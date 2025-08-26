Deretan 5 Film Zombie Terbaik Sepanjang Masa

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam dua dekade terakhir telah menyaksikan kebangkitan subgenre horor zombi setelah periode panjang dormansi kreatif dan komersial.

Meskipun tampaknya semua aspek tentang mayat hidup telah digarap habis oleh para pembuat film, kesuksesan film "28 Years Later" yang menuai pujian kritis di tahun 2025 membuktikan bahwa penonton bioskop masih memiliki selera yang bagus untuk film-film thriller dengan karakter zombie.

Di antara kemunculan berbagai film bagus bertema zombie, lima film ini patut mendapat apresiasi:

1. Night of the Living Dead (1968)

Meskipun film "Dawn of the Dead" yang asli tetap menjadi film zombie yang paling terkenal dari sutradara George Romero, "Night of the Living Dead" yang dirilis lebih awal menyajikan film yang lebih padat dan koheren.

Baca Juga Film My Daughter Is A Zombie jadi Film Terlaris di Korea Selatan Tahun 2025

Kisahnya mengikuti Barbra (Judith O'Dea) yang bersembunyi di sebuah rumah pertanian setelah saudara laki-lakinya dibunuh oleh zombi. Di sana ia bertemu sekelompok penyintas, termasuk Ben (Duane Jones), yang berusaha bertahan hidup dari pengepungan bersama.

Karena menampilkan "seorang pria kulit hitam yang terjebak di sebuah rumah bersama orang kulit putih yang tak berdaya", film ini juga berfungsi sebagai kritik terhadap rasisme di Amerika yang pengaruhnya telah berdampak jangka panjang pada genre zombie.

2. 28 Days Later (2002)

Genre zombie hampir mati hingga sutradara Danny Boyle ("Trainspotting") mengubah sosok mayat hidup itu menjadi predator yang hampir tak terelakkan dan bergerak cepat. Cillian Murphy memerankan Jim, seorang kurir sepeda yang terbangun dari koma, mendapati Inggris telah hancur setelah pandemi "rage virus", yang mengubah orang-orang menjadi pembunuh dalam hitungan menit setelah terpapar.

Baca Juga My Daughter Is A Zombie, Film Paket Lengkap di Atas Ekspektasi

3. Dawn of the Dead (2004)

Bukan remake dari film zombie klasik George Romero tahun 1978, melainkan sebuah pencitraan ulang total. Film yang disutradarai Zack Snyder memakan latar pusat perbelanjaan dan tak lebih dari itu untuk "Dawn of the Dead."

Ana (Sarah Polley), seorang perawat Milwaukee yang kelelahan, nyaris lolos ketika seekor zombi menyerang suatu pagi. Dia bergabung dengan sekelompok penyintas yang berusaha melindungi diri di sebuah mal, sementara para mayat hidup berkumpul di luar dan mengancam masyarakat dadakan mereka.

4. Train to Busan (2016)

Sebuah film aksi tanpa henti dan begitu sempit memicu klaustrofobia, "Train to Busan" karya sutradara Yeon Sang-ho mengisahkan Seok-woo (Gong Yoo), seorang ayah yang egois dan telah bercerai, untuk menaiki kereta cepat dari Seoul ke kota Busan di selatan untuk menemui putrinya.

Baca Juga Film My Daughter Is A Zombie Tembus 2 Juta Penonton dalam 6 Hari, Kalahkan Mission Impossible di Korea

Ketika seorang penumpang yang terinfeksi virus naik kereta, tanpa disadari dia melepaskan wabah yang mengakibatkan munculnya hantu-hantu yang membuat film "28 Days Later" tampak sangat kacau jika dibandingkan dengan film ini.

5. Mads (2024)

Lupakan judul yang aneh dan sial itu — film zombi bertema wabah malam yang diambil satu per satu oleh Shudder ini sungguh tak terlupakan.

Ketika Romain (Milton Richie), si penggemar pesta, menjemput seorang perempuan yang sedang kesusahan di pinggir jalan, perempuan itu kemudian menularinya dengan virus yang mengubahnya menjadi pembunuh.

Kekasihnya, Anais (Laurie Pavy), menjadi inti dari sepertiga tengah film ini, saat dia menemani Romain yang kondisinya memburuk ke pesta rumah yang hingar bingar, perlahan-lahan dia menjadi korban virus itu sendiri, dan memicu epidemi yang mengerikan.