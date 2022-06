Queen akan Rilis Lagu Baru dengan Suara Freddy Mercury pada September 2022

Bisnis.com, SOLO - Queen berencana merilis lagu untuk mengenang mendinang Freddie Mercury pada September 2022 mendatang.

Lagu yang belum pernah dikenalkan kepada publik itu akan dihadirkan dengan suara Freddie Mercury.

Hal ini disampaikan oleh Queen sesaat sebelum mereka tampil dengan Adam Lambert pada konser Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II pada 4 Juni lalu.

“Kami memang menemukan semacam permata kecil dari Freddie, yang agak kami lupakan dan ini luar biasa. Sebenarnya, itu adalah penemuan nyata. Lagu itu bagian dari ‘The Miracle’, dan saya pikir akan rilis pada bulan September,” kata Roger Taylor, dikutip dari Variety.

“The Miracle” merupakan album studio ke-13 Queen yang dirilis pada 1989. Selama wawancara radio dengan DJ Mike Read, Mercury mengatakan band telah merekam 30 lagu saat mengerjakan “The Miracle”.

Beberapa trek hadir di sisi-B, sementara “Hang On In There” dan “Chinese Torture” menjadi trek bonus untuk rilisan CD aslinya.

May menambahkan bahwa lagu yang akan dikeluarkan mendatang seperti bersembunyi padahal sudah ada di depan mata mereka.

Sebelumnya, mereka telah menimbang berkali-kali dan sempat berpikir tidak bisa menyelamatkan lagu tersebut.

“Tetapi kenyataannya, kami masuk menengoknya lagi dan tim teknik kami yang hebat berkata, 'Oke, kita bisa melakukan ini dan ini’. Ini seperti menjahit potongan demi potongan secara bersama-sama. Tapi itu indah, itu bagian yang menyentuh,” kata May.

Sejak kematian Freddy Mercury pada 1991, Queen telah merilis beberapa lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya yang menampilkan penyanyi tersebut.

Termasuk album “Queen Forever” pada 2014 yang berisi kompilasi termasuk lagu baru yang menampilkan suara vokal Mercury ditambahkan dengan anggota Queen yang masih hidup.

Lambert telah mengisi vokal utama untuk Queen sejak 2011, menggantikan Paul Rodgers yang saat itu telah melakukan tur dengan band antara 2004 dan 2009.

Untuk penampilan terbaru Queen dan Lambert di Queen's Platinum Jubilee, mereka menampilkan medley dari beberapa lagu terbesar mereka termasuk "We Will Rock You", "Don't Stop Me Now", dan "We Are the Champions".

Queen dan Lambert saat ini sedang melakukan tur bersama dan dijadwalkan untuk melakukan tiga pertunjukan di O2 Arena London, Inggris, pada pekan ini sebelum kembali memainkan serangkaian enam pertunjukan dari 14 hingga 21 Juni.

