUH
REKAH
REBELLION ROSE
RAN
RAISA X BERNADYA
RAFI SUDIRMAN: HARI INI, ESOK, DAN SELAMANYA (FULL ALBUM SET)
PLEASURE NOISE CREW
PHILIPPONK
PETRA SIHOMBING
PERUNGGU
PELTERAS
ORKES PENSIL ALIS
NIDJI
NGOBROL SORE WITH SPECIAL APPEARANCE BY KUPUKUPU
NAMOY BUDAYA
NAKEN
NADIN AMIZAH
MORFEM
MISTER NOBODY
MIKONAIKO
MIGUELL KAIDEL
LITURGY
LEIPZIG
KUNTO AJI
KODDIM SOUND
KENDROCK
KELELAWAR MALAM
KEBUNKU
JOGJA SONIC INDEX
JKT48
JIDHO (with MC KC JONES)
JESLLA
JASON RANTI X DONGKER
JANUARTA & VOW RECORDS
JAMRUD
IWA K - NEO - P SQUAD
IBEL
HINDIA
HIGH THERAPY
HASOE ANGELS
HARUM MANIS
GUMATAT GUMITIT GOSPELL
FOR REVENGE
FANNY SOEGI
ENDANK SOEKAMTI
EBIET G. ADE
DJ TRAVELLA
DERE
DENNY CAKNAN
BROKEN BUTTERFLY BOYZ
BOTTLESMOKER
BAXLAXBOY
BANDA NEIRA
ANNELYZE
ALI
ADIKARA
ACID SPEED
A4A CLAN
Day 3
YURA YUNITA
YONO BAKRIE
XIBLINX (KING T & NEME6)
XANDEGA
WINKY WIRYAWAN
WIJAYA 80 WITH DARIO BIG BAND
WHITE SWAN
VANDRA & 207 CREW
VALENTINA PLOY
TRAFFIC JAM
TOXICDEV!
THE JEBLOGS
THE COTTONS
TEENAGE DEATH STAR
SUN MEJIK
SPRAYER
SOUND SOLUTION REUNION
SOULJAH
SORE
SLOTHKIDD
SLAYLA
SKANDAL
SIVIA
SHAKABOYD
SHAGGYDOG
SCHIZO & BOOGIEMEN (SOUL MENACE)
SANJONAS
SAL PRIADI
RUMAHSAKIT
REFO DAN FAUNA
REALITY CLUB
RASUKMA
RANI JAMBAK
RAISA
PORIS
ORNAMENT
OM LORENZA
NEGATIFA
NAVICULA
NADHIF BASALAMAH
MOTE SOUNDSYSTEM
MORAD
MALIQ & D'ESSENTIALS
LOMBA SIHIR
LIGA SENIRUPA (BONCOS VS K.T.P.S.)
LAST CHILD
KUBURAN
KODDIM SOUND
KING NASSAR
KENYA
KEEP IT REAL
KAHITNA
JUICY LUICY
JALESDEVA
J-ROCKS
IWAN FALS & BAND
INDISCHE PARTY
HIVI!
GUSTI IRWAN WIBOWO
GOODNIGHT ELECTRIC
GNARLY CLUB
GLEDEG
GIVE IT TO ME HARDER (FRIZZYBOYZ B2B ADYORO, SIHK B2B PT. HARDCOREINDO, OSCHIE B2B JOURDY COX)
GIGI
GEZAN
GALLYGLITCH
G-PLUCK
FRANKI INDRASMORO MEMAINKAN LAGU-LAGU NAIF, DRUM ONLY
FILLER
FILASTINE & NOVA
ERWIN GUTAWA ORCHESTRA
ELEPHANT KIND
EFEK RUMAH KACA
DURGA
DJ PAWS
DJ LOVE
DIPHA BARUS (WITH MC KC JONES)
DENTUM LABORATORY
DEATHLESS
DATO' SRI SITI NURHALIZA
CREVE, OUVERTE!
CLOUDBURST
CIKO
CENTRA
BRODDY FAE
BOBBY SURYADI
BLEEEDRZ
BILAL INDRAJAYA
BERNADYA
BARASUARA
BANDEMPO
BACILL
BAALE
AZURA + GACE (PORIS)
AntiNRML (SUISEI, DIA, JOSUA NATANAEL, RYO, ANANGGA, NAUFAL SYACHREZA)
ALIEN DUB
.FEAST