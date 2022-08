Daftar Fitur Privasi Terbaru Whatsapp, Sembunyikan Status Online hingga Left Group

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan ini, WhatsApp memang sedang gencar mengembangkan fitur-fitur terbarunya yang berfokus pada privasi.

Mark Zuckerberg selaku CEO Meta (induk perusahaan Whatsapp) mengatakan Whatsapp akan terus membangun cara baru untuk melindungi privasi pengguna guna memberikan kontrol dan ruang aman bagi pengguna.

Pengaturan baru ini berlaku untuk empat info personal yang biasa ditampilkan pengguna, berupa status last seen, foto profil, deskripsi singkat tentang pengguna hingga status milik pengguna.

Nantinya, informasi pribadi ini pun dapat dikontrol oleh pengguna, apakah akan ditampilkan ke seluruh pengguna, seluruh kontak, kontak tertentu, ataupun merahasiakan profil dari seluruh pengguna Whatsapp.

Selain itu, Whatsapp juga melucurkan fitur meninggalkan grup tanpa notifikasi, pemblokiran tangkapan layar untuk pesan sekali lihat hingga Anda dapat membisukan mikrofon seseorang yang berada dalam sesi panggilan grup WhatsApp.

Daftar Fitur Privasi Terbaru Whatsapp

Berikut beberapa fitur pembaruan yang bisa Anda nikmati, baik itu lewat Play Store ataupun App Store, antara lain:

1. Sembunyikan status last seen dan online

WhatsApp memahami status online tidak selalu berarti Anda bersedia untuk mengobrol. Adapun, fitur terbarunya kini menjadikan pengguna dapat mengatur untuk tidak aktfkan last seen dan online.

Melansir dari Business Insider, jika sebelumnya, seorang pengguna bisa melihat status online pengguna lain, meski keduanya tak memiliki obrolan. Pengguna tersebut hanya perlu mengklik nama yang dimaksud tanpa harus memulai percakapan. Kini dengan pembaruan yang diluncurkan, Whatsapp mengklaim status online seorang pengguna tak bisa lagi dilihat sembarangan.



Hasil penelusuran Bisnis menemukan, nantinya last seen dan online akan ada dalam satu tampilan dengan opsi tambahan baru yaitu My contacts except..' atau 'Kontak saya kecuali..' yang sebelumnya hanya 'Everyone', 'My contacts' dan 'Nobody'. Pengguna akan dimungkinkan untuk menyembunyikan aktivitas online dengan mematikan last seen mereka untuk kontak tertentu.

Tidak ada batasan jumlah pada daftar kontak yang dapat melihat status online. Pengguna juga dapat mengatur untuk memasukkan atau mengeluarkan kontak dari daftar tersebut kapan saja.

2. Sembunyikan foto profil, about hingga status kepada kontak tertentu

Whatsapp pun merilis pembaruan fitur, di mana pengguna bisa memasang foto profil, deskripsi singkat dan status. Namun di satu sisi pengguna ingin menyembunyikan informasi personal kepada sejumlah orang yang tidak dikehendaki.

Berdasarkan GSM Arena, pada tahapan ini maka pengguna WhatsApp dapat memiliki pilihan mengenai siapa saja yang bisa melihat informasi yang akan Anda bagikan. Pilihan tersebut, meliputi semua orang, kontak saya, kontak saya kecuali… dan tidak ada. Apabila Anda ingin menyembunyikan kontak dari orang tertentu maka pilih “Kontak saya kecuali…”, nantinya Anda dapat memilih nama seseorang yang Anda tidak ingin orang tersebut melihat foto profil, about hingga status Anda.

3. Bisukan anggota grup dalam panggilan

Selain meluncurkan kontrol privasi baru secara luas, Will Cathcart, yang merupakan CEO dari Whatsapp sekaligus Head of Meta melalui akun Twitternya @wcathcart mengumumkan beberapa fitur panggilan grup, memungkinkan pengguna untuk membisukan orang lain selama panggilan grup sambil juga dapat mengirim pesan kepada orang-orang tertentu. Anda juga dapat melihat siapa saja yang bergabung ketika lebih banyak orang bergabung dalam panggilan besar.

4. Keluar dari grup diam-diam

Mengutip dari The Economic Times, WhatsApp sekarang akan membiarkan pengguna keluar dari grup secara diam-diam tanpa memberi tahu semua orang. Hanya admin grup yang akan diberi tahu saat peserta keluar dari grup. Anggota lain dalam grup tidak akan menerima pemberitahuan apa pun. Menurut WhatsApp, fitur ini akan mulai diluncurkan ke semua pengguna di seluruh dunia mulai bulan ini.

