Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi/imdb
Entertainment

Demon Slayer: Infinity Castle dalam Jalur Pecahkan Rekor Box Office Anime Berusia 25 Tahun

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 08:31
Bisnis.com, JAKARTA - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle diprediksi akan menjadi salah satu rilis anime paling signifikan dalam sejarah box office AS. 

Menurut platform penjualan tiket Fandango, film ini telah meraih predikat sebagai film anime dengan penjualan pra-hari pertama terbaik di Amerika, melampaui semua rekor sebelumnya. 

Dengan momentum yang begitu kuat, para analis film memperkirakan film ini dapat memecahkan rekor pembukaan AS yang telah bertahan lama, yaitu US$31 juta, yang dipegang oleh Pokemon: The First Movie pada tahun 1999.

Sebagai perbandingan, Pokemon: The First Movie dibuka dengan pendapatan US$31 juta, yang akhirnya mencapai US$85,7 juta di dalam di AS dan US$163,6 juta di seluruh dunia. 

Meskipun angka tersebut tetap menjadi tonggak sejarah bagi film anime di Amerika, antusiasme yang melonjak di sekitar Infinity Castle menunjukkan bahwa film ini berpotensi menyaingi atau bahkan melampauinya.

Secara global, Infinity Castle telah meraup hampir US$210 juta di delapan pasar Asia, menjadikannya salah satu dari sepuluh film anime terlaris sepanjang masa. 

Di Jepang sendiri, film ini telah menghasilkan sekitar US$176 juta, menjadikannya film terlaris tahun 2025 di negara tersebut dan film terbesar keempat dalam sejarah box office Jepang. 

Di Taiwan, film ini juga mencatat momentum yang memecahkan rekor, dengan film tersebut melampaui US$13 juta hanya dalam sepuluh hari, sementara Vietnam mencatatkan pembukaan terbaiknya untuk film anime.

Jangkauan film ini terus meluas dengan pesat. Penayangan perdana untuk penggemar di Eropa, seperti di BFI IMAX London dan Le Grand Rex Paris, juga berhasil menjual habis tiketnya bahkan sejak beberapa  minggu sebelumnya, sebuah prestasi yang bahkan sulit dicapai oleh banyak film blockbuster Hollywood. 

Dengan jadwal rilis di AS pada 12 September, pengamat industri memproyeksikan bahwa Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle akan melampaui US$300 juta di seluruh dunia sebelum akhir bulan, dan berpotensi meningkat lebih tinggi lagi seiring memasuki pasar-pasar baru.

Disutradarai oleh Haruo Sotozaki dan diproduksi oleh Ufotable, film ini mengadaptasi kisah "Infinity Castle" yang diakui dari manga karya Koyoharu Gotouge. 

Berbeda dengan film kompilasi waralaba sebelumnya, film ini menandai dimulainya trilogi penuh, dengan Bagian 1: Akaza Returns yang dirilis di Jepang pada 18 Juli 2025. 

Kelanjutan cerita ini memposisikan film ini sebagai sekuel langsung dari musim keempat animenya sekaligus bab penting dalam adaptasi sinematik waralaba yang sedang berlangsung.

Di samping ulasan para kritikus yang beragam, antusiasme penonton belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Dengan penjualan pra-tayang yang memecahkan rekor di Amerika Serikat dan box office global yang telah melampaui Ponyo, Infinity Castle berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu film anime blockbuster paling menentukan dekade ini.

Penulis : Mutiara Nabila
