Versi Baru Spider-Man No Way Home Hadir di Bioskop, Ini Jadwal Tayangnya

Bisnis.com, SOLO - Sony Pictures mengumumkan bahwa Spider-Man No Way Home versi baru akan dirilis segera di bioskop.

Film yang dibintangi Tom Holland ini akan menambah beberapa adegan baru dengan durasi total 11 menit.

"Ini kan konten yang kamu tungguin dari kemarin? Yak, #SpiderManNoWayHomeID balik lagi ke bioskop dengan lebih banyak keseruannya! Tayang segera, eksklusif di bioskop!" cuit Sony Pictures Indonesia pada Senin (22/8/2022).

Spider-Man: No Way Home - The More Fun Stuff Version akan tayang 2 September di Amerika Serikat.

Namun hingga kini, belum dipastikan kapan Indonesia akan kebagian jadwal tayang film MCU ini.

Sebelumnya, Marvel dan Sony mengumumkan bahwa Spider-Man: No Way Home versi baru ini akan ditayangkan kembali ke bioskop dalam waktu dekat.

Film ini akan disiarkan di 33 negara di dunia dengan jadwal perilisan mulai Agustus-Oktober.

Spider Man No Way Home The More Fun Stuff Version akan dirilis pada 31 Agustus 2022 di Indonesia.

Sudah dibocorkan beberapa waktu lalu, film versi ini akan menampilkan banyak hal menarik di balik cerita Spider-Man di berbagai semesta.

Meski belum terungkap adegan apa saja yang akan ditambahkan dalam film ini. Namun banyak penggemar memprediksi cerita Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield.

Jadwal perilisan Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version di berbagai negara:

31 Agustus

Indonesia

1 September

Australia, Bahrain, Kanada, Mesir, Ethiopia, Hong Kong, Iraq, Yordania, Kuwait, Lebanon, Meksiko, Selandia Baru, Oman, Qatar, Siria, Arab Saudi, Amerika Serikat

2 September

India, Taiwan, Turki, Inggris, Vietnam

7 September

Belgia, Brasil, Prancis, Filipina

8 September

Jerman, Singapura, Malaysia, Jepang

18 September

Italia

23 September

Spanyol

6 Oktober

Korea Selatan

