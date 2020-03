'Parasite' Jadi Film Berbahasa Asing Terlaris di Inggris

Bisnis.com, JAKARTA -- Film pemenang empat piala Oscar yang disutradarai oleh Bong Joonho pmemecahkan rekor box office di Inggris, 'Parasite' (2019), menjadi film terlaris di negara tersebut sepanjang masa.

Dilansir melalui Variety, 'Parasite' mengambil alih 'The Passion of the Christ' (2004) karya Mel Gibson yang telah memegang rekor box office Inggris untuk film berbahasa asing sejak 2004.

Menurut distributor film tersebut, Curzon Artificial Eye, box office 'Parasite' di Inggris kini bernilai 11,5 juta poundsterling atau sekitar US$ 15,1 juta, melampaui rekor 'The Passion of the Christ' sebesar 11,1 juta poundsterling.

“Sejak beberapa waktu lalu sudah jelas bahwa 'Parasite' kemungkinan akan menjadi film berbahasa asing terlaris sepanjang masa di box office Inggris dan saya bangga menjadi bagian dari momen bersejarah sutradara Bong," ujar CEO Curzon Philip Knatchbull, seperti dikutip melalui Variety, Senin (9/3/2020).

'Parasite' akan dirilis dalam versi hitam putih di bioskop pada April mendatang.

Secara global, film ini telah meraup keuntungan dari box office sebesar US$257, lebih dari US$50 juta berasal dari penayangan di AS melalui distributor Neon dan US$73 juta di Korea Selatan.

Selama akhir pekan kemarin, 'Parasite' diputar di 504 bioskop, menambahkan 528.864 poundsterling ke total box office. Film ini dirilis untuk pertama kali di Inggris pada 7 Februari 2020.

Pada akhir pekan debut perdananya di Inggris, film ini meraup pendapatan sebesar US$1,8 juta dan menjadi film berbahasa asing terlaris sepanjang masa di Inggris.

Rilis di Inggris dilakukan lebih lambat dari sebagian besar negara lainnya untuk memungkinkan film karya sineas Korea Selatan ini menikmati momen kemenangannya yang bersejarah di Academy Awards 2020.

