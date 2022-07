Hepatitis Mana yang Paling Berbahaya? Hepatitis A, B, C, D atau E?

Bisnis.com, JAKARTA - Hepatitis berarti “peradangan hati”. Hati dapat meradang karena berbagai alasan, seperti terlalu banyak alkohol, cedera fisik, respons autoimun, atau reaksi terhadap bakteri atau virus.

Lima virus hepatitis yang paling umum adalah A, B, C, D, dan E. Beberapa virus hepatitis dapat menyebabkan fibrosis, sirosis, gagal hati, atau bahkan kanker hati. Kerusakan pada hati mengurangi kemampuannya untuk berfungsi dan mempersulit tubuh Anda untuk menyaring racun.

Lantas hepatitis mana yang paling berbahaya dari kelimanya? Itu adalah hepatitis B dan C.

Baik hepatitis B dan C adalah patogen yang ditularkan melalui darah, yang berarti bahwa cara utama penularannya adalah melalui kontak darah-ke-darah langsung dengan orang yang terinfeksi.

Juga, hepatitis B dan C dapat menyebabkan infeksi kronis seumur hidup yang dapat menyebabkan penyakit hati yang serius. Hepatitis B paling sering menyebar dari ibu ke anak selama kelahiran, sementara hepatitis C lebih sering menyebar melalui penggunaan jarum suntik yang tidak bersih yang digunakan untuk menyuntikkan narkoba.

Hingga 70% dari mereka yang terinfeksi hepatitis C kronis mengembangkan penyakit hati kronis, dan hingga 20% mengembangkan sirosis.

Menurut Centers for Disease Control, hingga 5% pasien hepatitis C akan meninggal karena sirosis atau kanker hati. Ada 19.600 kematian akibat hepatitis C pada tahun 2014, dibandingkan dengan sekitar 1.800 kematian akibat hepatitis B. Hepatitis A jarang berakibat fatal.

Dengan bentuk pengobatan antivirus terbaru, jenis hepatitis C kronis yang paling umum dapat disembuhkan pada kebanyakan individu. Pengobatan hepatitis C kronis telah melalui beberapa generasi pengobatan.

Belum lama ini, pengobatan terbatas pada interferon alfa-2b (Intron A) atau interferon alfa-2b pegilasi (Pegetron), dan ribavirin (RibaPak dan lain-lain). Interferon dan interferon pegilasi perlu disuntikkan di bawah kulit (subkutan), sedangkan ribavirin diminum. Terapi kombinasi ini jarang digunakan saat ini, direkomendasikan hanya untuk genotipe virus hepatitis C (HCV) yang paling tidak umum.

Sejak 2010, obat antivirus kerja langsung (DAA) telah digunakan. Antivirus generasi kedua untuk HCV adalah protease inhibitor telaprevir (Incivek) dan boceprevir (Victrelis), keduanya diminum. Ini digunakan dalam kombinasi dengan obat sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas (kemanjuran). Obat-obatan ini juga tidak lagi umum digunakan, dan telah digantikan oleh pilihan yang lebih baik.

Karena lebih banyak yang telah dipelajari tentang bagaimana virus hepatitis C berkembang biak (bereproduksi) di dalam sel-sel hati, obat-obatan baru terus dikembangkan untuk mengganggu penggandaan ini pada tahap-tahap yang berbeda. Dengan demikian, kita tidak lagi berpikir dalam istilah generasi obat, melainkan kategori tindakan.

Penelitian dan pengembangan antivirus yang bekerja langsung ini terus berlanjut, dengan agen baru datang ke pasar setiap beberapa bulan. Setiap kategori ditingkatkan dan diperluas dengan penambahan obat baru yang lebih aman dan efektif.

