Najwa Shihab Bela Kalista Iskandar, Finalis Puteri Indonesia Asal Sumbar

Bisnis.com, JAKARTA - Najwa Shibab, presenter dan influencer membela Kalista Iskandar terkait kasus viralnya video finalis Puteri Indonesia 2020 asal Sumatra Barat.

Sebelumnya, video Kalista beredar setelah tidak hapal membaca isi pancasila di panggung Puteri Indonesia 2020 semalam.

Menurut Najwa, wajar jika Kalista gugup dan tidak bisa lancar menyebutkannya. Karena kegugupan wajar dialami seseorang yang pertama kali muncul di depan televisi, seperti yang pernah dialaminya dulu.

Apalagi katanya, Kalista juga tampil pertama kalinya secara langsung, jadi wajar jika dia merasa gugup.

Berikut tanggapan lengkap Najwa Shihab di akun instagramnya :

Ramai soal Puteri Sumatera Barat Kalista Iskandar yang sempat salah menyebutkan Pancasila saat menjawab pertanyaan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Saya jadi teringat pengalaman siaran langsung pertama kali. Gugup luar biasa. Saya sampai salah menyebut nama sendiri. Bayangkan, perdana muncul di televisi tapi memperkenalkan diri sebagai orang lain.

Teringat juga pengalaman meliput bencana tsunami di Aceh. Karena kekalutan situasi saya salah menyebut Kota Calang menjadi Calung. Usai laporan langsung itu, saya dihampiri oleh seorang bapak sambil menangis, karena ia masih menunggu kabar dari keluarganya di kota yang saya salah sebut tadi.

Jadi saya bisa memahami kegugupan yang pasti berkali-kali lipat dihadapi Kalista tadi malam. Hanya diberi waktu menjawab 30 detik di tengah riuh rendahnya sorakan penonton.

Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tadi malam mengajukan pertanyaan hafalan itu, juga pernah berada di situasi yang hampir mirip. Saat momen pelantikannya menjadi Ketua DPR. Walau bukan hapalan, karena ia dituntun saat mengucapkan sumpah, tapi ia juga sempat salah ucap sumpah. Bahkan sampai 3 kali.

We are all humans after all.

