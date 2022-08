10 Kata-Kata Mutiara Bahasa Inggris yang Singkat dan Inspiratif

Bisnis.com, JAKARTA - Kata-kata Mutiara bahasa inggris dapat digunakan sebagai penyemangat hidup. Ada banyak sastrawan, tokoh publik dan penyair yang mencurahkan pandangan mereka melalui kata-kata bijak dan inspiratif. Dari kata-kata Mutiara ini, kita dapat belajar banyak hal. Mulai dari kehidupan, cinta dan masih banyak lagi.

Banyak orang yang menggemari kata-kata Mutiara yang biasanya mengandung untaian kata indah, puitis namun memiliki makna yang mendalam. Itulah mengapa banyak kata-kata Mutiara dengan beragam tema mulai dari kesuksesan, kekayaan, Kesehatan, pendidikan hingga kesedihan, olahraga, perpisahan, musik dan masih banyak yang lainnya.

Kamu bisa kapan saja membaca kata-kata Mutiara tersebut karena banyak tersedia di berbagai platform media. Bahkan, belakangan ini kata-kata Mutiara sering dijadikan di status media sosial. Kata Mutiara juga bisa kamu baca dari berbagai macam bahasa. Meskipun singkat, kata-kata Mutiara bahasa Indonesia bisa dan termasuk bahasa-bahasa asing seperti bahasa inggris.

Berikut beberapa kata-kata Mutiara bahasa inggris yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

2. Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.

(Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang sudah jadi. Itu berasal dari tindakanmu sendiri)

4. Be strong enough to let go and wise enough to wait or what you deserve.

(Jadilah cukup kuat untuk melepaskan dan cukup bijaksana untuk menunggu apa yang kamu dapatkan)

5. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

(Hiduplah seolah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya)

6. Be the change that you wish to see in the world.

(Jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia)

7. Never stop learning because life never stops teaching.

(Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti belajar)

8. Success is going from failure to failure without losing your enthusiasm.

(Kesuksesan berubah dari kegagalan menjadi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme)

9. There are only two to live your life. One is a though nothing is a miracle. The other is a though everything is a miracle.

(Ada du acara menjalani kehidupan ini. Cara pertama adalah menjalani hidup serasa tidak ada keajaiban. Yang kedua adalah menjalani hidup seolah-olah segala sesuatunya adalah keajaiban

10. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

(Hidup bukan untuk menemukan jati diri. Hidup itu menciptakan sebuah jati diri)



Itulah beberapa kata-kata Mutiara bahasa inggris yang bisa kamu terapkan di kehidupan kamu.

