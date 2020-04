Britney Spears Ubah Lirik 'Baby One More Time' Demi Promosikan Social Distancing

Bisnis.com, JAKARTA - Britney Spears memutar salah satu lagunya yang paling ikonik untuk mempromosikan jarak sosial (social distancing) di tengah krisis kesehatan virus corona (COVID-19) yang sedang berlangsung.

Dikutip dari akun resmi instagramnya @britneyspears, dia berbagi ilustrasi tentang dirinya dari video musik 1998 “Baby One More Time” dari ilustrator Patricia Urrutia. Dalam gambar, animasi Spears mengangkat sebotol pembersih tangan Purell di sebelah kata-kata "My loneliness is saving me," alih-alih lirik asli lagu itu, "My loneliness is killing me."

“Terwakili dan terima kasih kepada semua petugas kesehatan yang tanpa lelah bekerja untuk menjaga kita tetap aman selama ini !!!!” kata Spears dalam postingannya, dia telah mempromosikan social distancing kepada para pengikutnya selama beberapa minggu sekarang.

Sebagian besar negara bagian di seluruh negeri mengikuti perintah tinggal di rumah yang meminta orang untuk tetap di rumah kecuali untuk kegiatan penting seperti belanja bahan makanan, perawatan kesehatan dan olahraga outdoor singkat.

Dilansir dari www.people.com, Rabu (8/4/2020), pekan lalu, Spears berbagi pos lain berterima kasih kepada pekerja penting di tengah krisis, termasuk pegawai toko kelontong, profesional medis, pekerja restoran, supir truk, pekerja gudang dan sanitasi, petani dan "tetangga yang murah hati."

Setidaknya di Amerika, ada 395.090 kasus yang dikonfirmasi dari virus pernapasan menular, dengan 12.786 kematian terkait dengan COVID-19.