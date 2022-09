Pevita Pearce Latihan Bela Diri untuk Berakting di Sri Asih

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Jagat Sinema Bumilangit kembali menghadirkan film adisatria Indonesia berjudul Sri Asih yang merupakan film kedua dari rangkaian panjang lini masa jagat sinematik Bumilangit, setelah Gundala yang dirilis pada 2019.

Sutradara Upi Avianto mengatakan bahwa untuk memaksimalkan penampilan Sri Asih di dalam film latihan fisik dan bela diri menjadi porsi wajib yang dilakukan sejumlah pemain.

Dia menjelaskan, untuk Pevita Pearce sebagai karakter utama di film ini, Pevita telah menjalani workshop bela diri selama setahun bahkan sebelum skenario Sri Asih rampung. Hal itu dilakukan agar Pevita bisa memahami teknik-teknik dasar bela diri.

"Karena kan ketika fighting itu bukan cuma koreo saja. Basic atau dasar-dasarnya, dia [Pevita Pearce] harus tahu dulu. Jadi dia harus kuasai dasarnya itu satu tahun," katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Upi pun mengapresiasi kerja keras Pevita Pearce untuk memerankan karakternya di film Sri Asih. Penyebabnya, sebanyak 80 persen adegan yang harus dijalani Pevita merupakan aksi bela diri. Bahkan, Pevita juga tak segan untuk melakukan aksi yang menantang tanpa bantuan stunt double atau pemeran pengganti.

"Jadi adegan fighting-nya banyak, koreo yang harus dia inget juga banyak, dan ada beberapa [adegan] yang harus adjusmet di lapangan karena pandemi dan ganti lokasi," ujarnya.

Setali tiga uang, Pevita mengaku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan persiapan. Bahkan, secara total, dia telah melakukan persiapan untuk teknik bela diri selama 3 tahun karena proses syutingnya yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19.

"It was very challenging untuk kita semua. Jadi, in total sampai sekarang mau tayang, mungkin 3 tahun [persiapannya]," kata aktris yang juga membintangi film Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck itu.

Dalam prosesnya, Pevita mengaku dibantu oleh tim Uko Uwais untuk memperdalam teknik-teknik bela diri. Selama hampir 3 tahun itu dia mempelajari teknik bela diri mulai dari teknik dasar, hingga menggunakan beberapa alat bantu seperti selendang dan tongkat, mengikuti kekuatan-kekuatan sosok Sri Asih dari cerita film yang akan divisualisasikan.

"Aku dibantu tim Uwais dan karena aku belum punya basic berkelahi sama sekali, jadi aku dari nol, lalu ada beberapa hal yang kita adjust on set, yang kita baru bikin koreonya juga akhirnya on set. Karena harus ada yang disesuaikan karena satu dan lain hal," imbuhnya.

Tidak hanya Iko Uwais, Pevita juga ternyata banyak berkomunikasi dengan Joe Taslim. Dari Iko dan Joe, aktris berusia 29 tahun itu mengaku banyak dapat pelajaran.

"Aku banyak ngobrol sama Joe Taslim, sama Iko Uwais apa aja yang harus aku siapin untuk action dan mereka memang bilang ada hal-hal yang pasti akan terjadi dan pas syuting ya memang benar apa yang mereka bilang," kata Pevita.

Senada, aktris cilik Keinaya Messi Gusti juga mengaku menjalani sejumlah latihan fisik untuk memerankan tokoh Alana atau Sri Asih kecil tersebut, di mana dirinya melakukan latihan bersama dengan Pevita Pearce.

“Ada kesulitan, aku latihan untuk adegan berkelahi selama seminggu. Aku melatih tendangan dan pukulan sama tim yang melatih kak Pevita juga,” katanya kepada Bisnis belum lama ini.

Selain itu, gadis kelahiran 5 Desember 2022 ini pun mengatakan bahwa dirinya tidak kesulitan menghafal dialog, justru kesulitan selama proses syuting adalah menjaga kondisi badannya. Mengingat proses syuting dilakukan saat pandemi Covid-19 melanda.

“Ngehafalin dialog itu tidak susah, tetapi yang susah saat adegan di hutan, karena tanahnya licin oleh hujan. Jadi, aku harus jaga kondisi, aku minum vitamin dan kalau ada break lama aku biasanya tidur biar segar,” ujarnya.

Messi pun menyebut bahwa saat proses syuting dirinya banyak mendapat kawan baru dan lebih dekat dengan aktor dan aktris senior, khususnya Dimas Anggara yang berperan sebagai Kala di film Sri Asih.

“Senangnya, dari syuting ini aku banyak dapat teman baru aku kasih nama geng panti, selama syuting paling dekat sama om Dimas. Jadi, tidak sabar [rilis] karena menurut aku film ini bakal keren banget, semoga filmnya sukses dan ramai,” ujarnya.

Film Sri Asih akan tayang di bioskop nasional mulai Kamis (6/10). Film yang merupakan bagian dari Jagat Sinema Bumilangit ini disutradarai oleh Upi, ditulis oleh Upi dan Joko Anwar. Dibintangi oleh Pevita Pearce, Reza Rahadian, Christine Hakim, Dimas Anggara, Jefri Nichol, Surya Saputra.

Sri Asih sebelumnya sempat muncul di film Gundala arahan Joko Anwar pada 2019. Jagat Sinema Bumilangit berlanjut kisahnya dalam film Sri Asih.

