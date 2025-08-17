Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Ilustrasi Ibu Hamil. Bisnis
Health

Ilmuwan China Kembangkan Robot Bisa Hamil Anak Manusia

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Minggu, 17 Agustus 2025 - 16:13
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Para ilmuwan di China sedang mengembangkan 'robot kehamilan' pertama di dunia yang mampu mengandung bayi hingga lahir.

Humanoid ini akan dilengkapi dengan rahim buatan yang menerima nutrisi melalui selang, kata para ahli.

Prototipenya diperkirakan akan dirilis tahun depan, dengan harga jual sekitar £10.000 atau sekitar Rp189 juta.

Baca Juga Laboratorium AS Kembangkan Obat Robotik Berteknologi Gravitasi Mikro

Dilansir dari dailymail, Dr. Zhang Qifeng, pendiri perusahaan Kaiwa Technology, sedang mengembangkan mesin ini.

Perangkat yang dia bayangkan bukan sekadar inkubator, melainkan humanoid yang dapat mereplikasi seluruh proses, mulai dari pembuahan hingga persalinan, lapor media Asia.

Dia mengatakan teknologi rahim buatan ini sudah dalam 'tahap matang' dan sekarang perlu ditanamkan ke dalam perut robot, 'agar manusia sungguhan dan robot dapat berinteraksi untuk mencapai kehamilan'.

Baca Juga Menkes Budi Gunadi Sadikin Bakal Siapkan Investasi Robot Bedah untuk Rumah Sakit di Indonesia

'Kami telah mengadakan forum diskusi dengan pihak berwenang di Provinsi Guangdong dan menyampaikan proposal terkait sambil membahas kebijakan dan perundang-undangan.' ujarnya.

Para ahli belum memberikan penjelasan spesifik tentang bagaimana sel telur dan sperma dibuahi dan ditanamkan ke dalam rahim buatan.

Berita tentang perkembangan ini memicu diskusi sengit di media sosial Tiongkok, dengan para kritikus mengecam teknologi tersebut sebagai teknologi yang bermasalah secara etika dan tidak alami.

Baca Juga Robot Bedah Da Vinci Xi Pertama di Indonesia Resmi Diluncurkan

Banyak yang berpendapat bahwa menghilangkan koneksi maternal janin adalah tindakan kejam, sementara muncul pertanyaan tentang bagaimana sel telur akan diperoleh untuk proses tersebut.

Namun, banyak yang menunjukkan dukungan terhadap inovasi ini, menganggapnya sebagai cara untuk menyelamatkan perempuan dari penderitaan terkait kehamilan.

Sebelumnya, para ilmuwan telah berhasil menjaga domba prematur tetap hidup selama berminggu-minggu menggunakan rahim buatan yang tampak seperti kantong plastik.

'Biobag' menyediakan semua yang dibutuhkan janin untuk terus tumbuh dan berkembang, termasuk suplai darah yang kaya nutrisi dan kantung pelindung cairan ketuban.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators
Premium

Staff Cuts Weigh on Performance of Pizza Hut, KFC, and Starbucks Operators

Merambah Megah Citatah
Premium

Merambah Megah Citatah

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Menkes Budi Gunadi Sadikin Bakal Siapkan Investasi Robot Bedah untuk Rumah Sakit di Indonesia
Health

Menkes Budi Gunadi Sadikin Bakal Siapkan Investasi Robot Bedah untuk Rumah Sakit di Indonesia

1 bulan yang lalu
Belum Keluarkan Anggaran, Kapolri Pastikan Robot Polri Masih Tahap Uji Coba
Hukum

Belum Keluarkan Anggaran, Kapolri Pastikan Robot Polri Masih Tahap Uji Coba

1 bulan yang lalu
Aksi Robot Polri di HUT Bhayangkara: Hormat ke Prabowo hingga Sempat Error
Nasional

Aksi Robot Polri di HUT Bhayangkara: Hormat ke Prabowo hingga Sempat Error

1 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Diskon Kemerdekaan, Naik KRL Cuma Rp80 Hingga 18 Agustus 2025
Info Travel

Diskon Kemerdekaan, Naik KRL Cuma Rp80 Hingga 18 Agustus 2025

4 menit yang lalu
10++ Promo Kuliner Rp17.000 Spesial 17 Agustus 2025: Wingstop, Sushi Tei, Subway
Kuliner

10++ Promo Kuliner Rp17.000 Spesial 17 Agustus 2025: Wingstop, Sushi Tei, Subway

57 menit yang lalu
Bukan Cuma Indonesia, Ini 7 Negara Asia Lainnya yang Rayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus
Info Travel

Bukan Cuma Indonesia, Ini 7 Negara Asia Lainnya yang Rayakan Kemerdekaan di Bulan Agustus

1 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Promo Makanan Spesial Edisi Kemerdekaan RI Agustus 2025 dan Syaratnya, Diskon hingga 80%

2

Promo Bioskop Spesial HUT RI Bulan Agustus, Ada Nonton Gratis hingga Buy One get One

3

“Diponegoro Hero: 200 Tahun Perang Jawa”, Film Pahlawan Nasional Pertama dengan Teknologi AI

4

Studi Sebut Pola Strict Parenting Lebih Efektif Dorong Perkembangan Anak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro