Thor: Love and Thunder Menuju Pendapatan Rp2,17 Triliun di Pekan Pertama

Bisnis.com, JAKARTA – Film superhero Marvel terbaru, Thor: Love and Thunder memulai pekan pertama box office Amerika Utara dengan pendapatan US$69,5 juta pada Jumat (8/7/2022), termasuk US$29, 6 juta selama periode preview pada Kamis (7/7/2022) waktu setempat.

Melansir The Hollywood Reporter, Minggu (10/7/2022, mayoritas pakar industri hiburan Hollywood percaya Thor 4 akan menghasilkan pendapatan sekitar US$140-US$145 juta hingga akhir pekan ini.

Sementara itu, The Walt Disney Company sebagai pengendali Marvel Entertainment, justru cenderung berhati-hati dengan memprediksi pendapatan Thor 4 sekitar US$135-US$145 juta di pekan pertama penayangan film. Angka tersebut tidak jauh dari penghasilan pekan perdana Thor: Ragnarok yang senilai US$122 juta.

Thor 4 juga mendorong penjualan besar di luar negeri, di mana film itu mulai diluncurkan pertengahan minggu dan menghasilkan US$48,6 juta hingga Jumat dari 42 pasar pertamanya.

Film Disney dan Marvel adalah sekuel langsung dari Thor: Ragnarok, keduanya disutradarai oleh Taika Waititi, dan merupakan film keempat dalam franchise mandiri Thor. Ini juga merupakan film ke-29 dalam Marvel Cinematic Universe.

Film ini menyatukan kembali Chris Hemsworth dan Natalie Portman, sementara Christian Bale menjadi pendatang baru dalam francise Thor. Tak ketinggalan para aktor lain yang ikut meramaikan termasuk Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi dan Russell Crowe.

Thor 4 berpotensi mencetak pembukaan terbaik ketiga atau kedua dari era pandemi dengan US$150 juta atau lebih hanya di Amerika saja, dan US$300 juta secara global.

Desember lalu, Spider-Man: No Way Home meraup US$50 juta selama periode preview dan sebanyak US$260 juta di AS pada pekan pembukaan. Bahkan, data terakhir menyebutkan film produksi Sony dan Marvel ini melampaui US$1,9 miliar secara global.

Pada awal tahun ini, Doctor Strange in the Multiverse of Madness memulai dengan US$36 juta dalam preview dan sebesar US$187,4 juta saat peluncuran di pasar domestik AS.

Adapun Thor: Love and Thunder diharapkan berkontribusi pada booming box office musim panas.

Hingga 4 Juli 2022, pendapatan box office domestik AS diperkirakan mencapai US$3,9 miliar, menurut Comscore. Itu naik hampir 250 persen dari 2021, tetapi turun 32 persen dari 2019. Adapun pendapatan periode musim panas saja hingga 4 Juli 2022 adalah US$1,96 miliar, naik hampir 200 persen dari periode yang sama pada 2021 dan turun hanya 15 persen dari 2019.

Pendapatan tersebut adalah yang paling ramai sejak Covid-19 melanda. Minion: The Rise of Gru menuju akhir pekan kedua, sementara Top Gun: Maverick terus terbang tinggi.

Di antara judul-judul lain yang memicu reli box office AS adalah Doctor Strange in the Multiverse of Madness dari Marvel Studios, yang dirilis pada awal Mei 2022, yang telah melampaui US$950 juta di seluruh dunia, sementara Jurassic World Dominion yang tayang pada Juni telah melampaui US$800 juta secara global hingga liburan akhir pekan 4 Juli 2022.

