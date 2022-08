Tiffany & Co Sulap Karya NFT jadi Perhiasan Emas. Harganya Bikin Wow!

Bisnis.com, JAKARTA - Produsen perhiasan Amerika Serikat (AS) Tiffany & Co terjun ke dunia NFT. dengan meluncurkan produk perhiasaan perdananya yang diberi nama NFTiff.

Produk NFTiff tersedia secara eksklusif untuk pemegang CryptoPunks, yaitu koleksi gambar 10.000 piksel NFT dari karakter yang berbeda. Pelanggan akan melihat kepiawaian desainer perhiasan Tiffany yang berhasil mengubah CryptoPunks menjadi liontin yang dirancang khusus dan dapat dikenakan dalam kehidupan nyata.

Dikutip dari Channel News Asia, setiap liontin ini akan terdiri dari setidaknya 30 batu permata dan/atau berlian untuk membuat desain khusus dengan kesetiaan tertinggi pada NFT asli. Perhiasaan ini akan terbuat dari rose gold 18k atau emas kuning.

Liontin dipadukan dengan rantai yang dapat disesuaikan berukuran antara 18-22 inci, terdiri dari tautan persegi panjang yang menarik inspirasi dari bentuk piksel persegi.

Namun, liontin tersebut terbatas dalam persediaan. Tiffany & Co hanya memproduksi 250 buah, masing-masing dengan nomor edisi CryptoPunks yang terukir di bagian belakang. Pemilik juga akan menerima render digital dari liontin sebagai NFT dan sertifikat keaslian.

Lalu, berapa harga liontin tersebut? Harga NFTiff ini mencapai 30 ETH, yang berarti sekitar US$48.719 atau Rp721,04 juta.

