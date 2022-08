Akting Ratu Felisha di Pengabdi Setan 2 Banjir Pujian

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu pemain di film Pengabdi Setan 2 yakni Ratu Felisha mendapatkan pujian dari warganet atas aktingnya di film tersebut.

Di film Pengabdi Setan 2 itu, Ratu Felisha berperan sebagai Tari.

Dalam film itu, warganet mengatakan peran Ratu Felisha sangat keren dan mencuri perhatian penonton.

Bahkan ada warganet yang mengatakan jika akting Ratu Felisha itu layak mendapatkan piala Citra.

Sebelumnya, Ratu Felisha juga mengaku sangat senang bisa berperan dalam film yang diidamkannya itu.

Ratu Felisha Renatya (lahir 16 Oktober 1982) adalah pemeran dan model Indonesia. Ia memulai kariernya dari modeling dengan meraih penghargaan juara favorit pilihan pembaca dalam pemilihan Wajah Femina tahun 2001.

Berikut pujian dari warganet atas akting Ratu Felisha tersebut

Ratu Felisha di #PengabdiSetan2 ini bener-bener mencuri perhatian gue. Idola semasa SMA dulu, ternyata punya kualitas yang jauh diatas ekspetasi. Kenapa gak dari dulu, kenapa baru sekarang. Gilak, in love banget sama dia. Terimakasih Jokan, best char.

Piala Citra is waiting you Ratu Felisha!!!!

Ratu Felisha deserve the attention

RATU FELISHA RESURGENCE OMG...

Ratu Felisha hive stand up!!

Ratu felisha emang hmm parah sih, play the game and welcome to the stage !

Ngga ngerti lagi sama suasana mencekam yang dikasih pengabdi setan 2 communion selama sepanjang film Scene-scene horror yang variatif tapi masih sempet2nya dibikin ketawa, dan akting ratu felisha keren banget!

ratu Felisha is sooo underrated

Bang @jokoanwar

bikin prequel karakter Ratu Felisha dong penasaran banget kok bisa begitu

