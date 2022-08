Bimbim Slank Berharap Putri Sulungnya Jadi Gubernur

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi legendaris Bimbim Slank berharap putri sulungnya kelak bisa menjadi Gubernur.

Pria bernama lengkap Bimo Setiawan Almachzumi itu mengatakan alasannya jika eyang buyut sang anak pernah terjun dalam dunia yang sama.

“Kan buyutnya Gubernur pertama Jakarta, boleh dong keturunannya ikut,” ucap Bimbim saat ditanyai mengenai anak sulungnya yang dia harapkan bisa menjadi gubernur pada (23/8/2022).

Seperti diketahui sebelumnya, Bimbim merupakan cucu dari Gubernur DKI Jakarta pertama, Soemarso Sosroatmodjo yang menjabat sejak tahun 1960 hingga 1964.

Selain itu, Bimbim juga menambahkan, selain keturunan pemimpin, putrinya juga menempuh pendidikan dengan jurusan yang berurusan dunia politik, yaitu Antropologi dan Politik. “Kan dia juga di UK ngambil jurusan Antropologi dan Politik,”

Hal itu membuat pria berusia 56 tahun ini berharap sang putri dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat semasa menempuh pendidikan ke dalam kehidupan. “Sekalian aja kalo emang belajar, ayo dong terjun, gitu,”

Bimbim menyebutkan, dia akan mendukung putrinya untuk berkarir di bidang yang disukai putrinya yang bernama Mezzaluna D’Azzuri tersebut. Kendati demikian, Bimbim tidak akan memaksa putrinya untuk mengikuti keinginannya, menurutnya orang akan terbebani jika bergerak pada bidang yang tidak diinginkan.

“Kalau dia suka sih, gue sih selalu ke anak-anak, temen, saudara juga kalau kita suka dan enjoy mau ikut kemana aja juga yang penting enjoy, kalau ga kan kita nanti stres” jawab Bimbim saat ditanyai apakah dia berharap banyak mengenai putrinya terjun ke dunia politik tersebut.

Hal itu juga membuat Bimbim tidak keberatan bahkan mendukung anak-anaknya terjun ke dalam dunia permusikan yang juga telah membesarkan namanya. “Yang kita gak sangka anak-anak kita ke musik semua, ya itu, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya,” pungkas Bimbim. Sebelumnya, Mezzaluna merilis lagu pertamanya pada tahun 2021 lalu bertajuk You should know.

