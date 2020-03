Virus Corona Guncang Hollywood dan Dunia Hiburan

Bisnis.com, JAKARTA - Gara-gara virus corona sejumlah agenda di Hollywood tertunda. James Bond tidak akan kembali ke teater seperti yang sudah dijadwalkan, Amazing Race ditunda, SXSW dibatalkan.

Juga, kekhawatiran akan penyelenggaraan Olimpiade 2020 di Tokyo Jepang, dan acara Coachella karena dunia dalam darurat virus corona.

Kurang dari 3 bulan, lebih dari 3,300 orang meninggal karena virus corona, paling banyak di China lokasi virus ini pertama kali menyebar. Sedikitnya 97,000 orang telah terinfeksi di lebih dari 85 negara.

Dengan belum ditemukan vaksin atau obat virus corona, angka kematian terus bertambah. Dilansir dari eonline.com, ini dampak virus pada Hollywood dan dunia hiburan:

1. Pengunduran waktu film No Time to Die

Rilis film tersebut diundur sampai dengan November 2020 dari rencana semula April 2020.

Film ke-25 dalam waralaba "James Bond" ini merupakan dibintangi oleh Daniel Craig, bersama dengan Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ralph Fiennes dan Christoph Waltz, Rami Malek, Ana de Armas dan Lashana Lynch.

2. Pembatalan Fashion Show Gucci

Brand ternama dari Italia membatalkan Cruise 2021 Fashion Show di San Fransisco, California yang seharusnua diadakan pada 18 Mei.

3. The Amazing Race dihentikan

CBS mengatakan bahwa program ini dihentikan sementara dan kontestan serta kru produksi sedang dalam proses kembali ke rumah masing-masing.

4. The Bachelorette tidak akan ke luar negeri

Sumber mengatakan bahwa rencana syuting di luar negeri untuk The Bachelorette season 16 ditunda karena virus COVID-19

5. Olimpiade Tokyo tak dibatalkan

Acara ini akan tetap berjalan pada 24 Juli, pemerintah Jepang dan WHO telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi resiko kesehatan dari virus ini

6. SXSW Festival dibatalkan

The South by Southwest Music, Film and Tech Festival rencananya akan dilaksanakan pada 13 maret di Austin, Texas tetapi dibatalkan.

7. Selebritas waspada

Selebritas yang suka bepergian seperti Kourtney Kardashian, Ian Somerhalder, Kate Hudson dan Gwyneth Paltrow telah menggunakan masker di dalam pesawat sejak merebaknya virus ini.

