Daftar Film Indonesia yang Tayang di Busan International Film Festival 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Busan International Film Festival (BIFF) 2022 akan segera digelar pada 5-14 Oktober mendatang.

Menjelang acara, pihak BIFF telah merilis sejumlah film dan limited series yang akan diputar di gelaran tersebut.

Membanggakan, terdapat tiga film Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Film tersebut yakni Before, Now, & Then (Nana), Pengabdi Setan 2:Communion, dan Teluh Darah.

Before, Now, & Then (Nana) karya Kamila Andini masuk ke dalam daftar A Window on Asian Cinema. Sedangkan film karya Joko Anwar masuk daftar Midnight Passion bersama tiga film internasional lain.

Yang terakhir, Teluh Darah atau Blood Curse masuk daftar On Screen. Film ini disutradarai oleh Kimo Syamboel dan sudah dirilis di Disney+.

BIFF sendiri akan menampilkan total 243 film dari 71 negara. Film-film yang masuk seleksi akan ditayangkan di tujuh bioskop di Busan, termasuk Busan Cinema Center, tempat utama gelaran BIFF.

Baca Juga : Pengabdi Setan 2 Jadi Film Paling Laris Ketiga Sepanjang Masa

Penyelenggara BIFF mengatakan semua rangkaian acara dan pemutaran film akan diadakan dengan kapasitas penuh dengan 100 persen tempat duduk tersedia seperti pada tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19.

Pada tahun lalu, upacara pembukaan secara langsung diadakan dengan ketat sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19.

Sementara pada saat itu, aturan kekosongan kursi juga diberlakukan di semua bioskop dalam ruangan di Korea Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :