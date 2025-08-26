Film Laga Terbaru Jackie Chan, The Shadow's Edge, Melesat ke Posisi 1 Box Office China

Bisnis.com, JAKARTA - Film thriller aksi terbaru Jackie Chan, "The Shadow's Edge", meroket ke puncak box office China di pekan kedua dengan meraup pendapatan US$25,4 juta.

Dilansir Artisan Gateway, film yang disutradarai Larry Yang dan dibintangi Jackie Chan ini kini telah meraup US$77,5 juta sepanjang pemutarannya.

Film ini mengisahkan pensiunan detektif di Makau, Wong Tak-Chung (Jackie Chan), yang dipanggil kembali untuk melacak perampokan berteknologi tinggi yang dilakukan oleh seorang penjahat dalang yang dikenal sebagai "Raja Serigala".

He Qiuguo (Zhang Zifeng) membantunya dalam menghadapi Fu Longsheng yang diperankan oleh Tony Leung Ka-fai dan geng kriminalnya. Film ini juga sukses dan berada di posisi ketiga di chart film global.

Film animasi "Nobody" dari Shanghai Animation Film naik ke posisi kedua setelah berhasil memuncaki peringkat film akhir pekan lalu. Film ini menambahkan pendapatan sebesar US$19,2 juta sehingga totalnya mencapai US$175,3 juta.

Disutradarai oleh Yu Shui, film ini terinspirasi dari kisah "Journey to the West", yang menata ulang mitologi klasik dari sudut pandang para iblis kecil dalam perjalanan spiritual mereka. Film ini menempati posisi keempat di tangga lagu global.

Selanjutnya “Dead to Rights,” dari China Film, melanjutkan performa kuatnya di tempat ketiga, meraup US$11,3 juta di China. Akumulasinya kini telah naik menjadi US$381,4 juta dan berada di tempat kedelapan di tangga lagu global.

Disutradarai oleh Shen Ao dan ditulis oleh Shen Ao, Zhang Ke, dan Xu Luyang, dan berlatar belakang Pembantaian Nanjing 1937 dan diambil dari peristiwa sejarah yang terdokumentasi, “Dead to Rights” mengikuti A Chang (Liu Haoran dari waralaba “Detektif Chinatown”), seorang tukang pos yang menyamar sebagai pengembang foto untuk bertahan hidup dari pendudukan Jepang.

Beroperasi dari dalam dinding studio yang dikontrol Jepang, dia diam-diam melindungi tentara dan warga sipil Tiongkok dalam tindakan perlawanan diam-diam. Film ini berada di peringkat keenam di tangga lagu global.

Kemudian, film waralaba horor New Line Cinema, "Final Destination: Bloodlines", diluncurkan di posisi keempat dengan pendapatan US$8,4 juta di penayangan perdananya.

Melengkapi lima besar, film animasi Universal, "The Bad Guys 2", menambahkan US$4,6 juta di pekan kedua, dengan total pendapatan US$16,5 juta.

Box office China di akhir pekan meraup US$78,3 juta, sehingga total pendapatan di China hingga saat ini mencapai US$5,32 miliar, naik 17,9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.