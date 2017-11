Share this post :

Song Hye-kyo dan Song Joong-ki menikah di Seoul Korea Selatan, Selasa (31/10/2017). - www.nate.com

Bisnis.com, SEOUL - Pasangan selebritas Song Hye-kyo dan Song Joong-ki telah melangsungkan pernikahan pada Selasa (31/10/2017) di Hotel Shilla, Seoul, Korea Selatan.

Dilansir dari asiaone.com, keduanya mengenakan setelan tuxedo dan gaun mewah rancangan Christian Dior.

Hye-kyo mengenakan gaun Dior berbahan sutra berwarna gading dengan lengan panjang dan detail leher melebar ke bawah yang diperkirakan merupakan variasi buatan khusus dari koleksi Haute Couture Autumun/Winter 2017.

Sedangkan Joongki mengenakan tuxedo kerah bulat yang juga dibuat khusus.

Satu hal unik yang menjadi perhatian media dan warganet adalah harga buket bunga yang digenggam Hye-kyo saat berjalan menuju altar.

Buket mungil yang disusun menggunakan bunga Lily of the Valley, yang bermakna membawa keberuntungan dalam cinta dan kebahagiaan, dikisar berharga 70.000 HKD (US$12.200).

Harga tersebut ditaksir jauh lebih mahal dari harga cincin perkawinan mereka.

Lily of the Valley bukan bunga yang dapat ditemui di Korea Selatan tersebut harganya dapat mencapai 7.000 KHD (US$1.200) untuk biaya impornya saja.

Namun, jika buket tersebut disiapkan oleh hotel, harganya dapat melambung hingga 70.000 HKD (US$12.200).

Untuk cincin yang tersemat di jari Hyekyo, dikatakan merupakan koleksi Bee My Love yang didesain oleh Chaumet asal Prancis dengan estimasi harga ditaksir mencapai 31,000 HKD (S$5,400).

Keduanya dikabarkan menolak segala bentuk sponsor dari berbagai pihak sehingga dapat dimungkinkan bahwa seluruh biaya pernikahan berasal dari mereka sendiri.

Pemeran utama drama seri The Descendants of the Sun tersebut dikabarkan akan berbulan madu di Eropa.