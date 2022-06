Sinopsis Film No Risk No Gain: Casino Raiders the Sequel, Tayang di Bioskop Trans TV 

Bisnis.com, JAKARTA – Film No Risk No Gain: Casino Raiders the Sequel dijadwalkan akan tayang di layar kaca Anda malam ini, Kamis (16/6/2022) di Bioskop Trans TV pukul 23.30 WIB.

Film ini merupakan prequel film Casino Raiders 1 yang mengisahkan kilas balik pertemuan antara Andy Lau dan Alan Tam, seorang raja judi muda. Film No Risk No Gain: Casino Raiders the Seque dirilis pada 1990 dan diarahkan oleh 2 orang sutradara sekaligus, yakni Jimmy Heung dan Taylor Wong yang membawakan naskah cerita yang ditulis oleh Jing Wong.

Pada prequelnya kali ini, No Risk No Gain menyoroti kehidupan para mafia judi yang dibalut dengan genre komedi. No Risk No Gain: Casino Raiders the Sequel diramaikan oleh aktor legendaris seperti Andy Lau, Alan Tam, Sung-Young Chen, Michelle Reis, Park-Cheung Chan dan sederet aktor lainnya.

Film ini mendapatkan skor ulasan sebesar 5.6/10 dari IMDb. Tertarik menonton? Simak dulu sinopsis film No Risk No Gain: Casino Raiders the Sequel (1990) berikut ini.

Mengisahkan awal mula pertemuan antara Big Dee (Andy Lau) dan Ray (Alan Tam), film ini dibuka dengan memperkenalkan sosok Ray, seorang pemuda kaya yang berprofesi sebagai pengawas casino di Amerika Serikat.

Suatu ketika, Alan mengikuti kompetisi judi yang diikuti oleh perwakilan berbagai negara. Meskipun berhasil meraih kemenangan, di akhir game Ray mencurigai kandidat asal Taiwan.

Kecurigaan tersebut muncul saat Ray mempertanyakan kenapa lawan mainnya itu merupakan seorang perempuan, padahal nama yang terdaftar adalah nama laki-laki.

Kecurigaanya itu lantas membawa Ray bertemu dengan Cheung San Ho (Sung-Young Chen), yang merupakan lawan aslinya.

Cheung San Ho yang mengetahui bahwa Ray merupakan seorang dewan pengawas judi, dirinya langsung mengajak Ray untuk berduel judi dengannya di Makau. Ray yang awalnya tak ingin menggubris permintaan Cheung San Ho mendadak harus menurutinya, lantaran keadaan dibuat sedemikian mendesak oleh San Ho.

Saat hendak bertolak ke Makau, Ray memutuskan untuk menyempatkan diri bertemu dengan sepupunya di Hong Kong. Di tempat inilah Big Dee dan Ray bertemu.

Saat sedang mencari sepupunya, Ray berkenalan dengan Big Dee dan Mao. Namun, pertemuan keduanya tak berkesan baik, karena Big Dee justru merampok dan menjebak Ray. Big Dee mencuri koper perbekalan milik Ray yang berisi jutaan dollar Amerika beserta kartu VIP pertandingan judi di Makau.

Big Dee memutuskan untuk menyamar menjadi Ray bersama dengan Mao. Keduanya bertolak ke Makau untuk menghadiri taruhan yang ditawarkan oleh San Ho.

Lalu, bagaimana nasib Ray yang telah dijebak oleh Big Dee? Akankah penyamaran Big Dee terbongkar? Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Cari tahu kelengkapan kisah pertemuan antara Ray dan Big Dee malam nanti, pukul 23.30 WIB di Bioskop Trans TV.

