Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Merekonstruksi Bentuk Mata agar Lebih Proporsional dengan Oculaplasty
Health

Merekonstruksi Bentuk Mata agar Lebih Proporsional dengan Oculaplasty

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 16:10
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Apakah Anda merasa bahwa struktur kelopak mata Anda tidak proporsional atau tidak sesuai dengan harapan Anda?

Semisal Anda punya mono eyelid yang membuat mata terlihat lebih sipit, atau kelopak mata menurun karena faktor usia.

Masalah-masalah tersebut, bisa ditangani dengan teknik okuloplastik.

Baca Juga Gibran Beberkan Percakapan Saat Pertemuan Empat Mata dengan Dasco

Dilansir dari laman resmi JEC, oculoplasty atau bedah plastik mata adalah salah satu jalan keluar untuk merekontruksi bentuk mata menjadi sesuai harapan kita.

Struktur mata yang biasa diperbaiki adalah bentuk kelopak mata, saluran air mata dan  rongga tulang pendukung sekitar mata.

Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM, selaku dokter spesialis mata sub spesialis orbita, okuloplastik dan rekonstruksi di JEC Eye Hospitals & Clinics mengatakan Oculoplasty adalah bidang unik yang berada di persimpangan antara oftalmologi dan bedah plastik.

Baca Juga Gejala Penyakit yang Bisa Muncul di Mata, Termasuk Kanker dan Diabetes

"Dari blepharoplasty hingga perbaikan saluran air mata, semua tindakan kami berfokus pada dua tujuan yaitu memulihkan fungsi dan memperbaiki penampilan. Edukasi publik penting agar masyarakat tahu bahwa perawatan area mata sebaiknya ditangani oleh spesialis yang memahami anatomi dan fungsi penglihatan secara menyeluruh,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mata kini semakin berkembang, namun masih ada kesalahpahaman bahwa tindakan oculoplasty murni untuk estetika.

Padahal, dalam banyak kasus, prosedur ini juga merupakan kebutuhan medis untuk mencegah penurunan fungsi penglihatan.

Baca Juga Mata Uang Kripto Kini Bisa Dipakai Belanja di Thailand, Begini Caranya

“Kami sering menangani pasien dengan kelopak mata turun (ptosis) yang menutupi sebagian pupil, sehingga mengurangi lapang pandang. Banyak yang awalnya mengira ini sekadar masalah penuaan, padahal secara medis dapat diatasi. Setelah dilakukan ptosis repair, pasien biasanya langsung merasakan penglihatan lebih lega dan wajah terlihat lebih segar—hal yang berdampak positif pada rasa percaya diri mereka,” jelas Dr. Dyah Tjintya Sarika, SpM.

Dia memaparkan kondisi dan tindakan yang bisa dilakukan melalui oculoplasty adalah sebagai berikut.

1. Blepharoplasty untuk mengoreksi kelopak mata kendur atau membentuk lipatan baru

2. Ptosis repair untuk memperbaiki kelopak mata turun akibat kelemahan otot, rekonstruksi pasca-trauma atau pengangkatan tumor kelopak

3. Dacryocystorhinostomy (DCR) untuk membuka sumbatan saluran air mata, hingga tindakan bedah pada rongga orbita yang memerlukan penanganan kompleks.

4. Botox untuk kasus blefarospasme atau kerutan halus. 

Menurutnya, tindakan oculaplasty bisa dilakukan dari usia anak-anak. Terutama jika terdapat kelainan yang harus ditangani.

"Namun ada beberapa kasus yang sebaiknya dimulai ketika usia 4-5 tahun karena kondisi psikis anak," ujarnya.

Sedangkan untuk usia tertua, tidak ada batasan bahkan ada yang usia 90 tahun juga melakukan tindakan oculaplasty.

Tindakan ini, lanjutnya, bisa dilakukan oleh siapa saja, namun untuk pasien yang konsumsi obat pengencer darah harus dievaluasi karena bisa memicu pendarahan

Sementara itu, Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM, selaku dokter spesialis mata sub spesialis orbita, okuloplastik dan rekonstruksi di JEC Eye Hospitals & Clinics, menekankan bahwa aspek bedah sering kali menjadi solusi terbaik untuk kasus tertentu.

“Ptosis repair, rekonstruksi pasca-trauma, atau pengangkatan tumor kelopak mata bukan hanya mempercantik, tapi juga mengembalikan fungsi pelindung mata. Kami menerapkan pendekatan individual yang menggabungkan keahlian medis, teknologi terkini, dan estetika yang proporsional,” jelasnya.

Sementara, dari sisi penanganan, kelainan pada kelopak mata dan area sekitarnya memerlukan metode yang tepat dan harus ditangani oleh dokter dengan kompetensi khusus.

“Dokter spesialis mata dengan sub spesialis bedah tumor, okuloplastik, dan rekonstruksi mata memiliki pemahaman mendalam mengenai anatomi area mata, termasuk kelopak, saluran air mata, serta struktur orbita. Keahlian ini sangat penting mengingat mata merupakan organ yang sangat vital dan sensitif,” imbuh Dr. Indra Maharddhika Pambudy, SpM.

Adapun untuk biaya tindakan oculaplasty di JEC berkisar mulai dari Rp16 juta hingga Rp35 jutaan.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga
Premium

Peluang Lompatan Laba Emiten Nikel ANTM Hingga NCKL di Tengah Stabilisasi Harga

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis
Premium

Intip Ekspansi BTN (BBTN) yang Sahamnya Lampaui Target Analis

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)
Premium

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Gejala Penyakit yang Bisa Muncul di Mata, Termasuk Kanker dan Diabetes
Health

Gejala Penyakit yang Bisa Muncul di Mata, Termasuk Kanker dan Diabetes

2 hari yang lalu
Mengenal Prosedur RLE untuk Tangani Mata Tua dan Rabun Dekat Presbiopia
Health

Mengenal Prosedur RLE untuk Tangani Mata Tua dan Rabun Dekat Presbiopia

1 minggu yang lalu
Penyebab Mata Mengalami Low Vision, Tak Bisa Dibantu Kacamata atau Softlens
Health

Penyebab Mata Mengalami Low Vision, Tak Bisa Dibantu Kacamata atau Softlens

3 minggu yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian
Health

Kenali Gejala Cacingan pada Anak, Bisa Sebabkan Kematian

59 menit yang lalu
Ini 50 Negara Terkaya di Dunia 2025 Menurut Global Wealth Report 2025, Indonesia di Atas Arab Saudi dan Qatar
Info Travel

Ini 50 Negara Terkaya di Dunia 2025 Menurut Global Wealth Report 2025, Indonesia di Atas Arab Saudi dan Qatar

2 jam yang lalu
Daftar Finalis Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati Lolos!
Fashion

Daftar Finalis Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati Lolos!

2 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Demon Slayer: Infinity Castle Siap Pecahkan Rekor Box Office Anime Berusia 25 Tahun

2

Indonesia Menari Kembali Hadir setelah Empat Tahun, Bakal Ramaikan Sejumlah Mall di 12 Kota

3

Negara Ini Jadi Destinasi Wisata Favorit Dunia, Targetkan 60 Juta Pengunjung pada 2030 Mendatang

4

Ini 50 Negara Terkaya di Dunia 2025 Menurut Global Wealth Report 2025, Indonesia di Atas Arab Saudi dan Qatar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro