Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Film Laga Terbaru Jackie Chan, The Shadow's Edge, Melesat ke Posisi 1 Box Office China/youtube
Entertainment

Film Laga Terbaru Jackie Chan, The Shadow's Edge, Melesat ke Posisi 1 Box Office China

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Selasa, 26 Agustus 2025 - 14:25
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Film thriller aksi terbaru Jackie Chan, "The Shadow's Edge", meroket ke puncak box office China di pekan kedua dengan meraup pendapatan US$25,4 juta. 

Dilansir Artisan Gateway, film yang disutradarai Larry Yang dan dibintangi Jackie Chan ini kini telah meraup US$77,5 juta sepanjang pemutarannya.

Film ini mengisahkan pensiunan detektif di Makau, Wong Tak-Chung (Jackie Chan), yang dipanggil kembali untuk melacak perampokan berteknologi tinggi yang dilakukan oleh seorang penjahat dalang yang dikenal sebagai "Raja Serigala". 

Baca Juga Review The Shadow's Edge, Jackie Chan Kembali Beraksi, Tajam dan Seru

He Qiuguo (Zhang Zifeng) membantunya dalam menghadapi Fu Longsheng yang diperankan oleh Tony Leung Ka-fai dan geng kriminalnya. Film ini juga sukses dan berada di posisi ketiga di chart film global.

Film animasi "Nobody" dari Shanghai Animation Film naik ke posisi kedua setelah berhasil memuncaki peringkat film akhir pekan lalu. Film ini menambahkan pendapatan sebesar US$19,2 juta sehingga totalnya mencapai US$175,3 juta. 

Disutradarai oleh Yu Shui, film ini terinspirasi dari kisah "Journey to the West", yang menata ulang mitologi klasik dari sudut pandang para iblis kecil dalam perjalanan spiritual mereka. Film ini menempati posisi keempat di tangga lagu global.

Baca Juga Jackie Chan Kembali Beraksi di Film Karate Kids 2

Selanjutnya “Dead to Rights,” dari China Film, melanjutkan performa kuatnya di tempat ketiga, meraup US$11,3 juta di China. Akumulasinya kini telah naik menjadi US$381,4 juta dan berada di tempat kedelapan di tangga lagu global. 

Disutradarai oleh Shen Ao dan ditulis oleh Shen Ao, Zhang Ke, dan Xu Luyang, dan berlatar belakang Pembantaian Nanjing 1937 dan diambil dari peristiwa sejarah yang terdokumentasi, “Dead to Rights” mengikuti A Chang (Liu Haoran dari waralaba “Detektif Chinatown”), seorang tukang pos yang menyamar sebagai pengembang foto untuk bertahan hidup dari pendudukan Jepang. 

Beroperasi dari dalam dinding studio yang dikontrol Jepang, dia diam-diam melindungi tentara dan warga sipil Tiongkok dalam tindakan perlawanan diam-diam. Film ini berada di peringkat keenam di tangga lagu global.

Baca Juga Review Film Panda Plan, Kegemasan Panda Dibalut Aksi Menawan Jackie Chan

Kemudian, film waralaba horor New Line Cinema, "Final Destination: Bloodlines", diluncurkan di posisi keempat dengan pendapatan US$8,4 juta di penayangan perdananya.

Melengkapi lima besar, film animasi Universal, "The Bad Guys 2", menambahkan US$4,6 juta di pekan kedua, dengan total pendapatan US$16,5 juta.

Box office China di akhir pekan meraup US$78,3 juta, sehingga total pendapatan di China hingga saat ini mencapai US$5,32 miliar, naik 17,9% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Penulis : Mutiara Nabila
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Review The Shadow's Edge, Jackie Chan Kembali Beraksi, Tajam dan Seru
Entertainment

Review The Shadow's Edge, Jackie Chan Kembali Beraksi, Tajam dan Seru

6 hari yang lalu
Jackie Chan Kembali Beraksi di Film Karate Kids 2
Entertainment

Jackie Chan Kembali Beraksi di Film Karate Kids 2

4 bulan yang lalu
Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025
Entertainment

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

9 jam yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran
Health

Penuhi Kebutuhan Dokter, Prabowo Mau Tambah 30 Fakultas Kedokteran

7 jam yang lalu
Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru
Health

Pemerintah Mau Bangun 500 Rumah Sakit Baru

8 jam yang lalu
Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025
Entertainment

Daftar Promo Tiket XXI Buy 1 Get 1 Terbaru Agustus 2025

9 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ini 5 Kebiasaan yang Sebabkan Sakit Leher

2

Masak dengan Air Fryer Bikin Makanan Lebih Sehat, Mitos atau Fakta?

3

Cara Mencegah Hipertensi, Bisa Sebabkan Ragam Penyakit Mematikan

4

Aktif Bergerak Cegah Penyakit Berbahaya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix
Entertainment

Rekomendasi 5 Film Genre Dark Thriller Terbaik di Netflix

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia
Info Travel

Ini 10 Kota Terbaik di Dunia untuk Ditinggali Gen Z, Tak Ada di Indonesia

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi
Health

Hanya 1% Korban Selamat Hiroshima dan Nagasaki, Meninggal Karena Kanker Radiasi

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro