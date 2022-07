Teaser Dirilis, Sri Asih Trending di Twitter karena Hal Ini 

Bisnis.com, SOLO - Jagat Sinema Bumilangit resmi merilis teaser film Sri Asih pada hari ini, Rabu (6/7/2022).

Sri Asih akan menjadi film kedua setelah Gundala yang akan menghadirkan kisah superhero Indonesia.

Tak lama setelah teaser dirilis, Sri Asih pun menjadi trending topik di Twitter. Banyak netizen mengaku tak sabar ingin segera melihat babak baru dari dunia Jagat Sinema Bumilangit.

Yang membuat terkejut, teaser ini pertama kali dirilis sebelum penayangan film Thor: Love and Thunder yang sedang tayang di bioskop.

Dari teaser tersebut, akting berkelahi Pevita Pearce hingga budaya Indonesia yang kental ditayangkan pun mendapat banyak pujian dari warganet.

Teaser berdurasi 1 menit 4 detik itu mulanya memperlihatkan kebingungan Sri Asih yang tiba-tiba mendapat sebuah wejangan.

Detik berikutnya, terlihat Sri Asih berubah menjadi sosok wanita yang melawan segerombolan penjahat.

Adegan pun berganti dengan sosok Sri Asih yang menggunakan sebuah kostum. Kemudian muncul sosok bertopeng yang mengatakan, "Kedatanganmu sudah ditunggu Sri Asih".

Teaser film Sri Asih juga diunggah secara resmi oleh akun Youtube Cinema XXI pada Rabu.

"Akhirnya muncul juga teasernya," tulis seorang netizen.

"Akhirnyaa setelah 2 tahun. Definitely cant wait for the movie to be released soon!!!" tulis netizen lain.

Diketahui, Sri Asih menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh penggemar sejak penayangan Gundala pada 2019 lalu.

Dalam akhir film Gundala, kemunculan Sri Asih yang diperankan oleh Pevita Pearce membuat banyak orang terkejut. Jagat Sinema Bumilangit pun akhirnya memperkenalkan deretan superhero mereka yang akan dijadikan film lain.

