Bisnis.com, JAKARTA - Lady Gaga dikabarkan akhirnya bertunangan dengan kekasihnya Christian Carino.



Seorang sumber mengatakan kepada Us Weekly bahwa penyanyi peraih Grammy itu diam-diam bertunangan pada musim panas setelah Carino mendapatkan restu dari ayah Lady Gaga.



Namun, mengingat kondisi kesehatan Lady Gaga, mereka masih fokus pada pemulihan dan belum memikirkan rencana pernikahan.



Pelantun "Born This Way" yang menderita Fibromyalgia, nyeri tulang dan otot yang menjalar ke tubuh, bulan lalu ia menunda tur Eropa hanya beberapa hari setelah diopname, membuat penampilan di Rock in Rio pun dibatalkan.



Fibromyalgia adalah gangguan nyeri muskuloskeletal, sering disertai dengan masalah kelelahan dan mood, yang dapat dipicu oleh trauma fisik atau tekanan psikologis.



Sebelumnya, Gaga bertunangan dengan Taylor Kinney sebelum berpisah pada Juli 2016 setelah lima tahun bersama. Ketika itu, Gaga mengatakan pada para penggemar bahwa ia yakin mereka adalah pasangan sejati namun butuh "rehat" akibat jadwal padat.

