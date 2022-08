Profile Olivia Newton-John, Penyanyi Sekaligus Aktris Legenda 90-an

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka datang dari aktris sekaligus penyanyi legenda, Olivia Newton-John yang meninggal setelah berjuang melawan kanker payudara.

Kabar tersebut disebarkan oleh suaminya, John Easterling melalui akun Instagram resmi milik Olivia pada Senin (9/8/2022).

"Dame Olivia Newton-John (73) meninggal dengan tenang di Peternakannya di California Selatan pagi ini, dikelilingi oleh keluarga dan teman-temannya," tulis John.

John juga menyebut bahwa istrinya ini merupakan simbol kemenangan atas perjuangannya hidup bersama penyakit kanker payudara selama 30 tahun.

Lalu, bagaimana profil dari Olivia Newton-John?

Dilansir thefamouspeople.com pada Selasa (9/8/2022), Dame Olivia Newton-John lahir pada 26 September 2022 di Cambridge, Inggris. Olivia lahir dari ayah mantan perwira Intelijen MI5 pada perang dunia kedua, yaitu Brinley Newton-John dan ibu Irene Helene.

Olivia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Kakaknya Hugh menjadi dokter dan adiknya Rona menjadi aktris serta Olivia ini berasal dari keturunan seorang fisikawan jenius yang memenangkan hadiah Nobel, yaitu Max Born yang merupakan ayah dari ibunya.

Lalu, ketika dia berusia enam tahun, keluarganya bermigrasi ke Melbourne, Australia, di mana ayahnya adalah seorang profesor bahasa Jerman di University of Melbourne.

Olive kecil sudah aktif sejak dini, dengan membentuk kelompok gadis berumur pendek pada usia empat belas dan mereka pun sering tampil di sebuah kedai kopi milik kakak iparnya.

Kepiawaiannya itu terus berlanjut hingga ia membuat single pertamanya berjudul 'Till You Say You'll be Mine' yang direkam di Inggris untuk Decca Records pada tahun 1964 dan tahun berikutnya, dia membuat debut aktingnya di film TV Australia 'Funny Things Happen Down Under'.

Karier Musik Olivia Newton-John

Olivia Newton-John merilis album pertamanya yang berjudul 'If Not for You' pada tahun 1971 dan album ini berada di posisi 158 di Billboard 200 AS, dan di posisi ke-14 di Australian Albums Chart.

Karier musiknya ini meningkat pesat dalam album ketiganya 'Let Me Be There' yang berdiri di posisi ke-54 di Billboard 200 AS. Lagu pada album ini mendulang kesuksesan dan menyabet penghargaan bergengsi, Grammy Award dengan kategori 'Best Female Country Vocalist'.

Pada 1974, Lagu yang berjudul 'I Honest Love You' memenangkan dua Grammy Award sekaligus dengan kategori Record of the Year dan Penampilan Vokal Pop Wanita Terbaik.

Raihan Grammy Award Olivia terus berlanjut atas koleksi videonya 'Olivia Physical' yang menampilkan video lagu-lagunya dari album 'Physical' menjadikan Olivia memenangkan total penghargaan empat Grammy Award semasa hidupnya.

Karier Akting Olivia Newton-John

Setelah perannya dalam 'Funny Things Happen Down Under', Olivia langsung memainkan peran utama dalam film 1970 'Toomorrow'.

Film selanjutnya adalah film fenomenal pada 1978, yang berjudul 'Grease'. Olive menemukan kesuksesan besar dalam film romantis musik ini dan menuai penilaian manis dari para kritikus.

Selain itu, siapa sangka film yang diproduksi dengan anggaran $6 juta, berhasil mendapatkan keuntungan fantastis dengan menyentuh $400 juta kala itu.

Setelah itu, Olive terus muncul di beberapa film lain, seperti 'Xanadu' (1980), 'She's Have a Baby' (1988) 'It's My Party' (1996) dan terakhir, ia terlihat dalam film komedi Australia Inggris (2011) yang berjudul 'A Few Best Men'.

