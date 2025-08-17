Ilmuwan China Kembangkan Robot Bisa Hamil Anak Manusia

Bisnis.com, JAKARTA - Para ilmuwan di China sedang mengembangkan 'robot kehamilan' pertama di dunia yang mampu mengandung bayi hingga lahir.

Humanoid ini akan dilengkapi dengan rahim buatan yang menerima nutrisi melalui selang, kata para ahli.

Prototipenya diperkirakan akan dirilis tahun depan, dengan harga jual sekitar £10.000 atau sekitar Rp189 juta.

Baca Juga Laboratorium AS Kembangkan Obat Robotik Berteknologi Gravitasi Mikro

Dilansir dari dailymail, Dr. Zhang Qifeng, pendiri perusahaan Kaiwa Technology, sedang mengembangkan mesin ini.

Perangkat yang dia bayangkan bukan sekadar inkubator, melainkan humanoid yang dapat mereplikasi seluruh proses, mulai dari pembuahan hingga persalinan, lapor media Asia.

Dia mengatakan teknologi rahim buatan ini sudah dalam 'tahap matang' dan sekarang perlu ditanamkan ke dalam perut robot, 'agar manusia sungguhan dan robot dapat berinteraksi untuk mencapai kehamilan'.

Baca Juga Menkes Budi Gunadi Sadikin Bakal Siapkan Investasi Robot Bedah untuk Rumah Sakit di Indonesia

'Kami telah mengadakan forum diskusi dengan pihak berwenang di Provinsi Guangdong dan menyampaikan proposal terkait sambil membahas kebijakan dan perundang-undangan.' ujarnya.

Para ahli belum memberikan penjelasan spesifik tentang bagaimana sel telur dan sperma dibuahi dan ditanamkan ke dalam rahim buatan.

Berita tentang perkembangan ini memicu diskusi sengit di media sosial Tiongkok, dengan para kritikus mengecam teknologi tersebut sebagai teknologi yang bermasalah secara etika dan tidak alami.

Baca Juga Robot Bedah Da Vinci Xi Pertama di Indonesia Resmi Diluncurkan

Banyak yang berpendapat bahwa menghilangkan koneksi maternal janin adalah tindakan kejam, sementara muncul pertanyaan tentang bagaimana sel telur akan diperoleh untuk proses tersebut.

Namun, banyak yang menunjukkan dukungan terhadap inovasi ini, menganggapnya sebagai cara untuk menyelamatkan perempuan dari penderitaan terkait kehamilan.

Sebelumnya, para ilmuwan telah berhasil menjaga domba prematur tetap hidup selama berminggu-minggu menggunakan rahim buatan yang tampak seperti kantong plastik.

'Biobag' menyediakan semua yang dibutuhkan janin untuk terus tumbuh dan berkembang, termasuk suplai darah yang kaya nutrisi dan kantung pelindung cairan ketuban.