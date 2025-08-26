Cara Gen Z Pilih Parfum Sehari-hari

Bisnis.com, JAKARTA - Parfum tidak lagi dipandang sebatas pelengkap penampilan, tetapi juga sebagai medium ekspresi diri.

Banyak anak muda menjadikan aroma sebagai identitas personal, yang mampu merepresentasikan suasana hati, karakter, hingga cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pilihan parfum menjadi bagian penting dalam gaya hidup modern.

Selain sebagai ekspresi diri, parfum juga erat kaitannya dengan memori dan pengalaman emosional. Aroma tertentu bisa membangkitkan kenangan atau menghadirkan rasa nyaman di momen-momen tertentu.

Hal ini membuat penggunaan parfum semakin melekat dengan keseharian, baik di ruang sosial, akademis, maupun profesional. Keterhubungan emosional ini pada akhirnya mendorong konsumen untuk mencari merek yang bukan hanya menawarkan wangi, tetapi juga pengalaman yang lebih dalam.

Granito Arighi P , Group Brand Marketing Manager PT Citra Alam Aromindo produsen parfum Bizarre mengatakan, generasi muda, khususnya Gen Z, memiliki cara unik dalam memilih produk, termasuk parfum. Mereka cenderung lebih kritis, tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga relevansi merek terhadap nilai dan identitas mereka. F

Faktor kedekatan emosional, keterlibatan komunitas, hingga keberanian sebuah merek untuk menunjukkan sisi autentik menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, merek yang mampu memahami dinamika ini akan lebih mudah diterima.

Dalam konteks ini, hubungan antara konsumen dan merek semakin bergeser. Jika dahulu parfum dilihat hanya sebagai barang mewah, kini ia lebih dipandang sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Gen Z menginginkan produk yang bisa mereka rasakan secara personal, bahkan menjadikan merek sebagai “bestie” yang mendampingi di setiap situasi. Transformasi inilah yang membuat merek harus lebih dekat, relevan, dan peka terhadap bahasa serta aspirasi anak muda.

"Bagi kami, Gen Z bukan sekadar konsumen. Mereka dipandang sebagai komunitas, sahabat, bahkan keluarga. Melalui pendekatan community-based marketing, Bizarre menghadirkan pengalaman emosional yang membuat para penggunanya merasa memiliki “bestie” yang selalu ada di setiap langkah hidup mereka," ujarnya terkait target pasar Bizarre parfum yang baru saja meraih Youth Choice Award 2025 dari Marketeers dalam kategori Community Sales Program to Gen Z.

Penghargaan ini diberikan kepada merek yang tidak hanya sukses menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga mampu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Gen Z.

Dia menegaskan strategi kedekatan Bizarre dengan generasi muda menjadi salah satu strategi marketing yang diterapkan.

"Bizarre bukan sekadar merek parfum. Kami adalah sahabat yang tumbuh bersama Gen Z, hadir di setiap momen mereka—mulai dari panggung konser, ruang kelas, hingga perjalanan hidup yang penuh warna," ujarnya.

Bizarre juga menjalankan program Community Sales yang menyentuh berbagai aspek kehidupan Gen Z, seperti kolaborasi dengan komunitas K-pop, aktivasi kampus, hingga acara yang mengedepankan kebersamaan.